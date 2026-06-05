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Yuta Tokuma

サッカー日本代表のコーチ・監督は誰がいる？

ワールドカップ
日本
チュニジア 対 日本
日本 対 スウェーデン
オランダ 対 日本
オランダ
チュニジア
スウェーデン

【サッカー日本代表】FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表の監督・コーチを紹介する。

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日本時間6月12日にカナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026が開幕する。日本代表は8大会連続8度目の出場となり、グループステージでオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と対戦してグループステージ突破を目指すこととなる。

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本記事では、ワールドカップ2026で日本代表を率いるコーチングスタッフを紹介する。

日本代表の監督は誰？

moriyasu(C)Yuta Tamada

8大会連続8度目のワールドカップ出場となる日本代夜を指揮するのは森保一監督。現役時代には日本代表として35キャップを記録し、1993年の「ドーハの悲劇」を経験するなど、選手としてのワールドカップ出場はかなわなかった。それでも、現役引退後に古巣サンフレッチェ広島の監督に就任し、6年間で3度のJ1リーグ優勝を成し遂げた。2017年の退任後からオリンピック日本代表の監督、そして2018年ワールドカップ終了後から日本代表の監督に就任した。

前回大会となるワールドカップ2022では、グループステージでドイツとスペインの2強を下してのグループステージ首位通過に導くものの、ラウンド16でクロアチア代表にPK戦の末に初の準々決勝進出はかなわず。それでも、直後に日本サッカー協会との契約延長に至り、ワールドカップ2026予選突破に導いた。日本代表では2大会連続でワールドカップで指揮する初の監督となる。

■森保一監督プロフィール

名前森保一
モリヤス ハジメ
出身長崎県長崎市
生年月日1968年8月23日(57歳)
日本代表歴(選手)35キャップ1得点
日本代表歴(監督)104試合73勝13分け18敗

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日本代表のW杯コーチングスタッフは？

FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表。森保一監督を筆頭に、日本代表経験者をコーチングスタッフに揃えている。元主将の長谷部誠やワールドカップ初出場となった1998大会で10番を背負った名波浩らがチームに帯同して本戦に向けた準備をサポートする。

■日本代表コーチングスタッフ

役職名前
監督森保一
コーチ名波浩
コーチ齊藤俊秀
コーチ中村俊輔
コーチ前田遼一
コーチ長谷部誠
フィジカルコーチ松本良一
GKコーチ下田崇

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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