エンドリックはリヨンへのレンタル移籍でレアル・マドリードに実力を見せつけているが、「新たなペレ」はブラジル代表のワールドカップ出場枠獲得に向け、依然として困難な戦いを続けている

年の初めには、エンドリックのブラジル代表ワールドカップ招集という夢は完全に絶望的に見えた。レアル・マドリードの若手選手はシーズン前半でわずか99分しか出場機会を得られず、当時の指揮官シャビ・アロンソは地元出身のフォワード、ゴンサロ・ガルシアを彼よりも優先したため、冬の移籍市場での移籍は避けられない状況となっていた。

幸いにも、エンドリックは理想的なクラブを見つけた。1月1日にリヨンへのローン移籍を正式に完了して以来、この19歳の選手はパルメイラス時代に世界最高の有望株の一人として注目を集めた爆発的な活躍を取り戻し、リーグ・アンのチームでの最初の7試合で6ゴールに関与している。 

突然、エンドリックは2022年12月に獲得競争を制したレアル・マドリードが当初想定した6000万ユーロ（約52億円／7100万ドル）の価値を完全に体現する選手に見えた。この目覚ましい復活は、3月の国際試合期間を目前に控え、当然ながらブラジル代表復帰の噂を呼び起こしている。

セレソン指揮官カルロ・アンチェロッティは、マドリード在籍最終年にエンドリックの才能を間近で目撃し、ワールドカップ出場の可能性を高めるためベルナベウを離れるよう自ら助言したほどだ。今やエンドリックは確実にアンチェロッティの視野に戻っており、それ自体が大きな成果と言える。

しかし残酷な現実として、2026年北米大会の代表入りは依然として険しい道のりだ。リヨンでの活躍は評価されるものの、未熟さの兆候は残っており、ブラジルが他国を圧倒する攻撃陣の厚みを誇る中、同世代の選手たちから頭一つ抜け出すには、今後ほぼ完璧なプレーが求められるだろう。

  • Real Madrid CF v RCD Mallorca - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    困難なスタート

    エンドリックはレアル・マドリードでの初年度、非現実的な期待に応えられなかったものの、完全な失敗作ではなかった。このブラジル人エースはリーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグの両方でデビュー戦で得点を挙げ、クリスティアーノ・ロナウド以来となるコパ・デル・レイ1シーズン5得点のレアル選手となり、大会得点王タイ記録でシーズンを終えた。

    しかし、決勝でバルセロナに敗れた試合では延長戦のわずか9分間の出場に留まった。アンチェロッティ監督は最も重要な試合でエンドリックを起用せず、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント全体でもわずか35分の出場時間しか与えなかった。

    早くも9月、アンチェロッティはエンドリックの出場機会の少なさを説明せざるを得なかった。「確かに不公平かもしれない。彼はトレーニングで良い働きを見せている。だが彼の前にはヴィニシウス・ジュニア、ロドリゴ、キリアン・エムバペがいる…彼には少し忍耐が必要だ」

    2月までに、イタリア人指揮官はエンドリックの質を確信しつつも、改善すべき核心領域を指摘した。「彼は正確性が高く、速く、力強い。ボールコントロールは改善が必要だが、あのリリース、あのフィニッシュは持っている。シュートは圧巻だ。非常に若いが、学習速度が極めて速い」

    実際、エンドリックの判断は不安定で、ボールを長く保持する癖がマドリードの流れを乱していた。アンチェロッティはエンドリックの成長に関して外部からの圧力に屈することは決してなく、控え選手としての起用にもかかわらず、元パルメイラスのエースを常に全面的に信頼し続けた。

    「彼は満足しているし、一生懸命練習している。やる気もある。彼の成長には満足している」とアンチェロッティ監督は4月に語った。「レアル・マドリードでプレーしたいなら、ベンチで我慢する時期もあるものだ」

  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    完全に締め出される

    アンチェロッティはエンドリックにとって盟友であり、5月初旬に監督がレアル・マドリード退団を発表したことは大きな打撃となった。後任としてアロンソが即座に指名されたが、月末に深刻なハムストリングの負傷を負いクラブワールドカップ出場を逃したことで、スペイン人監督に即座に印象を残すというエンドリックの望みは打ち砕かれた。

    アカデミー出身のガルシアが準決勝進出に貢献して得点王を分け合い、その後トップチーム昇格を果たした。9月にエンドリックが完全復帰した頃には、彼は攻撃陣の序列で遠く離れた5番手に落ちていた。

    アスレティック紙によれば、10月19日のリーガ・エスパニョーラ・ヘタフェ戦で、アロンソ監督が試合終了20分前にガルシアを投入した際、エンドリックは周囲の意向に従いレンタル移籍を望む姿勢を示したという。 

