levain trophy
GOAL

ルヴァンカップ決勝はいつ？日程・対戦カード・放送予定

【JリーグYBCルヴァンカップ】2025年ルヴァンカップ決勝はいつ？Jリーグクラブの頂点を決める一戦の試合日程、テレビ放送予定を紹介。

2025年ルヴァンカップもいよいよ決勝戦を残すのみ。11月1日(土)にJリーグに所属する60クラブの頂点を決める一戦が行われる。

本記事では、2025年ルヴァンカップ決勝に関する情報を紹介する。

