Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20260201 ryo hisatsune(C)Getty images
PGAツアーはU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

PGA WMフェニックスオープン2026の結果速報・リーダーボード｜久常涼・松山英樹が上位に

【久常涼・松山英樹】PGA WMフェニックスオープン2026の結果速報、リーダーボード。日本人ゴルファーの順位・ラウンド成績まとめ。

世界のゴルフがU-NEXTに集結！

U-NEXT

LPGA・PGAツアーなど海外トップツアーをすべて独占配信！

U-NEXT「ワールドゴルフパック」で今すぐ視聴

 

U-NEXTワールドゴルフパック

海外トップツアーを独占配信

今すぐ視聴

PGAツアーのWMフェニックスオープン2026が、日本時間2月9日(月)まで行われている。

PGAツアーはU-NEXT「ワールドゴルフパック」で配信！月額プランとのセットがおすすめ！

本記事では、WMフェニックスオープン2026の結果速報・リーダーボードを紹介する。

PGA WMフェニックスオープン2026の結果速報・リーダーボード

※2日目終了時点

順位選手名スコア1234TOTAL
1久常 涼-116863--131
2松山 英樹-106864--132
3Tピアスソン クーディ-86668--134
3Tクリストファー ゴッターアップ-86371--134
5Tアクシャイ バティア-76867--135
5Tキム シウ-77362--135
5Tジョン パリー-76966--135
5Tサヒス ティーガラ-77065--135
5Tマシュー フィッツパトリック-76570--135
10Tサム スティーブンズ-66670--136
10Tシュテファン イェーガー-67066--136
10Tミン ウー リー-67165--136
10Tマーベリック マクネリ-66769--136
10Tザカリー ボウチョウ-66868--136
10Tケビン ロイ-66769--136
10Tニコライ ホイガールト-66670--136
10Tマイケル キム-67165--136
10Tジェイク ナップ-66769--136
19Tチャンドラー フィリップス-56968--137
19Tクリストファー ライタン-57067--137
19Tラスムス ネールゴール ペーターセン-56770--137
19Tマックス ホーマ-56968--137
19Tブライアン キャンベル-56869--137
19Tマッケンジー ヒューズ-56869--137
19Tマイケル トルブヨルンセン-56671--137
19Tデイビス トンプソン-56968--137
19TA.J. エワート-56968--137
28Tチャド レイミー-47167--138
28Tサーミ ベリメキ-47068--138
28Tスダルシャン イェッラマラージュ-47464--138
28Tラスムス ホイガールト-46870--138
28Tダニエル バーガー-46771--138
28Tベン グリフィン-47167--138
28Tライアン フォックス-46969--138
28Tスコッティー シェフラー-47365--138
28T竇 沢成-47266--138
37T金谷 拓実-37168--139
37Tマック マイズナー-37168--139
37Tトム キム-37366--139
37Tキース ミッチェル-36871--139
37Tビクトル ホブラン-36970--139
37Tキャメロン ヤング-37069--139
37Tリッキー ファウラー-37168--139
37Tニール シプリー-36970--139
37Tアドリアン サディエ-36871--139
37Tマックス ムクグリービ-36772--139
37Tニック テイラー-37168--139
37Tハリス イングリッシュ-37069--139
37Tマイケル ブレナン-37069--139
37Tジェーコブ ブリッジマン-37168--139
37T中島 啓太-37263--135
52Tリコ ホイ-27169--140
52Tキャメロン デービス-27268--140
52Tジョーダン スミス-27070--140
52Tクリスト ランプレチト-26773--140
52Tセップ ストレイカ-27169--140
52Tカート キタヤマ-26971--140
52Tジョー ハイスミス-27070--140
52Tパトリック ロジャース-27268--140
52Tゲーリー ウッドランド-26971--140
52Tジョン バンダラーン-26872--140
62T金 成玹-17071--141
62TJ.T. ポストン-17467--141
62Tコリン モリカワ-17269--141
62Tザンダー シャウフェレ-17170--141
62Tハンク レビオダ-17071--141
62Tジョン キーファー-16972--141
62Tパットン キザー-17269--141
62Tバド コーリー-17071--141
62Tウィンダム クラーク-17368--141
62Tアレックス スマレイ-17467--141
73Tエミリアノ グリジョE7072--142
73Tトービヨン オルセンE7270--142
73Tジョエル ダーメンE7171--142
73Tアドリアン デュモン ド シャサールE7072--142
73Tマックス グレイセマンE7171--142
73T李 承澤E7163--134
79Tラファエル カンポス+17073--143
79Tクリスティアン ベゾイデンハウト+17172--143
79Tマーク ハバード+16974--143
79Tビンセント ワーリー+17271--143
79Tクリス カーク+16974--143
79Tカール ビリプス+17370--143
79Tピーター マルナティ+17370--143
86Tコリー コナーズ+27272--144
86Tブルックス ケプカ+27569--144
86Tガリック ヒーゴ+27668--144
86Tマシュー マッカーティ+27470--144
86Tエリック ファンローエン+27173--144
86Tオースティン エックロート+27470--144
86Tジェフリー カン+27173--144
86Tトム ホウグ+27173--144
86Tダニエル ブラウン+27371--144
95Tマチュー パボン+37372--145
95Tビリー ホーシェル+37570--145
95Tチャーリー ホフマン+37372--145
95Tチャンドラー ブランシェ+37471--145
95T李 昊桐+37174--145
95Tマルセロ ロゾ+37372--145
95Tジョーダン スピース+37075--145
95Tトニー フィナウ+37372--145
103Tニコラス エチャバリア+47373--146
103Tマティアス シュミット+47769--146
103Tポントゥス ナイホルム+47472--146
103Tオースティン スモザマン+47076--146
103Tブライス ガーネット+47472--146
103Tマルコ ペンジ+47175--146
103Tデービス チャットフィールド+47472--146
110Tハリー ホール+57275--147
110Tオルドリッチ ポトギーター+57374--147
110Tサム バーンズ+57275--147
110Tブライアン ハーマン+57473--147
114ウェブ シンプソン+67276--148
115Tデービス ライリー+77376--149
115Tアンドリュー ノバク+77673--149
115Tアダム シェンク+77376--149
118Tアレハンドロ トスティ+87575--150
118Tダニー ウォーカー+87377--150
120エリック コール+97279--151
121ウィリアム モウ+117677--153
122トーマス アバント+178277--159

