ワールドカップ2026 本大会の招集選手数は？前回からの変更はある？

FIFAワールドカップ2026が日本時間6月12日(金)に開幕する。それに伴い、出場国の登録メンバーが続々と発表されている。カナダ、メキシコ、アメリカの史上初となる3カ国共同開催の本大会では、前回大会よりも出場チーム数、試合数が増加する。この変更は、今大会の登録選手数に影響はあったのだろうか。
本記事では、ワールドカップ2026の各国代表の登録選手数について紹介する。
ワールドカップ2026の登録選手数は？
北中米3カ国共同開催のFIFAワールドカップ2026では、各チームの登録選手数は最小23選手、最大26選手（GKは3選手以上）。
各国の公式メンバーリストは、6月1日(月)までにFIFAに提出され、6月2日(火)に発表される予定だ。
また、ワールドカップ出場各国は、最終リスト提出の前に最小35選手、最大55選手（GKを4選手以上含める）の予備メンバーリストをFIFAに提出する。登録メンバーに深刻なケガや体調不良があった場合のみ、この予備リストの選手との交代が認められている。
その他、最終リストには、監督やコーチングスタッフ、チームマネージャー、医療スタッフなど、最大27名の役員が含まれる。
前回ワールドカップからの変更は？
FIFAワールドカップ2026では、前回大会の32カ国から48カ国に出場国が増加し、試合数もりも全64試合から1全104試合に増加する。
そのため、各国の登録選手数が増大される可能性が指摘されていたが、今大会も前回大会同様に23～26選手（GK3選手）となる。
なお、2022年カタール大会以前、1930年から1998年大会まで登録選手数は22選手だったが、2002年から23選出に増加。その後、新型コロナウイルス禍後の2022年大会からは、登録選手数が最大26選手に定められている。
■ワールドカップ登録選手数の推移
|大会
|登録選手数
|1930～1998
|22
|2002～2018
|23
|2022～
|26
ワールドカップ登録メンバーの規則は？
FIFAワールドカップでは、登録選手に関する様々な規則が制定されている。
まず、大会登録メンバー（最終リスト）最大26選手は、あらかじめ提出された最大55選手の予備リストから選出されなければならない。
登録選手が深刻なケガ、または病気を患った場合、ワールドカップ初戦のキックオフ24時間前までに限り、予備リストの選手との交代が認められている。ただし、GKに限っては、重傷・重病の場合に限って、キックオフ前24時間の期限なく、大会中でも予備リストの中から交代可能だ。
ワールドカップ2026の放送・配信局一覧
2026年W杯は、ネットは『DAZN』が全104試合をライブ配信。日本戦は全試合無料配信となることが発表されている。
地上波でのテレビ放送は、『NHK総合』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合を生中継。日本代表のグループステージ3試合は、『NHK総合』が2試合(グループステージ残り1試合もNHK BSで生中継)、『日本テレビ』が1試合を放送する。
NHK地上波は開幕戦や決勝も中継し、BSプレミアム4Kでは録画放送を含む全104試合を放送することが決定している。
|チャンネル
|形態
|内容
|DAZN
DMM×DAZNホーダイ
|ネット
|・全104試合ライブ配信
・日本戦全試合無料ライブ配信
|NHK総合
|地上波
|・開幕戦や決勝を含む計33試合生中継
・グループステージ日本戦2試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
|NHK BS
|BS
|・グループステージ日本戦1試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
|NHK BSプレミアム4Ｋ
|BS
|・全104試合を放送(生中継・録画)
|NHK ONE
|ネット
|・NHK地上波の試合やハイライト番組は同時・見逃し配信
|日本テレビ
|地上波
|・計15試合生中継
・グループステージ日本戦1試合生中継
|フジテレビ
|地上波
|・10試合を生中継
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FIFAワールドカップ2026｜最新情報
【大会情報・日程】
- 【番組表】FIFAワールドカップ2026全試合のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- 試合日程・結果・組み合わせ｜FIFAワールドカップ2026
- FIFAワールドカップ2026 出場全48カ国のメンバーリスト
- FIFAワールドカップ2026｜キックオフ時間・出場国・会場
- ワールドカップのルール変更点まとめ 2026年大会のレギュレーションは何が変わる？
- FIFAランキング最新版｜ワールドカップ出場国・日本代表の順位は？
【日本代表】
- サッカー日本代表のワールドカップ(W杯)試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定
- サッカー日本代表 最新選手名鑑・背番号・プロフィール一覧｜FIFAワールドカップ2026
- サッカー日本代表のW杯グループリーグ移動スケジュールまとめ｜会場・気候・時差から見る負担は？