サッカー日本代表のコーチ・監督は誰がいる？

日本時間6月12日にカナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026が開幕する。日本代表は8大会連続8度目の出場となり、グループステージでオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と対戦してグループステージ突破を目指すこととなる。

本記事では、ワールドカップ2026で日本代表を率いるコーチングスタッフを紹介する。

日本代表の監督は誰？

(C)Yuta Tamada

8大会連続8度目のワールドカップ出場となる日本代夜を指揮するのは森保一監督。現役時代には日本代表として35キャップを記録し、1993年の「ドーハの悲劇」を経験するなど、選手としてのワールドカップ出場はかなわなかった。それでも、現役引退後に古巣サンフレッチェ広島の監督に就任し、6年間で3度のJ1リーグ優勝を成し遂げた。2017年の退任後からオリンピック日本代表の監督、そして2018年ワールドカップ終了後から日本代表の監督に就任した。

前回大会となるワールドカップ2022では、グループステージでドイツとスペインの2強を下してのグループステージ首位通過に導くものの、ラウンド16でクロアチア代表にPK戦の末に初の準々決勝進出はかなわず。それでも、直後に日本サッカー協会との契約延長に至り、ワールドカップ2026予選突破に導いた。日本代表では2大会連続でワールドカップで指揮する初の監督となる。

■森保一監督プロフィール

名前 森保一

モリヤス ハジメ 出身 長崎県長崎市 生年月日 1968年8月23日(57歳) 日本代表歴(選手) 35キャップ1得点 日本代表歴(監督) 104試合73勝13分け18敗

日本代表のW杯コーチングスタッフは？

FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表。森保一監督を筆頭に、日本代表経験者をコーチングスタッフに揃えている。元主将の長谷部誠やワールドカップ初出場となった1998大会で10番を背負った名波浩らがチームに帯同して本戦に向けた準備をサポートする。

■日本代表コーチングスタッフ

役職 名前 監督 森保一 コーチ 名波浩 コーチ 齊藤俊秀 コーチ 中村俊輔 コーチ 前田遼一 コーチ 長谷部誠 フィジカルコーチ 松本良一 GKコーチ 下田崇

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