YBC ルヴァンカップ
team-logo柏レイソル
team-logoサンフレッチェ広島
GOAL

【11月1日】柏レイソルvsサンフレッチェ広島のテレビ放送/ネット配信予定・無料視聴方法｜ルヴァンカップ決勝

【ルヴァンカップ2025 放送予定】11月1日開催のJリーグYBCルヴァンカップ プライムラウンド決勝、柏レイソル対サンフレッチェ広島対の中継予定・視聴方法を紹介。

2025シーズンのJリーグYBCルヴァンカップはプライムラウンドの決勝が、2025年11月1日(土)に開催。柏レイソルとサンフレッチェ広島がタイトルをかけて対戦する。

本記事では、柏レイソルvsサンフレッチェ広島の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

柏レイソルvsサンフレッチェ広島｜試合日程・キックオフ時間

  • 大会：JリーグYBCルヴァンカップ2025 プライムラウンド 決勝
  • 日時：2025年11月1日(土) 13:05キックオフ
  • 対戦：柏レイソル vs サンフレッチェ広島
  • 会場：国立競技場

柏レイソルvsサンフレッチェ広島｜放送・配信予定

フジテレビ-

FOD

視聴はこちら
Lemino
(録画：16:35～)		お得なプレミアム登録がおすすめ
フジテレビNEXT
(加入初月無料)		視聴はこちら

ルヴァンカップ2025のおすすめ視聴方法

Leminoなら全試合が無料視聴可能！

lemino levain cupLemino

映像配信サービスの『Lemino』であれば、ルヴァンカップ2025の全試合を無料で配信している。一部試合はライブ配信も実施されている。

『Lemino』でのルヴァンカップ配信は基本的に無料で視聴可能であるが、過去大会を含めた試合配信を見たい方は、Leminoプレミアムへの登録がおすすめ。月額990円(税込)だが、31日間の無料トライアルが利用可能。プレミアム会員なら話題の映画やドラマ、スポーツなど幅広い作品が見放題となるのでおすすめだ。

ルヴァンカップ2025の関連情報

柏レイソルvsサンフレッチェ広島 チーム情報

柏レイソル vs サンフレッチェ広島 スタメン

柏レイソルHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestSHI
25
小島亨介
42
原田太
4
古賀太陽
2
三丸拡
39
中川敦瑛
8
小泉佳穂
20
瀬川祐輔
14
小屋松知哉
28
戸嶋祥郎
32
山之内佑成
18
垣田裕暉
1
大迫敬介
33
塩谷司
19
佐々木翔
4
荒木隼人
9
ジャーメイン良
14
田中聡
15
中野就斗
6
川辺駿
24
東俊希
39
中村草太
17
木下康介

3-4-2-1

SHIAway team crest

KAR
-ラインアップ

控え選手

SHI
-ラインアップ

控え選手

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

KAR
-直近成績

ゴールを許す
13/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

SHI
-直近成績

ゴールを許す
4/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

KAR

直近の 5 試合

SHI

0

勝利

3

引分け

2

勝利

1

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
1/5

順位表

