2025シーズンのJリーグYBCルヴァンカップはプライムラウンドの決勝が、2025年11月1日(土)に開催。柏レイソルとサンフレッチェ広島がタイトルをかけて対戦する。

本記事では、柏レイソルvsサンフレッチェ広島の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

柏レイソルvsサンフレッチェ広島｜試合日程・キックオフ時間

大会：JリーグYBCルヴァンカップ2025 プライムラウンド 決勝

日時：2025年11月1日(土) 13:05キックオフ

対戦：柏レイソル vs サンフレッチェ広島

会場：国立競技場

柏レイソルvsサンフレッチェ広島｜放送・配信予定

フジテレビ - FOD Lemino

(録画：16:35～) フジテレビNEXT

(加入初月無料)

ルヴァンカップ2025の関連情報

柏レイソルvsサンフレッチェ広島 チーム情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。