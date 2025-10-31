ルヴァンカップ決勝はいつ？日程・対戦カード・放送予定

2025年ルヴァンカップもいよいよ決勝戦を残すのみ。11月1日(土)にJリーグに所属する60クラブの頂点を決める一戦が行われる。
本記事では、2025年ルヴァンカップ決勝に関する情報を紹介する。
2025年ルヴァンカップ決勝は2025年11月1日(土)に開催。キックオフは午後1時05分に予定されている。
2025年ルヴァンカップ決勝の舞台は、東京都新宿区にある国立競技場だ。
2020年東京オリンピックに向けて新設され、同大会のメイン会場にもなった同競技場は、収容人員6万8000人を誇る。2020年元日の天皇杯決勝がこけら落としとなり、以降日本代表戦が4試合が行われ、2022年からはルヴァンカップ決勝の会場として使用されている。
2024年ルヴァンカップ決勝の名古屋グランパスvsアルビレックス新潟では、入場者数が6万2517人に上り、リーグカップ史上最多入場者数を記録した。
■対戦カード：柏レイソルvsサンフレッチェ広島
柏レイソルはホームで行われた準決勝第2戦で川崎フロンターレに先制点を許して一時3点差をつけられたが、後半に細谷の2得点などで逆転して2試合合計5-4で勝利。12年ぶり3度目の頂点を目指して2020年以来5年ぶりの決勝進出を決めた。対するサンフレッチェ広島は、準決勝で初の決勝進出を目指した横浜FCを2試合合計4-1で下す盤石な戦いを見せて、初優勝した2022年以来となる3年ぶりの決勝の舞台に立つ。
柏レイソルとサンフレッチェ広島は今季、2戦2引き分け。柏レイソルのホームで0-0、サンフレッチェ広島のホームで1-1で試合を終えた。
2025年ルヴァンカップ決勝は、地上波『フジテレビ系列』で生中継の予定。ネット『Lemino』では試合終了後の無料見逃し配信を予定している。
準決勝まで全試合を生中継してきた『スカパー！』、ネット『SPOOX』や『Amazon Prime Videoチャンネル』などでは放送・配信を予定していない。
■得点
31’ 永井謙佑（1-0）
42’ 永井謙佑（2-0）
71' 谷口海斗（2-1）
90+11' 小見洋太（2-2）
93’ 中山克広（3-2）
111' 小見洋太（3-3）
3大会ぶりの決勝進出を決めた名古屋グランパスが初めて決勝の舞台に立ったアルビレックス新潟にペースを握られそうになるも、31分に相手のミスから永井の得点で先制。さらにその約10分後には、ペナルティエリア内でのつなぎから再び永井がネットを揺らして2-0に。
2点を追いかけるアルビレックス新潟は、なかなか相手守備陣を攻略できなかったものの、71分に谷口のヘディング弾で1点を返す。さらに後半アディショナルタイム、VARで反則が確認されてアルビレックスにPKが与えられる。これを小見が確実に決めて試合は2-2で90分を終えて、延長戦へ。
延長戦に入ると、93分に土壇場でPKを与えてしまった名古屋グランパスの中山のシュートが相手選手に当たってゴールに吸い込まれて勝ち越し点をマークしたが、111分にアルビレックス新潟の小見がこの日2得点目を決めて試合は再び振り出しに。大会史上8度目のPK戦に突入した一戦は、先攻のアルビレックス新潟の長倉が失敗した一方で、後攻の名古屋グランパスが全員成功させ、PK戦を5-4で制して3年ぶり2回目の優勝を成し遂げた。
