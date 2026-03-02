海外の英国人選手：ハリー・ケインが「クラシカー」勝利で3つの記録を塗り替え　ジョーブ・ベリンガムを犠牲に　ラヒーム・スターリングはフェイエノールト戦で「頭のない鶏」のような動きで出遅れの状態が続く

イングランド代表キャプテンがドイツで再び歴史を塗り替えたが、その代償として将来の代表チームメイト候補を失う結果となった。一方、アーセナルからレンタル移籍中の選手はフランスで存在感を示し、復活の兆しを見せるベテランウインガーはさらに出場時間を積み重ねた。
今シーズン毎週月曜、GOALが海外で活躍する英国人選手の最新情報を届ける。彼らの近況、頂点に立つ者、帰国すべき者とは？今週のレビューに迫ろう...
イングランド代表キャプテンがドイツで再び歴史を塗り替えたが、その代償として将来の代表チームメイト候補を失う結果となった。一方、アーセナルからレンタル移籍中の選手はフランスで存在感を示し、復活の兆しを見せるベテランウインガーはさらに出場時間を積み重ねた。
今シーズン毎週月曜、GOALが海外で活躍する英国人選手の最新情報を届ける。彼らの近況、頂点に立つ者、帰国すべき者とは？今週のレビューに迫ろう...
サッカーは単純なゲームだ。ハリー・ケインが出場すれば、ほぼ確実に得点を挙げる。彼は10年以上もそれを続けてきたが、バイエルン・ミュンヘンでの今シーズンは、個人としてすでに最高のシーズンとなっている。
土曜日のライバル・ボルシア・ドルトムント戦での2得点により、今季の通算得点は45に到達。バイエルン移籍初年度となる2023-24シーズンの自己最高記録44得点を更新した。 ケインはまた、トップリーグクラブでシーズン45得点に到達した初のイングランド人選手となった（伝説のディクシー・ディーン以来の快挙で、この記録は1932年以来続いていた）。さらに、ブンデスリーガで4試合連続2得点を記録した史上4人目の選手でもある。
シグナル・イドゥナ・パークでのケインのゴールはバイエルンにとって決定的な場面でもあった。 前半終了間際にニコ・シュロッターベックがホームチームに先制点を奪われたが、イングランド代表主将が至近距離からの見事なシュートで同点に追いついた。その後PKでバイエルンを2-1とリードさせると、終盤にダニエル・スヴェンソンがボルシア・ドルトムント（BVB）の同点弾を叩き出したかに見えたが、ジョシュア・キミッヒが終了間際に決勝点を奪い、アウェーチームが勝利を収めた。
試合後、キミッヒはケインの驚異的な安定感に驚きを隠せなかった。「ハリーは信じられないほどすごい」と、このミッドフィールダーは語った。「彼は毎週2ゴールを決めている。彼のような選手がいることは、私たちにとって非常に重要だ。彼のゴールだけでなく、チームを率いる姿、前に出る姿勢、勝利と結果に責任を持ちたいという姿勢も重要だ。彼のような選手がチームにいることは、チームにとって非常に重要だ」
ケインは、ロベルト・レヴァンドフスキがブンデスリーガの1シーズンで記録した41得点という記録も視野に入れている。残り10試合で30得点を挙げているケインは、「この質問は、これから毎試合後に必ず出てくるだろう。しかし、まだ多くの試合が残っている。この期間、私は安定したパフォーマンスを維持しなければならない。それが可能かどうかは、4月末に明らかになるだろう」と語った。
ケインにとっては忘れられない夜となったが、ジョブ・ベリンガムにとっては一刻も早く忘れたい一夜となった。ドルトムントの元英雄ジュードの弟は、あの有名な黄黒のユニフォームを着て迎えた初シーズンを容易なものではなく、今回のバイエルン戦敗北における彼の役割を理由に一部のファンから批判を浴びている。
ベルリンガムは75分に途中出場したが、この時点でBVBは2-1でリードされていた。スヴェンソンの同点ゴールに繋がるプレーには関与していなかったものの、彼は「ブンデスリーガ首位の決勝点をアシストした」と揶揄されている。 マイケル・オリゼがサイドラインまで駆け上がりジャマル・ムシアラへ鋭いクロスを供給したが、ベリンガムが先にヘディングで触った。しかしボールはキミッヒの足元に転がり、ボレーで叩き込まれた一撃が試合の流れを決定づけた。
これは本当にベリンガムの責任なのか？ 彼に過度の責任を問うのは難しい。彼の第一の反応は、意図したターゲットに向かうかどうかもわからないクロスを単純にクリアすることだった。たとえクリアの着地点（より正確には着地予定地点）を批判したくても、キミッヒが飛び込んで、利き足ではない足でボレーシュートをゴール上隅に叩き込む確率は途方もなく低い。
結論として、ベリンガムに非はあるのか？ そうではない。しかし、海外での試練の多い初シーズンにおける、また一つの不名誉な記録となった。
バイエル・レバークーゼンは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフでオリンピアコスを下し、アーセナルとの決勝トーナメント1回戦進出を決めた後、国内リーグ戦に復帰した。しかし、アーセナル戦に集中する前に、低迷するブンデスリーガの戦いを立て直さねばならない。