    アロンソ監督は、このブラジル人選手の状況が近いうに変わる兆候を全く示さず、3日後のユヴェントス戦（チャンピオンズリーグ）で再びベンチ入りさせた後、TNTスポーツにこう語った。「誰もがプレーしたいのは明らかだ。若い選手ならなおさらだ。現状を踏まえ、我々は今こそ戦いたい。試合内容次第では難しい判断になる」

    1月のアロンソ監督解任には他にも多くの要因があったが、ザ・アスレティック誌は、クラブ幹部の一部がエンドリックへの扱いに困惑し、彼の成長が停滞する可能性を懸念したため、一時的な移籍案を渋々ながら検討したと付け加えている。

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-LILLEAFP

    「まるで我が家のように」

    リヨンからのオファーを受けたエンドリックは、他の多くのクラブからの関心も無視して、リヨンにのみ集中した。彼は同胞であるジュニーニョ・ペルナンブカーノ、エドミルソン、ブルーノ・ギマランイス、ルーカス・パケタの足跡を辿りたいと強く望んでいた。また、ポルトガル人監督パウロ・フォンセカの存在も決定的な要因となった。

    「技術スタッフがポルトガル人であることは非常に良いことです。パルメイラスではアベル・フェレイラというポルトガル人監督に指導を受けていましたから」とエンドリックは入団会見で語った。「彼らの指導スタイルを理解しているので、私にとってプラスでした。大きな強みです」

    驚くべきことに、長期離脱期間を経てもアロンソ監督への恨みもなかった。「妻と過ごす時間や家を建て、人生を築く時間が持てたので、これはキャリアで最高の数ヶ月でした」

    この驚くべき前向きな姿勢が、グルパマ・スタジアムでの飛躍的なスタートを支えた。 エンドリックは直ちにフォンセカ監督の起用を受け、リールとのフランスカップ32強戦で先発出場。決勝点を挙げてこの舞台を飾った。バックポストに忍び込むように現れ、ハーフボレーで冷静に流し込んだこのゴールは、彼の捕食者のような本能を示した。リールの守備陣を恐怖に陥れながら放った6本のシュートの一つであり、チームに2-1の勝利をもたらした。

    「ピッチに戻れて笑顔を取り戻せたことが何より嬉しい」と試合後、beINスポーツに語った。「想像以上に素晴らしい環境だ。チーム全員と冗談を交わせるし、皆とも親しくなった。スペイン語と英語が話せるから、まるで我が家のように居心地が良い」 

  • Endrick Lyon 2025-26Getty

    ベンゼマとの比較

    エンドリックはブレスト戦でリーグ・アンデビューを飾り、初アシスト（創出した5つのチャンスのうち1つ）を記録。8回のドリブルを成功させ、リヨンの2-1勝利に貢献した。この活躍が翌週メッツ戦での驚異的なパフォーマンスの礎となった。

    マドリードからレンタル移籍中の彼は見事なハットトリックを達成し、リヨンは5-2の大勝を収めた。エンドリックは前半早々にゴールキーパーをかわす見事なチップシュートで先制点を挙げ、ハーフタイム直前にハーフウェイラインから一気に駆け上がって追加点を決め、自ら獲得したPKを完璧に決めて試合を締めくくった。 これはエンドリックのキャリア初となるハットトリックであり、リヨン史上最年少での1試合3得点記録を樹立。ベルナール・ラコンブが54年間保持していた記録を塗り替えた。

    フランスカップ1回戦・ラヴァル戦では、このブラジル人選手がさらに魔法のようなプレーを披露。2部リーグのラヴァルが79分までリヨンを苦しめていたが、エンドリックがペナルティエリア外で浮いたボールをディフェンダーより先に拾い、ネット上部に叩き込んだ。その強烈なシュートはネットをほぼ引き裂く勢いだった。 

    この劇的なゴールがリヨンの2-0勝利を導き、2012年以来となる主要タイトル獲得の道を開いた。わずか4週間余りで、エンドリックはグルパマ・スタジアムのサポーターにとって新たな英雄となり、クラブの象徴的存在との比較もされるようになった。

    「私はカリム・ベンゼマがリヨンで成長するのを見てきた」と元DFクリスは仏テレフットに語った。「彼は並外れた性格の持ち主だった。エンドリックを見ると、同じものを感じる。彼は1対1でディフェンダーをかわし、ペナルティエリア内で決定的な差を生み出せる」

  • EndrickGetty Images

    地上に戻る

    エンドリックは1月のリーグ・アン月間最優秀選手賞を受賞し、リヨンでの7試合出場のうち3試合でマン・オブ・ザ・マッチに選出されている。しかしナント戦での1-0勝利中に退場処分を受けたことで勢いが止まった。

