JリーグYBCルヴァンカップは、1992年に前身の「ナビスコカップ」として幕を開けて以来、数々の名勝負とスター選手を輩出し、クラブの歴史に刻まれる瞬間を生み出してきた。

本記事では、ルヴァンカップ歴代優勝チームを一覧で紹介する。