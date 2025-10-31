ルヴァンカップ決勝はいつ？日程・対戦カード・放送予定

対戦カード：名古屋グランパス 3-3(PK5-4) アルビレックス新潟

■得点

31’ 永井謙佑（1-0）

42’ 永井謙佑（2-0）

71' 谷口海斗（2-1）

90+11' 小見洋太（2-2）

93’ 中山克広（3-2）

111' 小見洋太（3-3）

3大会ぶりの決勝進出を決めた名古屋グランパスが初めて決勝の舞台に立ったアルビレックス新潟にペースを握られそうになるも、31分に相手のミスから永井の得点で先制。さらにその約10分後には、ペナルティエリア内でのつなぎから再び永井がネットを揺らして2-0に。

2点を追いかけるアルビレックス新潟は、なかなか相手守備陣を攻略できなかったものの、71分に谷口のヘディング弾で1点を返す。さらに後半アディショナルタイム、VARで反則が確認されてアルビレックスにPKが与えられる。これを小見が確実に決めて試合は2-2で90分を終えて、延長戦へ。

延長戦に入ると、93分に土壇場でPKを与えてしまった名古屋グランパスの中山のシュートが相手選手に当たってゴールに吸い込まれて勝ち越し点をマークしたが、111分にアルビレックス新潟の小見がこの日2得点目を決めて試合は再び振り出しに。大会史上8度目のPK戦に突入した一戦は、先攻のアルビレックス新潟の長倉が失敗した一方で、後攻の名古屋グランパスが全員成功させ、PK戦を5-4で制して3年ぶり2回目の優勝を成し遂げた。