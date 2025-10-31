2025年ルヴァンカップ決勝で柏レイソルとサンフレッチェ広島が対戦する。

今季好調を維持する柏レイソルは、準々決勝で横浜F・マリノスに2試合合計5-1で勝利し、準決勝では川崎フロンターレ相手に一時3点差をつけられたものの、2試合合計5-4の大逆転勝利を収めて2020年以来5年ぶりの決勝進出を決めた。今季のJ1リーグでも現在2位と首位鹿島アントラーズとの優勝争いを繰り広げるなど、ロドリゲス監督率いるチームには勢いがある。垣田や細谷擁する攻撃陣はJ1リーグ3位と調子が良く、守備陣も直近2試合でクリーンシートと安定感を増している。この勢いとともに安定したサンフレッチェ広島守備陣を攻略して2013年以来となるタイトル獲得にどこまで近づけるか注目だ。

対するサンフレッチェ広島は、ベスト8から参戦。準々決勝で湘南ベルマーレに2試合合計6-4で勝利し、準決勝では横浜FC相手に盤石の戦いを見せて2試合合計4-1で勝利して初優勝を決めた2022年以来となる4度目のファイナルの舞台に立つ。J1リーグでまだ優勝の可能性を残し、ルヴァンカップ、天皇杯、そしてAFCチャンピオンズリーグエリートと4つの大会を戦う過密日程に直面するチームは現在3試合連続未勝利、さらに無得点と調子を落とす。決勝の柏レイソル戦に向けて3年前の優勝に導いたスキッベ監督がどこまでチームを立て直せるか。守護神大迫を中心としたJ1最高の守備陣の奮起が期待される。

なお、柏レイソルとサンフレッチェ広島は今季2度対戦しており、柏のホームゲームで0-0、広島のホームゲームで1-1と、いずれもドローで終わっている。