    当初は足が絡んだ程度の軽微な接触に見えたプレーで2枚目のイエローカードを受けたが、VAR確認後に主審が不可解にも一発退場に格上げした。フォンセカ監督は後にこの判定を「非常に厳しい」と評し、リヨンが抗議した結果、エンドリックの出場停止処分は1試合に減刑された。 ただし、エンドリックの最初のイエローカードについては異論の余地がなかった。ボールをオーバーランした後、明らかに相手のユニフォームを引っ張った行為によるものだ。 

    「エンドリックはこの状況から学ぶ必要がある。彼とは話した」とフォンセカ監督は付け加えた。「彼は今や関係者全員の注目の的となる選手であることを理解しなければならない」

    これはエンドリックにとって警告であり現実を突きつけるものでもあった。一過性の存在に終わらず、規律面でもプレーの質においても高い水準を維持し続ける必要があるのだ。

    しかし、先週末のストラスブール戦（出場停止明け復帰戦）では、後者の面で期待に応えられなかった。リヨンは全大会通算13連勝（2006年ジェラール・ウリエ監督時代のクラブ記録にあと1勝と迫る）で自信満々で臨み、リーグ1で3位につけており、優勝争いへの可能性も囁かれていた。

    しかしスタッド・ド・ラ・メノーでは歯車が狂い、リヨンが3-1で敗れる中、エンドリックは最悪のパフォーマンスを見せた。90分間でわずか31回のボールタッチに留まり、15回のボールロストを犯したことで、元フランス代表監督レイモン・ドメネクから激しい批判を浴びた。 

    「彼は無能で解決策を提供しなかった。全ての攻撃陣は真の守備的役割を果たし、選択肢を示し、深みを加えるべきだ。彼はそのどれもしなかった」とドメネクは『ラ・シェーン・レキップ』の解説者として試合を分析しながら語った。「背後への選択肢を提供せず、ボールを持てばただ失うだけだ。 時にはただボールを前線へ放り込むか、抱え込むだけだ。率直に言って、彼が試合終了までピッチに立っていた事実自体が失望だった」

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-CHI-BRAAFP

    選択の悩み

    エンドリックは調子の良い日には試合を決める可能性を秘めた選手だ。爆発的なスピードとパワーを備えたフォワードで、左足は鋭く、卓越したボールコントロールを誇る。だからこそレアル・マドリードはリヨンへのレンタル移籍を認める際、買い取りオプションを付けなかった。彼は依然としてクラブの将来計画において重要な存在と見なされているのだ。

    しかしアンチェロッティが指摘した明らかな弱点は依然残っている。エンドリックは十分に周囲を見渡さず、チームメイトがより良い位置にいるにもかかわらず、単独で突破を試みることが多すぎる。これはブラジル代表監督が最終的なワールドカップメンバーを発表する際に、彼にとって不利に働く可能性がある。監督が選べるのは26選手のみであり、アンチェロッティは最終ラインで大きな頭痛の種を抱えている。

    リヨンはエンドリックを右ウイングとして起用しているが、現実的には、ラフィーニャ、ロドリゴ、エステバン・ウィリアンといった選手たちがいるため、セレソンではそのポジションで出場機会は得られないだろう。 この才能あるティーンエイジャーは多才だが、反対側のビニシウスや、彼の代役としてよく起用されるガブリエル・マルティネッリを追い抜くことはまずないだろう。そのため、彼はパルメイラスで名を上げた9番のポジションを争うことになる。

    エンドリックは昨年 3 月以来、代表チームに出場しておらず、アンチェロッティ監督は代わりに、マテウス・クーニャ、リシャルリソン、ジョアン・ペドロ、ヴィトール・ロケ、イゴール・ジーザス、カイオ・ジョージの 6 人の選手を、中央のオプションとして招集している。 ガブリエル・ジーザスも、長期の負傷休養を経てアーセナルで復帰したばかりであり、ブレントフォードのイゴール・チアゴは、プレミアリーグの得点王を争うアーリング・ハーランドとの競争の中で、代表入りを果たすとの見方もある。

    この中から代表入りを果たすのは2～3名に留まる見込みで、アンチェロッティ監督は厳しい電話連絡を迫られることになる。現状では、その1本はエンドリックへの連絡となるだろう。

    朗報は、監督選考の締切が6月1日まで先延ばしされているため、状況を変える時間がまだたっぷりあることだ。リヨンがクープ・ドゥ・フランスとヨーロッパリーグの決勝に進出すれば、最大21試合が残っている。フォネスカ監督は、エンドリックが次のレベルに到達するために何をすべきかを痛感している。

    「彼がブラジル代表入りを望んでいることは周知の事実だ。その目標達成にはここで結果を出すことが極めて重要だと理解している。私は彼がバランスを保ち、謙虚で責任ある姿勢を保てるよう導いている」と彼は最近アスレティック誌に語った。「チームに貢献できると同時に、チームからも支えられる存在だと理解させるためだ」

    エンドリックがこれら全てを心に刻めば、アンチェロッティが彼を見過ごすことは不可能になるかもしれない。

