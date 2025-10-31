JリーグYBCルヴァンカップは、1992年に前身の「ナビスコカップ」として幕を開けて以来、数々の名勝負とスター選手を輩出し、クラブの歴史に刻まれる瞬間を生み出してきた。
本記事では、ルヴァンカップ歴代優勝チームを一覧で紹介する。
FOD
「FODチャンネル」で11/1(土)開催のルヴァンカップ決勝を配信！
Amazon Prime Videoチャンネル経由でも登録可能
Amazon FODチャンネル
ルヴァンカップ決勝を配信今すぐ視聴
JリーグYBCルヴァンカップは、1992年に前身の「ナビスコカップ」として幕を開けて以来、数々の名勝負とスター選手を輩出し、クラブの歴史に刻まれる瞬間を生み出してきた。
本記事では、ルヴァンカップ歴代優勝チームを一覧で紹介する。
2025年のルヴァンカップ準決勝はホーム&アウェイの2試合で行われ、第1戦が10月8日(水)、第2戦が10月12日(日)に開催。合計スコアで決勝進出クラブが決まる。
頂点を懸けた決勝戦は11月1日(土)に国立競技場で行われる。決勝戦では、トーナメントを勝ち抜いた2クラブが一発勝負で雌雄を決する。
|ラウンド
|日程
|会場
|準決勝 第1戦
|2025年10月8日(水)
|各クラブホーム
|準決勝 第2戦
|2025年10月12日(日)
|各クラブホーム
|決勝
|2025年11月1日(土)
|国立競技場
ルヴァンカップ準決勝はホーム&アウェイ方式で行われ、第1戦は10月8日(水)、第2戦は10月12日(日)に実施。両レグの合計スコアで決勝進出クラブが決まる。準々決勝で浦和レッズを破った川崎フロンターレは、横浜F・マリノスに競り勝った柏レイソルと対戦。ヴィッセル神戸を撃破した横浜FCは、湘南ベルマーレ戦を制したサンフレッチェ広島と激突する。
そして、両試合の勝者同士が11月1日(土)の決勝戦で相まみえる。
|日程
|カード
|2025年10月8日(水)
|川崎フロンターレ vs 柏レイソル
|2025年10月8日(水)
|横浜FC vs サンフレッチェ広島
|2025年10月12日(日)
|サンフレッチェ広島 vs 横浜FC
|2025年10月12日(日)
|柏レイソル vs 川崎フロンターレ
2025シーズンのルヴァン杯は、テレビ放送が衛星放送『スカパー！サッカーセット』『フジテレビONE・TWO・NEXT』、ネット配信が『SPOOX』『FOD』『Lemino』で行われる。なお、『スカパー！サッカーセット』と『SPOOX』では準決勝までの全試合が生中継される。各チャンネルの料金や放送・配信内容、無料お試し期間の有無は以下の通り。
|商品
|お試し期間
|月額料金
|放送・配信内容
|スカパー！サッカーセット
（TV・スマホ・タブレット・PC）
|初月視聴料0円
|2,480円(税込)
※基本料429円(税込)が別途必要
|準決勝までの全試合
|SPOOX「サッカーLIVE」
（スマホ・タブレット・PC）
|なし
|2,480円(税込)
|準決勝までの全試合
|Amazon Prime Videoチャンネル
（TV・スマホ・タブレット・PC）
|なし
|2,350円(税込)
※別途Amazonプライム会員費 月額600円
|準決勝までの全試合
|Lemino
（スマホ・タブレット・PC）
|プレミアムは31日間無料トライアル
|基本無料
プレミアム990円
|一部注目試合中継/録画は全試合
|FOD
（TV・スマホ・タブレット・PC）
|なし
|1,320円(税込)
|一部注目試合
|フジテレビONE・TWO・NEXT
（TV）
|なし
|1,100～2,310円
|一部注目試合中継/録画は全試合
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|1992
|ヴェルディ川崎
|1-0
|清水エスパルス
|三浦知良(V川崎)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|1993
|ヴェルディ川崎
|2-1
|ジュビロ磐田
|ビスマルク(V川崎)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|1994
|ヴェルディ川崎
|2-0
|ジュビロ磐田
|ビスマルク(V川崎)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|1996
|清水エスパルス
|3-3
(5PK4)
|ヴェルディ川崎
|サントス(清水)
|名波浩(磐田)/斉藤俊秀(清水)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|1997
|鹿島アントラーズ
|(第1戦)2-1
(第2戦)5-1
|ジュビロ磐田
|ジョルジーニョ(鹿島)
|三浦淳宏(横浜F)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|1998
|ジュビロ磐田
|4-0
|ジェフユナイテッド市原市原
|川口信男(磐田)
|高原直泰(磐田)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|1999
|柏レイソル
|2-2
(5PK4)
|鹿島アントラーズ
|渡辺毅(柏)
|佐藤由紀彦(東京)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2000
|鹿島アントラーズ
|2-0
|川崎フロンターレ
|中田浩二(鹿島)
