levain cupGetty Images
GOAL

ルヴァンカップ歴代優勝チームは？MVP・ニューヒーロー賞一覧

JリーグYBCルヴァンカップ(ルヴァン杯)の歴代優勝チーム一覧は？決勝のスコアや大会MVP、ニューヒーロー賞も紹介。

JリーグYBCルヴァンカップは、1992年に前身の「ナビスコカップ」として幕を開けて以来、数々の名勝負とスター選手を輩出し、クラブの歴史に刻まれる瞬間を生み出してきた。

本記事では、ルヴァンカップ歴代優勝チームを一覧で紹介する。

  • ルヴァンカップ準決勝・決勝の試合日程

    2025年のルヴァンカップ準決勝はホーム&アウェイの2試合で行われ、第1戦が10月8日(水)、第2戦が10月12日(日)に開催。合計スコアで決勝進出クラブが決まる。

    頂点を懸けた決勝戦は11月1日(土)に国立競技場で行われる。決勝戦では、トーナメントを勝ち抜いた2クラブが一発勝負で雌雄を決する。

    ラウンド日程会場
    準決勝 第1戦2025年10月8日(水)各クラブホーム
    準決勝 第2戦2025年10月12日(日)各クラブホーム
    決勝2025年11月1日(土)国立競技場

  • ルヴァンカップ準決勝・決勝の対戦カード

    ルヴァンカップ準決勝はホーム&アウェイ方式で行われ、第1戦は10月8日(水)、第2戦は10月12日(日)に実施。両レグの合計スコアで決勝進出クラブが決まる。準々決勝で浦和レッズを破った川崎フロンターレは、横浜F・マリノスに競り勝った柏レイソルと対戦。ヴィッセル神戸を撃破した横浜FCは、湘南ベルマーレ戦を制したサンフレッチェ広島と激突する。

    そして、両試合の勝者同士が11月1日(土)の決勝戦で相まみえる。

    日程カード
    2025年10月8日(水)川崎フロンターレ vs 柏レイソル
    2025年10月8日(水)横浜FC vs サンフレッチェ広島
    2025年10月12日(日)サンフレッチェ広島 vs 横浜FC
    2025年10月12日(日)柏レイソル vs 川崎フロンターレ

  • Nagoya Grampus Eight v Verdy Kawasaki - J.League 2nd StageJ.LEAGUE

    1992年：ヴェルディ川崎

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    1992ヴェルディ川崎1-0清水エスパルス三浦知良(V川崎) 

  • 1993年：ヴェルディ川崎

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    1993ヴェルディ川崎2-1ジュビロ磐田ビスマルク(V川崎) 

  • 1994年：ヴェルディ川崎

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    1994ヴェルディ川崎2-0ジュビロ磐田ビスマルク(V川崎)
  • Jubilo Iwata v Vegalta Sendai - J.League J1 1st StageJ.LEAGUE

    1996年：清水エスパルス

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    1996清水エスパルス3-3
    (5PK4)    		ヴェルディ川崎サントス(清水)名波浩(磐田)/斉藤俊秀(清水)
  • Kyoto Purple Sanga v Yokohama F.Marinos - J.League J1 2nd StageJ.LEAGUE

    1997年：鹿島アントラーズ

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    1997鹿島アントラーズ(第1戦)2-1
    (第2戦)5-1    		ジュビロ磐田ジョルジーニョ(鹿島)三浦淳宏(横浜F)
  • Jubilo Iwata v Consadole Sapporo - J.League Yamazaki Nabisco Cup Group AJ.LEAGUE

    1998年：ジュビロ磐田

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    1998ジュビロ磐田4-0ジェフユナイテッド市原市原川口信男(磐田)高原直泰(磐田)
  • Consadole Sapporo v Kashiwa Reysol - J.League J1 2nd StageJ.LEAGUE

    1999年：柏レイソル

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    1999柏レイソル2-2
    (5PK4)    		鹿島アントラーズ渡辺毅(柏)佐藤由紀彦(東京)
  • Kashima Antlers v Nagoya Grampus Eight - J.League Yamazaki Nabisco Cup Quarter Final 1st LegJ.LEAGUE

    2000年：鹿島アントラーズ

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2000鹿島アントラーズ2-0川崎フロンターレ中田浩二(鹿島)鈴木隆行(鹿島)
  • Yokohama F.Marinos v Kashima Antlers - J.League J1J.LEAGUE

    2001年：鹿島アントラーズ

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2001横浜F・マリノス0-0
    (3PK1)    		ジュビロ磐田榎本達也(横浜)曽ケ端準(鹿島)
  • Kashima Antlers v Nagoya Grampus Eight - J.League J1 1st StageJ.LEAGUE

    2002年：鹿島アントラーズ

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2002鹿島アントラーズ1-0浦和レッズ小笠原満男(鹿島)坪井慶介(浦和)
  • JEF United Chiba v Urawa Red Diamonds - J.League J1J.LEAGUE

    2003年：鹿島アントラーズ

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2003浦和レッズ4-0鹿島アントラーズ田中達也(浦和)田中達也(浦和)
  • Urawa Red Diamonds v Oita Trinita - J.League J1J.LEAGUE

