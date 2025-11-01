2025シーズンのJリーグYBCルヴァンカップはプライムラウンドの決勝が、2025年11月1日(土)に開催。柏レイソルとサンフレッチェ広島がタイトルをかけて対戦する。
本記事では、柏レイソルvsサンフレッチェ広島の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
柏レイソルvsサンフレッチェ広島｜試合日程・キックオフ時間
- 大会：JリーグYBCルヴァンカップ2025 プライムラウンド 決勝
- 日時：2025年11月1日(土) 13:05キックオフ
- 対戦：柏レイソル vs サンフレッチェ広島
- 会場：国立競技場
柏レイソルvsサンフレッチェ広島｜放送・配信予定
|フジテレビ
|-
FOD
|視聴はこちら
|Lemino
(録画：16:35～)
|お得なプレミアム登録がおすすめ
|フジテレビNEXT
(加入初月無料)
|視聴はこちら
ルヴァンカップ2025のおすすめ視聴方法
Amazon「FODチャンネル」
Amazon「FOD」チャンネルでもルヴァンカップの注目試合がライブ配信されている。ルヴァンカップ以外にも映画やドラマなどが見放題となる。
この機会に登録してルヴァンカップ決勝を楽しもう。
Leminoなら全試合が無料視聴可能！
Lemino
映像配信サービスの『Lemino』であれば、ルヴァンカップ2025の全試合を無料で配信している。一部試合はライブ配信も実施されている。
『Lemino』でのルヴァンカップ配信は基本的に無料で視聴可能であるが、過去大会を含めた試合配信を見たい方は、Leminoプレミアムへの登録がおすすめ。月額990円(税込)だが、31日間の無料トライアルが利用可能。プレミアム会員なら話題の映画やドラマ、スポーツなど幅広い作品が見放題となるのでおすすめだ。
柏レイソルvsサンフレッチェ広島 チーム情報
