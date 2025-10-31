ルヴァンカップ2025決勝の見どころ・注目選手｜柏レイソルとサンフレッチェ広島が激突
ルヴァンカップ決勝｜試合日程
ルヴァンカップ決勝｜見どころ
2025年ルヴァンカップ決勝で柏レイソルとサンフレッチェ広島が対戦する。
今季好調を維持する柏レイソルは、準々決勝で横浜F・マリノスに2試合合計5-1で勝利し、準決勝では川崎フロンターレ相手に一時3点差をつけられたものの、2試合合計5-4の大逆転勝利を収めて2020年以来5年ぶりの決勝進出を決めた。今季のJ1リーグでも現在2位と首位鹿島アントラーズとの優勝争いを繰り広げるなど、ロドリゲス監督率いるチームには勢いがある。垣田や細谷擁する攻撃陣はJ1リーグ3位と調子が良く、守備陣も直近2試合でクリーンシートと安定感を増している。この勢いとともに安定したサンフレッチェ広島守備陣を攻略して2013年以来となるタイトル獲得にどこまで近づけるか注目だ。
対するサンフレッチェ広島は、ベスト8から参戦。準々決勝で湘南ベルマーレに2試合合計6-4で勝利し、準決勝では横浜FC相手に盤石の戦いを見せて2試合合計4-1で勝利して初優勝を決めた2022年以来となる4度目のファイナルの舞台に立つ。J1リーグでまだ優勝の可能性を残し、ルヴァンカップ、天皇杯、そしてAFCチャンピオンズリーグエリートと4つの大会を戦う過密日程に直面するチームは現在3試合連続未勝利、さらに無得点と調子を落とす。決勝の柏レイソル戦に向けて3年前の優勝に導いたスキッベ監督がどこまでチームを立て直せるか。守護神大迫を中心としたJ1最高の守備陣の奮起が期待される。
なお、柏レイソルとサンフレッチェ広島は今季2度対戦しており、柏のホームゲームで0-0、広島のホームゲームで1-1と、いずれもドローで終わっている。
ルヴァンカップ決勝｜注目選手
■柏レイソル｜垣田裕暉
柏レイソルの注目は垣田。昨年夏に鹿島アントラーズから加入した同選手は、2年目となった今季に大ブレイク。ロドリゲス監督の下で細谷を差し置いてセンターフォワードの一番手となり、公式戦11得点6アシストを記録する。
中でも、垣田はルヴァンカップで絶好調。出場した7試合で5得点をマークして得点王をほぼ手中に収めている。守護神大迫に加え、佐々木や荒木と安定した守備を誇るサンフレッチェ広島相手に自らの得点でチームに12年ぶりのタイトルをもたらすことができるか。
■サンフレッチェ広島｜中島洋太朗
対するサンフレッチェ広島の注目は19歳の中島だ。昨季に17歳でファーストチームデビューを飾った同選手は、今季主力に定着。負傷による離脱があったものの、公式戦25試合に出場してルヴァンカップ準決勝の横浜FC戦では先制点をマークした。
この活躍が評価されてルヴァンカップのニューヒーロー賞を受賞した中島は、決勝の柏レイソル戦でも同様のインパクトを残せるか。チームが現在調子を落とす中、司令塔として攻撃陣を牽引して、相手守備陣にとっての問題を作り出したい。
ルヴァンカップ決勝｜テレビ放送・ネット中継予定
