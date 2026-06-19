日本代表は、北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF通過を目指している。
本記事では、日本が3位通過となった場合に対戦する可能性のある国・地域を紹介する。
日本代表は、北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF通過を目指している。
本記事では、日本が3位通過となった場合に対戦する可能性のある国・地域を紹介する。
ワールドカップ2026では、各グループの1位・2位がストレートで決勝トーナメント1回戦のラウンド32に進出。3位となった場合もチャンスがあり、全12組の3位のうち成績上位8チームに入った場合、グループステージ突破を果たすことができる。
なお、日本代表はグループFでオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同組。グループF・1位はグループC・2位、グループF・2位はグループC・1位とラウンド32で対戦することが決まっている。そのグループCには、ブラジル代表、モロッコ代表、スコットランド代表、ハイチ代表が入っている。
一方、3位になった場合のラウンド32の対戦相手は決定しておらず。3位からの決勝トーナメント進出チームを輩出したグループの組み合わせによって、トーナメントのどの位置に入るかが決定する。
グループFから3位で決勝トーナメントに進出する場合の組み合わせは、「A/B/C/D/F3位」「C/D/F/G/H3位」「C/E/F/H/I3位」「B/E/F/I/J3位」「E/F/G/I/J3位」の5通り。それぞれの組み合わせの場合に決勝トーナメントで対戦する可能性のあるチームを以下で紹介する。
※すべて日本時間。
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