デンマークvs北マケドニアの日程・キックオフ時間・メンバー｜W杯欧州予選プレーオフ

FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスD準決勝でデンマーク代表と北マケドニア代表が対戦する。
本記事では、デンマーク代表vs北マケドニア代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。
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FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスD準決勝でデンマーク代表と北マケドニア代表が対戦する。
本記事では、デンマーク代表vs北マケドニア代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。
FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスD準決勝、デンマーク代表と北マケドニア代表の一戦は、現地時間3月26日(木)20:45、日本時間3月27日(金)4:45にキックオフを迎える。試合はデンマークのホームゲームとなり、会場は首都コペンハーゲンにある「パルケン・スタジアム」だ。
デンマーク代表vs北マケドニア代表を含む2026年W杯欧州予選プレーオフは、『DAZN』がライブ配信する。3大会ぶりのワールドカップ本戦出場を目指すイタリア代表をはじめ、ワールドカップ本戦で日本代表と対戦するパスBの試合などが『DAZN』で視聴可能だ。
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ワールドカップ出場：6回
最高成績：準々決勝(1998)
前回大会成績：グループステージ
FIFAランク：21位
▽GK
フレデリク・レノウ （ウニオン・ベルリン／ドイツ）
マッツ・ハーマンセン （ウェストハム・ユナイテッド／イングランド）
アンドレアス・ユングダル （ウェステルロー／ベルギー）
▽DF
ヨアキム・メーレ （ヴォルフスブルク／ドイツ）
ヨアキム・アンデルセン （フラム／イングランド）
アレクサンダー・バー （ベンフィカ／ポルトガル）
ヴィクトル・ネルソン （エラス・ヴェローナ／イタリア）
ルーカス・ホグスベリ （ストラスブール／フランス）
ヴィクトル・バク・イェンセン （ミッティラン）
オリヴァー・プロヴストゴード （ラツィオ／イタリア）
▽MF
クリスティアン・エリクセン （ヴォルフスブルク／ドイツ）
ピエーミル・ホイビュア （マルセイユ／フランス）
クリスティアン・ノアゴール （アーセナル／イングランド）
ミッケル・ダムスゴー （ブレントフォード／イングランド）
モルテン・ヒュルマンド （スポルティングCP／ポルトガル）
ヴィクトル・フロホルト （ポルト／ポルトガル）
フィリップ・ビリング （ミッティラン）
ニコラス・ナーティ （シュトゥットガルト／ドイツ）
ノア・ナルテイ （リヨン／フランス）
▽FW
ラスムス・ホイルンド （ナポリ／イタリア）
イェスパー・リンドストロム （ヴォルフスブルク／ドイツ）
グスタフ・イサクセン （ラツィオ／イタリア）
アンダース・ドレイヤー （サンディエゴFC／アメリカ）
カスパー・ホグ （ボデ/グリムト／ノルウェー）
ウィリアム・オスラ （ニューカッスル・ユナイテッド／イングランド）
▽監督
ブライアン・リーマー
ワールドカップ出場：0回
前回大会成績：予選敗退
FIFAランク：66位
▽GK
ストレ・ディミトリエフスキ （バレンシア／スペイン）
ダミャン・シシュコフスキ （ボラツ・バニャ・ルカ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）
デヤン・イリエフ （ラピド・ブカレスト／ルーマニア）
▽DF
エズジャン・アリオスキ （ルガーノ・／スイス）
アンドレイ・ストイチェフスキ （スロヴァコ／チェコ）
セバスティアン・エレーラ （ボラツ・バニャ・ルカ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）
ダルコ・ヴェルコフスキ （ヴァルダル）
ジョコ・ザイコフ （アジュマーン／アラブ首長国連邦）
ニコラ・セラフィモフ （レフスキ・ソフィア／ブルガリア）
ヴィサル・ムスリウ （シント＝トロイデン／ベルギー）
イムラン・フェタイ （シュケンディヤ）
エグゾン・ベイトゥライ （ドリタ／コソボ）
▽MF
エリフ・エルマス （ナポリ／イタリア）
エニス・バルディ （コンヤスポル／トルコ）
ボバン・ニコロフ （ヴァルダル）
ティホミル・コスタディノフ （スロヴァコ／チェコ）
レシャト・ラマダニ （シュケンディヤ）
イスニク・アリミ （大連智行／中国）
リュプチェ・ドリエフ （ソグディアナ／ウズベキスタン）
ルカ・スタンコフスキ （コロス・コヴァリフカ／ウクライナ）
ヤニ・アタナソフ （AEL／ギリシャ）
▽FW
ボヤン・ミオフスキ （レンジャーズ／セルティック）
ダルコ・チュルリノフ （コジャエリスポル／トルコ）
ミラン・リストフスキ （ボヘミアンズ／チェコ）
アレクサンダル・トライコフスキ （ロコモティヴァ・ザグレブ／クロアチア）
エルミン・ラストデル （トゥーン／スイス）
リリム・チャミリ （スナユスケ／デンマーク）
デニ・ムソフスキ （シアトル・サウンダーズ／アメリカ）
▽監督
ゴッツェ・セドロスキー