|鈴木隆行(鹿島)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2001
|横浜F・マリノス
|0-0
(3PK1)
|ジュビロ磐田
|榎本達也(横浜)
|曽ケ端準(鹿島)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2002
|鹿島アントラーズ
|1-0
|浦和レッズ
|小笠原満男(鹿島)
|坪井慶介(浦和)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2003
|浦和レッズ
|4-0
|鹿島アントラーズ
|田中達也(浦和)
|田中達也(浦和)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2004
|FC東京
|0-0
(4PK2)
|浦和レッズ
|土肥洋一(F東京)
|長谷部誠(浦和)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2005
|千葉
|0-0
(5PK4)
|G大阪
|立石智紀(千葉)
|阿部勇樹(千葉)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2006
|ジェフユナイテッド千葉
|2-0
|鹿島アントラーズ
|水野晃樹(千葉)
|谷口博之(川崎F)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2007
|ガンバ大阪
|1-0
|川崎フロンターレ
|安田理大(G大阪)
|安田理大(G大阪)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2008
|大分トリニータ
|2-0
|清水エスパルス
|高松大樹(大分)
|金崎夢生(大分)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2009
|FC東京
|2-0
|川崎F
|米本拓司(東京)
|米本拓司(東京)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2010
|ジュビロ磐田
|5-3
|サンフレッチェ広島
|前田遼一(磐田)
|高萩洋次郎(広島)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2011
|鹿島アントラーズ
|1-0
|浦和レッズ
|大迫勇也(鹿島)
|原口元気(浦和)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2012
|鹿島アントラーズ
|2-1
|清水エスパルス
|柴崎岳(鹿島)
|石毛秀樹(清水)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2013
|柏レイソル
|1-0
|浦和レッズ
|工藤壮人(柏)
|斎藤学(横浜)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2014
|ガンバ大阪
|3-2
|サンフレッチェ広島
|パトリック(G大阪)
|宇佐美貴史(G大阪)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2015
|鹿島アントラーズ
|3-0
|ガンバ大阪
|小笠原満男(鹿島)
|赤崎秀平(鹿島)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2016
|浦和レッズ
|1-1
(5PK4)
|ガンバ大阪
|李忠成(浦和)
|井手口陽介(G大阪)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2017
|セレッソ大阪
|2-0
|川崎フロンターレ
|杉本健勇(C大阪)
|西村拓真(仙台)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2018
|湘南ベルマーレ
|1-0
|横浜F・マリノス
|杉岡大暉(湘南)
|遠藤渓太(横浜)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2019
|川崎フロンターレ
|3-3
(5PK4)
|コンサドーレ札幌
|新井章太(川崎F)
|中村敬斗(G大阪/トゥエンテ)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2020
|FC東京
|2-1
|柏レイソル
|レアンドロ(東京)
|瀬古歩夢(C大阪)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2021
|名古屋グランパス
|2-0
|セレッソ大阪
|稲垣祥(名古屋)
|鈴木彩艶(浦和)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2022
|サンフレッチェ広島
|2-1
|セレッソ大阪
|ソティリウ(広島)
|北野颯太(C大阪)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2023
|アビスパ福岡
|2-1
|浦和レッズ
|前寛之(福岡)
|早川隼平(浦和)
|開催年度
|優勝
|スコア
|準優勝
|MVP
|ニューヒーロー賞
|2024
|名古屋グランパス
|3-3
(5PK4)
|アルビレックス新潟
|ランゲラック(名古屋)
|山根陸(横浜)
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。