FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスD準決勝でチェコ代表とアイルランド代表が対戦する。
本記事では、チェコ代表vsアイルランド代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。
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FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスD準決勝でチェコ代表とアイルランド代表が対戦する。
本記事では、チェコ代表vsアイルランド代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。
FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスD準決勝、チェコ代表とアイルランド代表の一戦は、現地時間3月26日(木)20:45、日本時間3月27日(金)4:45にキックオフを迎える。試合はチェコのホームゲームとなり、会場は首都プラハにある「エデン・アレナ」だ。
チェコ代表vsアイルランド代表を含む2026年W杯欧州予選プレーオフは、『DAZN』がライブ配信する。3大会ぶりのワールドカップ本戦出場を目指すイタリア代表をはじめ、ワールドカップ本戦で日本代表と対戦するパスBの試合などが『DAZN』で視聴可能だ。
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ワールドカップ出場：9回
最高成績：準優勝(1934,1962)
前回大会成績：予選敗退
FIFAランク：43位
▽GK
ルカシュ・ホルニチェク （ブラガ／ポルトガル）
マルティン・イェドリチカ （バニーク・オストラヴァ）
マチェイ・コバール （PSV／オランダ）
▽DF
ヴラディミール・ツォウファル （ホッフェンハイム／ドイツ）
トマシュ・ホレシュ （スラヴィア・プラハ）
ロビン・フラナーチ （ホッフェンハイム／ドイツ）
シュテパン・ハロウペク （スラヴィア・プラハ）
ダビド・ユラセク （スラヴィア・プラハ）
ラディスラフ・クレイチー （ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
マルティン・ヴィティーク （ボローニャ／イタリア）
ヤロスラフ・ゼレニー （スパルタ・プラハ）
▽MF
パヴェル・ブハ （FCシンシナティ／アメリカ）
ルカシュ・チェルフ （ヴィクトリア・プルゼニ）
ヴラディミール・ダリダ （フラデツ・クラーロヴェー）
アダム・カラベツ （リヨン／フランス）
トマーシュ・ラドラ （ヴィクトリア・プルゼニ）
ルカシュ・プロヴォド （スラヴィア・プラハ）
ミハル・サディレク （スラヴィア・プラハ）
トマーシュ・ソウチェク （ウェストハム・ユナイテッド／イングランド）
パヴェル・シュルツ （リヨン／フランス）
デニス・ヴィシンスキー （ヴィクトリア・プルゼニ）
▽FW
トマーシュ・ホリー （スラヴィア・プラハ）
モイミール・ヒティル （スラヴィア・プラハ）
ヤン・クリメント （シグマ・オロモウツ）
パトリック・シック （レヴァークーゼン／ドイツ）
▽監督
ミロスラフ・コウベク
ワールドカップ出場：3回
最高成績：準々決勝(1990)
前回大会成績：予選敗退
FIFAランク：59位
▽GK
クィービーン・ケレハー （ブレントフォード／イングランド）
マーク・トラヴァース （エヴァートン／イングランド）
ジョシュ・キーリー （ルートン・タウン／イングランド）
▽DF
シェイマス・コールマン （エヴァートン／イングランド）
ジミー・ダン （クイーンズ・パーク・レンジャーズ／イングランド）
ネイサン・コリンズ （ブレントフォード／イングランド）
ダラ・オシェイ （イプスウィッチ・タウン／イングランド）
ジェイク・オブライエン （エヴァートン／イングランド）
ジョン・イーガン （ハル・シティ／イングランド）
ジェームズ・アバンクワ （ワトフォード／イングランド）
リアム・スケールズ （セルティック／スコットランド）
ロビー・ブレイディ （プレストン・ノースエンド／イングランド）
ライアン・マニング （サウサンプトン／イングランド）
▽MF
ジェイソン・モランビー （ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン／イングランド）
ボスン・ラワル （ストーク・シティ／イングランド）
ジャック・テイラー （イプスウィッチ・タウン／イングランド）
アラン・ブラウン （ミドルズブラ／イングランド）
ジェイソン・ナイト （ブリストル・シティ／イングランド）
フィン・アザズ （サウサンプトン／イングランド）
ハーヴィー・ヴェイル （クイーンズ・パーク・レンジャーズ／イングランド）
▽FW
トロイ・パロット （AZアルクマール／オランダ）
アダム・イダ （スウォンジー・シティ／ウェールズ）
ジョニー・ケニー （ボルトン・ワンダラーズ／イングランド）
チドジー・オグベネ （シェフィールド・ユナイテッド／イングランド）
サミー・スモディクス （ダービー・カウンティ／イングランド）
▽監督
ヘイミル・ハルグリムソン