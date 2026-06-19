ワールドカップ2026では、各グループの1位・2位がストレートで決勝トーナメント1回戦のラウンド32に進出。3位となった場合もチャンスがあり、全12組の3位のうち成績上位8チームに入った場合、グループステージ突破を果たすことができる。

なお、日本代表はグループFでオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同組。グループF・1位はグループC・2位、グループF・2位はグループC・1位とラウンド32で対戦することが決まっている。そのグループCには、ブラジル代表、モロッコ代表、スコットランド代表、ハイチ代表が入っている。

一方、3位になった場合のラウンド32の対戦相手は決定しておらず。3位からの決勝トーナメント進出チームを輩出したグループの組み合わせによって、トーナメントのどの位置に入るかが決定する。