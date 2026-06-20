FIFAワールドカップは日本時間の6月21日(日)に日本代表が所属するグループリーグF組の2試合が開催される。

本記事では、チュニジア戦を控える日本を前に試合を行うオランダvsスウェーデンについてまとめている。

グループF初戦の結果は？

スウェーデン： 初戦でチュニジアに勝利（勝ち点3） 日本： 初戦でオランダと引き分け（勝ち点1） オランダ： 初戦で日本と引き分け（勝ち点1） チュニジア：初戦でスウェーデンに敗戦（勝ち点0）

これを踏まえ、日本がグループリーグを突破する上で、オランダvsスウェーデンがどういう結果になるのが理想的かを分析してみた。

結論：ベストは「引き分け」

最も日本にとって好都合なのは「引き分け」、次点で「スウェーデンの勝利」となる。

引き分けがベストな理由

もし引き分けに終わった場合、勝ち点は以下のようになる。

スウェーデン：4 オランダ：2 日本：1（※チュニジアに勝てば4）

オランダとスウェーデンの両チームの勝ち点の上限が抑えられるため、日本がチュニジアにしっかり勝利を収めれば、スウェーデンと勝ち点4で並び、2位をキープできる（または得失点差で首位浮上も）。そのうえで最終戦でスウェーデンに勝てば自力で首位通過、引き分けでも突破が決まるため、最も選択肢が広がる展開だ。

スウェーデンがオランダに勝利した場合

スウェーデンが連勝した場合、スウェーデンの突破（勝ち点6）がほぼ確実になる一方で、強敵オランダが勝ち点1のまま停滞。そこで日本がチュニジアに勝てば勝ち点4となり、最終戦（スウェーデン戦）で引き分け以上ならオランダの結果に関わらず2位通過が狙えるという非常にシンプルな構図となる。もちろん日本が残り2試合を連勝すれば首位通過も狙える。

スウェーデン：6 オランダ：1 日本：1（※チュニジアに勝てば4）

オランダがスウェーデンに勝利した場合

オランダが勝つとオランダが勝ち点4、スウェーデンが3となり、日本がチュニジアに勝っても（勝ち点4）、上位3チームが勝ち点「4・4・3」でひしめく大激戦になります。日本は最終節・スウェーデン戦の結果次第では、3位通過に回る可能性も出てくるうえに、オランダに敗れたスウェーデンが、グループ突破を懸けて非常に高い強度で臨んでくることを想定するならば、日本にとってオランダがスウェーデンに勝利するのはデメリットが大きいと言えるだろう。

オランダ：4 スウェーデン：3 日本：1（※チュニジアに勝てば4）

FIFAワールドカップのグループリーグ順位決定方式

FIFAワールドカップ2026・グループステージの順位は、以下のような順番で決定する。

グループ内の成績比較

勝ち点 当該チーム間の対戦における勝ち点 当該チーム間の対戦における得失点差 当該チーム間の対戦における得点 上記適用後も同順位のチームがある場合、そのチーム同士で再度、当該チーム間成績を適用 グループ全試合での得失点差 グループ全試合での得点 フェアプレーポイント 最新のFIFAランキング 過去のFIFAランキング

各グループ3位同士の成績比較

勝ち点 得失点差 得点数 フェアプレーポイント 最新のFIFAランキング 過去のFIFAランキング

フェアプレーポイント

イエローカード：-1ポイント

イエローカード2枚によるレッドカード：-3ポイント

一発レッドカード：-4ポイント

イエローカードの後に一発レッドカード：-5ポイント

FIFAワールドカップ｜グループF第2節・第3節の試合日程

※すべて日本時間。

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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