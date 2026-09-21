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Yuta Tokuma

【9月26日】U21日本代表 アジア大会・北朝鮮戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定

Asian Games
日本U23
北朝鮮U23

【アジア競技大会2026】第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)男子サッカーの準々決勝で、U-21日本代表は朝鮮民主主義人民共和国代表と対戦する。この一戦の地上波テレビ放送・ネット配信予定、開催日・キックオフ時間を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)男子サッカーの準々決勝で、U-21日本代表は朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）代表と対戦する。

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本記事では、U-21日本代表vs北朝鮮代表のキックオフ時間やメンバー、中継予定を紹介する。