    2004年：FC東京

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2004FC東京0-0
    (4PK2)    		浦和レッズ土肥洋一(F東京)長谷部誠(浦和)
  • JEF United Chiba v Sanfrecce Hiroshima - J.League J1J.LEAGUE

    2005年：ジェフユナイテッド千葉

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2005千葉0-0
    (5PK4)    		G大阪立石智紀(千葉)阿部勇樹(千葉)

  • 2006年：ジェフユナイテッド千葉

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2006ジェフユナイテッド千葉2-0鹿島アントラーズ水野晃樹(千葉)谷口博之(川崎F)
  • Kashima Antlers v Gamba Osaka - Fuji Xerox Super CupJ.LEAGUE

    2007年：ガンバ大阪

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2007ガンバ大阪1-0川崎フロンターレ安田理大(G大阪)安田理大(G大阪)
  • Oita Trinita v Sanfrecce Hiroshima - J.League J1J.LEAGUE

    2008年：大分トリニータ

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2008大分トリニータ2-0清水エスパルス高松大樹(大分)金崎夢生(大分)
  • FC Tokyo v Montedio Yamagata - J.League J1 2nd StageJ.LEAGUE

    2009年：FC東京

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2009FC東京2-0川崎F米本拓司(東京)米本拓司(東京)
  • Jubilo Iwata v Kashima Antlers - J.League J1J.LEAGUE

    2010年：ジュビロ磐田

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2010ジュビロ磐田5-3サンフレッチェ広島前田遼一(磐田)高萩洋次郎(広島)
  • Kashima Antlers v Oita Trinita - J.League J1J.LEAGUE

    2011年：鹿島アントラーズ

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2011鹿島アントラーズ1-0浦和レッズ大迫勇也(鹿島)原口元気(浦和)
  • Kashima Antlers v Sanfrecce Hiroshima - J.League J1 1st StageJ.LEAGUE

    2012年：鹿島アントラーズ

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2012鹿島アントラーズ2-1清水エスパルス柴崎岳(鹿島)石毛秀樹(清水)
  • Kashiwa Reysol v Ventforet Kofu - J.League J1 2nd StageJ.LEAGUE

    2013年：柏レイソル

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2013柏レイソル1-0浦和レッズ工藤壮人(柏)斎藤学(横浜)
  • Tokushima Vortis v Gamba Osaka - J.League J1J.LEAGUE

    2014年：ガンバ大阪

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2014ガンバ大阪3-2サンフレッチェ広島パトリック(G大阪)宇佐美貴史(G大阪)

  • 2015年：鹿島アントラーズ

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2015鹿島アントラーズ3-0ガンバ大阪小笠原満男(鹿島)赤崎秀平(鹿島)
  • Gamba Osaka v Kawasaki Frontale - J.LEAGUE J1J.LEAGUE

    2016年：浦和レッズ

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2016浦和レッズ1-1
    (5PK4)    		ガンバ大阪李忠成(浦和)井手口陽介(G大阪)
  • Cerezo Osaka v Nagoya Grampus - J.League J1J.LEAGUE

    2017年：セレッソ大阪

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2017セレッソ大阪2-0川崎フロンターレ杉本健勇(C大阪)西村拓真(仙台)
  • Shonan Bellmare v Gamba Osaka - J.LEAGUE J1J.LEAGUE

    2018年：湘南ベルマーレ

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2018湘南ベルマーレ1-0横浜F・マリノス杉岡大暉(湘南)遠藤渓太(横浜)
  • Gamba Osaka v Shimizu S-Pulse - J.LEAGUE YBC Levain Cup Group DJ.LEAGUE

    2019年：川崎フロンターレ

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2019川崎フロンターレ3-3
    (5PK4)    		コンサドーレ札幌新井章太(川崎F)中村敬斗(G大阪/トゥエンテ)
  • Cerezo Osaka v Kawasaki Frontale - J.LEAGUE J1J.LEAGUE

    2020年：FC東京

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2020FC東京2-1柏レイソルレアンドロ(東京)瀬古歩夢(C大阪)
  • Massimo Ficcadenti Nagoya GrampusGetty

    2021年：名古屋グランパス

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2021名古屋グランパス2-0セレッソ大阪稲垣祥(名古屋)鈴木彩艶(浦和)
  • Cerezo Osaka v FC Machida Zelvia - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1J.LEAGUE

    2022年：サンフレッチェ広島

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2022サンフレッチェ広島2-1セレッソ大阪ソティリウ(広島)北野颯太(C大阪)
  • Fukuoka(C)Getty Images

    2023年：アビスパ福岡

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2023アビスパ福岡2-1浦和レッズ前寛之(福岡)早川隼平(浦和)
  • Yokohama F•Marinos v Kashiwa Reysol - J.LEAGUE LEVAIN CUP Quarter Final 1st LegJ.LEAGUE

    2024年：名古屋グランパス

    開催年度優勝スコア準優勝MVPニューヒーロー賞
    2024名古屋グランパス3-3
    (5PK4)    		アルビレックス新潟ランゲラック(名古屋)山根陸(横浜)