カスパー・ユルマン監督率いるチームは、過去4試合で1勝しか挙げられず、土曜日のマインツ戦ではホームで1-1の引き分けに終わり、順位を6位に落とした。粘り強いアウェーチームに手を焼いたレバークーゼンは、後半中盤にシェラルド・ベッカーのゴールで先制を許し、またも敗戦へ向かうかに見えた。 しかし、元リヴァプールDFジャレル・クアンサが試合終盤に急遽ストライカーとして投入され、終了2分前に同点弾を奪った。クリスチャン・コファネの折り返しを前ポストで滑り込んで押し込んだのだ。
クアンサにとってこれは昨夏リヴァプールから加入後4得点目。トーマス・トゥヘル監督率いるワールドカップ代表候補ではポジション争いが熾烈を極める中、イングランド代表1キャップの彼は両ボックスで脅威を示すことで、代表定着の可能性を損なわない活躍を見せている。
クアンサはレバークーゼンのクラブ公式チャンネルでこう語った。「我々は十分なエネルギーも、十分な強度も欠いていた。だが今が世界の終わりではない、そのことを肝に銘じなければならない。まだ多くの試合と重要な月日が残されている。もちろん我々はチャンピオンズリーグ出場権を獲得したい。そのためには試合に勝たねばならない。それがシーズン終盤の全てだ」
アーセナルからマルセイユへのイーサン・ヌワネリのレンタル移籍は、まだ成果を上げていない。OMでのデビュー戦で得点し、リーグ1優勝争いのライバルであるランス戦（3-1勝利）で初ゴールを決めたものの、その後6試合のうち1試合のみ60分以上出場している。ロベルト・デ・ゼルビ監督が去り、マルセイユを常に巻き込む混乱が事態を悪化させている。
しかし日曜日の試合は、フランスでのンワネリの転機となったかもしれない。ライバル・リヨンとのホームゲームで1-1の同点状況の中、残り27分で途中出場。イングランド人選手の投入直後にアウェーチームが再びリードを奪ったものの、ピエール＝エメリク・オーバメヤンが終盤にOMの同点弾を叩き込んだ。
そして最後の決定的な攻撃で、ヌワネリは左サイドに抜け出し、絶妙な低いクロスを供給。アーセナル時代のチームメイトであるオーバメヤンが押し込み、スタッド・ヴェロドロームを熱狂の渦に巻き込んだ。
この結果、マルセイユは3位リヨンに2ポイント差まで迫った。3位はリーグ・アンにおけるチャンピオンズリーグ自動出場権獲得の最後の枠である。
ラヒーム・スターリングが2025-26シーズン前半にチェルシーのトップチームから外された影響を今も引きずっているのは事実だろう。その前にはアーセナルへのローン移籍で精彩を欠いた1年を過ごしていた。 このウインガーはロッテルダムに新たな居場所を見出した。ロビン・ファン・ペルシー率いるフェイエノールトはエールディヴィジで2位につけているが、独走する首位PSVとは実に17ポイントもの差がある。優勝の夢はほぼ絶たれたが、来季のチャンピオンズリーグ自動出場権獲得はまだ可能だ。
ただし、チームは奮起が必要だ。スターリングは先週、降格争いのテルスターを相手にホームで2-1と辛勝した試合で途中出場デビューを果たしたが、日曜日のトゥウェンテ戦では2-0で敗れた。
イングランドのアイコンは30分間の出場機会を与えられたが（試合後ファン・ペルシーは「スターリングは30分以上プレーできない」と発言）、1点ビハインドからの逆転を狙うアウェーチームは苦戦。スターリングは確かに試合に絡もうと試みたが、実行力が伴わず、3回のドリブル成功はゼロ、7回の1対1対決では2勝しか挙げられなかった。
批判の大半はファン・ペルシーに向けられており、選手たちは戦術指示の欠如を理由に免責されている。元アヤックス＆PSVのスター、ケネス・ペレスはESPNにこう語った。「カオスだった。あらゆる物事、あらゆる人物に非難の眼差しが向けられていた。誰も満足して歩いていない。何をすべきか、どう解決すべきか分からなければ、満足できるはずがない」
「私は幸運にも、試合中に戦術を実行できる優れた監督に恵まれてきた。事前に2、3のシナリオを考えている監督だ。それがピッチ上で自信を与えてくれた。フェイエノールトは首のない鶏のようだった。サイドラインからの指示はない。全くコミュニケーションがない。今日は最悪だった」
今週のレビューを締めくくるのは、ジェシー・リンガードの新たな挑戦に関するニュースだ。FCソウルでの波乱に満ちた2年間の韓国生活を経て、マンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身選手は南米へ旅立つ。
欧州圏外での「英国人海外移籍」常連であるリンガードは、間もなくブラジルの強豪コリンチャンスと契約。これにより、かつてのチームメイトであるメンフィス・デパイとの再会が実現する。両者はオランダ人選手がオールド・トラッフォードで過ごした2年間に短期間共に過ごしたが、実際にピッチを共にしたのはほぼ10年前が最後だ。
33歳となったリンガードは、キャリアの晩年を『フットボールマネージャー』のペンタゴンチャレンジを現実世界で達成しようとするかのような選択をしている。まあ、それも悪くないだろう。