PGAツアーはU-NEXT「ワールドゴルフパック」で配信！月額プランとのセットがおすすめ！

WMフェニックスオープン2026の視聴方法

PGAツアーのWMフェニックスオープン2026は、『U-NEXT』で配信される。PGAは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。

また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。

u-next golfpackU-NEXT
  1. U-NEXT『特設ページ』へアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 「ワールドゴルフパック」に申し込む
  4. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

PGAツアーはU-NEXT「ワールドゴルフパック」で配信！月額プランとのセットがおすすめ！

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。

これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

＜海外ツアー＞
●PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）
●LPGAツアー（米国女子）
●DPワールドツアー（欧州男子）
●LET（欧州女子）
●アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
＜海外男子メジャー大会＞
●全米プロゴルフ選手権
●全米オープンゴルフ選手権
●全英オープンゴルフ選手権
＜海外女子メジャー大会＞
●シェブロン選手権
●全米女子プロゴルフ選手権
●全米女子オープン
●エビアン選手権
●AIG全英女子オープン
＜その他＞
●TGL
●ニュージーランドオープン
●各海外ツアーの過去大会映像

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT MOBILE set priceU-NEXT

U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

【動画視聴に最適】U-NEXTモバイルは20GB・音声通話付きで実質300円/月！公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの加入方法

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
    今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
  2. U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルならスマホ代が20GB音声通話付きで実質300円/月！ギガは永久繰り越しOK公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0