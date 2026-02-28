エンドリックは調子の良い日には試合を決める可能性を秘めた選手だ。爆発的なスピードとパワーを備えたフォワードで、左足は鋭く、卓越したボールコントロールを誇る。だからこそレアル・マドリードはリヨンへのレンタル移籍を認める際、買い取りオプションを付けなかった。彼は依然としてクラブの将来計画において重要な存在と見なされているのだ。
しかしアンチェロッティが指摘した明らかな弱点は依然残っている。エンドリックは十分に周囲を見渡さず、チームメイトがより良い位置にいるにもかかわらず、単独で突破を試みることが多すぎる。これはブラジル代表監督が最終的なワールドカップメンバーを発表する際に、彼にとって不利に働く可能性がある。監督が選べるのは26選手のみであり、アンチェロッティは最終ラインで大きな頭痛の種を抱えている。
リヨンはエンドリックを右ウイングとして起用しているが、現実的には、ラフィーニャ、ロドリゴ、エステバン・ウィリアンといった選手たちがいるため、セレソンではそのポジションで出場機会は得られないだろう。 この才能あるティーンエイジャーは多才だが、反対側のビニシウスや、彼の代役としてよく起用されるガブリエル・マルティネッリを追い抜くことはまずないだろう。そのため、彼はパルメイラスで名を上げた9番のポジションを争うことになる。
エンドリックは昨年 3 月以来、代表チームに出場しておらず、アンチェロッティ監督は代わりに、マテウス・クーニャ、リシャルリソン、ジョアン・ペドロ、ヴィトール・ロケ、イゴール・ジーザス、カイオ・ジョージの 6 人の選手を、中央のオプションとして招集している。 ガブリエル・ジーザスも、長期の負傷休養を経てアーセナルで復帰したばかりであり、ブレントフォードのイゴール・チアゴは、プレミアリーグの得点王を争うアーリング・ハーランドとの競争の中で、代表入りを果たすとの見方もある。
この中から代表入りを果たすのは2～3名に留まる見込みで、アンチェロッティ監督は厳しい電話連絡を迫られることになる。現状では、その1本はエンドリックへの連絡となるだろう。
朗報は、監督選考の締切が6月1日まで先延ばしされているため、状況を変える時間がまだたっぷりあることだ。リヨンがクープ・ドゥ・フランスとヨーロッパリーグの決勝に進出すれば、最大21試合が残っている。フォネスカ監督は、エンドリックが次のレベルに到達するために何をすべきかを痛感している。
「彼がブラジル代表入りを望んでいることは周知の事実だ。その目標達成にはここで結果を出すことが極めて重要だと理解している。私は彼がバランスを保ち、謙虚で責任ある姿勢を保てるよう導いている」と彼は最近アスレティック誌に語った。「チームに貢献できると同時に、チームからも支えられる存在だと理解させるためだ」
エンドリックがこれら全てを心に刻めば、アンチェロッティが彼を見過ごすことは不可能になるかもしれない。