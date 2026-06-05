サッカー日本代表のコーチ・監督は誰がいる？

日本時間6月12日にカナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026が開幕する。日本代表は8大会連続8度目の出場となり、グループステージでオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と対戦してグループステージ突破を目指すこととなる。
本記事では、ワールドカップ2026で日本代表を率いるコーチングスタッフを紹介する。
日本代表の監督は誰？
(C)Yuta Tamada
8大会連続8度目のワールドカップ出場となる日本代夜を指揮するのは森保一監督。現役時代には日本代表として35キャップを記録し、1993年の「ドーハの悲劇」を経験するなど、選手としてのワールドカップ出場はかなわなかった。それでも、現役引退後に古巣サンフレッチェ広島の監督に就任し、6年間で3度のJ1リーグ優勝を成し遂げた。2017年の退任後からオリンピック日本代表の監督、そして2018年ワールドカップ終了後から日本代表の監督に就任した。
前回大会となるワールドカップ2022では、グループステージでドイツとスペインの2強を下してのグループステージ首位通過に導くものの、ラウンド16でクロアチア代表にPK戦の末に初の準々決勝進出はかなわず。それでも、直後に日本サッカー協会との契約延長に至り、ワールドカップ2026予選突破に導いた。日本代表では2大会連続でワールドカップで指揮する初の監督となる。
■森保一監督プロフィール
|名前
|森保一
モリヤス ハジメ
|出身
|長崎県長崎市
|生年月日
|1968年8月23日(57歳)
|日本代表歴(選手)
|35キャップ1得点
|日本代表歴(監督)
|104試合73勝13分け18敗
日本代表のW杯コーチングスタッフは？
FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表。森保一監督を筆頭に、日本代表経験者をコーチングスタッフに揃えている。元主将の長谷部誠やワールドカップ初出場となった1998大会で10番を背負った名波浩らがチームに帯同して本戦に向けた準備をサポートする。
■日本代表コーチングスタッフ
|役職
|名前
|監督
|森保一
|コーチ
|名波浩
|コーチ
|齊藤俊秀
|コーチ
|中村俊輔
|コーチ
|前田遼一
|コーチ
|長谷部誠
|フィジカルコーチ
|松本良一
|GKコーチ
|下田崇
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