プレミアリーグ
team-logoウォルヴァーハンプトン
Molineux Stadium
team-logoリヴァプール
Yuta Tokuma

【3月4日】ウォルヴァーハンプトン対リヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第29節

【遠藤航所属】2025-26プレミアリーグ第29節、ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズvsリヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第29節が日本時間3月4日(水)に開催。ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズと、遠藤航の所属するリヴァプールが対戦する。

本記事では、ウォルヴァーハンプトンvsリヴァプールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ウォルヴァーハンプトン対リヴァプールの試合日程・キックオフ時間

ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズvsリヴァプールは、日本時間2026年3月4日(水)にウルブスのホーム、モリニュー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第29節
  • 日時：2026年3月4日(水) 5:15キックオフ／日本時間
  • 対戦：ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ vs リヴァプール
  • 会場：モリニュー・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

ウォルヴァーハンプトン対リヴァプールのテレビ放送・ネット配信予定

ウォルヴァーハンプトン対リヴァプールのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

ウォルヴァーハンプトン対リヴァプールの予想スタメンは？

ウォルヴァーハンプトン vs リヴァプール 予想スタメン

ウォルヴァーハンプトンHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
ジョゼ・サ
24
トッティ・ゴメス
15
ジェルソン・モスケラ
4
サンティアゴ・ブエノ
47
アンヘル・ゴメス
36
M. Mane
8
ジョアン・ゴメス
38
ジャクソン・チャチュア
3
ウーゴ・ブエノ
9
アダム・アームストロング
14
トル・アロコダレ
1
アリソン・ベッカー
6
ミロシュ・ケルケズ
5
イブラヒマ・コナテ
4
フィルジル・ファン・ダイク
30
ジェレミー・フリンポン
38
ライアン・フラーフェンベルフ
10
アレクシス・マクアリスター
11
モハメド・サラー
8
ドミニク・ソボスライ
18
コーディ・ガクポ
22
ウーゴ・エキティケ

4-2-3-1

LIVAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • R. Edwards

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルネ・スロット

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

WOL
-直近成績

ゴールを許す
5/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

LIV
-直近成績

ゴールを許す
11/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

WOL

直近の 5 試合

LIV

0

勝利

0

引分け

5

勝利

4

得点

11
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表

0