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Tsutomu Maeda

サッカー日本代表 3位の場合に対戦する可能性のある国は？｜ワールドカップ2026・グループF

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サッカー日本代表が2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループFで3位となった場合、対戦する可能性のあるチームはどこ？決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)の対戦相手候補を紹介。

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日本代表は、北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF通過を目指している。

本記事では、日本が3位通過となった場合に対戦する可能性のある国・地域を紹介する。

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