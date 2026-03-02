海外の英国人選手：ハリー・ケインが「クラシカー」勝利で3つの記録を塗り替え　ジョーブ・ベリンガムを犠牲に　ラヒーム・スターリングはフェイエノールト戦で「頭のない鶏」のような動きで出遅れの状態が続く

ケインにとっては忘れられない夜となったが、ジョブ・ベリンガムにとっては一刻も早く忘れたい一夜となった。ドルトムントの元英雄ジュードの弟は、あの有名な黄黒のユニフォームを着て迎えた初シーズンを容易なものではなく、今回のバイエルン戦敗北における彼の役割を理由に一部のファンから批判を浴びている。

ベルリンガムは75分に途中出場したが、この時点でBVBは2-1でリードされていた。スヴェンソンの同点ゴールに繋がるプレーには関与していなかったものの、彼は「ブンデスリーガ首位の決勝点をアシストした」と揶揄されている。 マイケル・オリゼがサイドラインまで駆け上がりジャマル・ムシアラへ鋭いクロスを供給したが、ベリンガムが先にヘディングで触った。しかしボールはキミッヒの足元に転がり、ボレーで叩き込まれた一撃が試合の流れを決定づけた。

これは本当にベリンガムの責任なのか？ 彼に過度の責任を問うのは難しい。彼の第一の反応は、意図したターゲットに向かうかどうかもわからないクロスを単純にクリアすることだった。たとえクリアの着地点（より正確には着地予定地点）を批判したくても、キミッヒが飛び込んで、利き足ではない足でボレーシュートをゴール上隅に叩き込む確率は途方もなく低い。

結論として、ベリンガムに非はあるのか？ そうではない。しかし、海外での試練の多い初シーズンにおける、また一つの不名誉な記録となった。