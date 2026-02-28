幸いにも、エンドリックは理想的なクラブを見つけた。1月1日にリヨンへのローン移籍を正式に完了して以来、この19歳の選手はパルメイラス時代に世界最高の有望株の一人として注目を集めた爆発的な活躍を取り戻し、リーグ・アンのチームでの最初の7試合で6ゴールに関与している。

突然、エンドリックは2022年12月に獲得競争を制したレアル・マドリードが当初想定した6000万ユーロ（約52億円／7100万ドル）の価値を完全に体現する選手に見えた。この目覚ましい復活は、3月の国際試合期間を目前に控え、当然ながらブラジル代表復帰の噂を呼び起こしている。

セレソン指揮官カルロ・アンチェロッティは、マドリード在籍最終年にエンドリックの才能を間近で目撃し、ワールドカップ出場の可能性を高めるためベルナベウを離れるよう自ら助言したほどだ。今やエンドリックは確実にアンチェロッティの視野に戻っており、それ自体が大きな成果と言える。

しかし残酷な現実として、2026年北米大会の代表入りは依然として険しい道のりだ。リヨンでの活躍は評価されるものの、未熟さの兆候は残っており、ブラジルが他国を圧倒する攻撃陣の厚みを誇る中、同世代の選手たちから頭一つ抜け出すには、今後ほぼ完璧なプレーが求められるだろう。