PGAツアーのWMフェニックスオープン2026が、日本時間2月9日(月)まで行われている。
本記事では、WMフェニックスオープン2026の結果速報・リーダーボードを紹介する。
PGA WMフェニックスオープン2026の結果速報・リーダーボード
※2日目終了時点
|順位
|選手名
|スコア
|1
|2
|3
|4
|TOTAL
|1
|久常 涼
|-11
|68
|63
|-
|-
|131
|2
|松山 英樹
|-10
|68
|64
|-
|-
|132
|3T
|ピアスソン クーディ
|-8
|66
|68
|-
|-
|134
|3T
|クリストファー ゴッターアップ
|-8
|63
|71
|-
|-
|134
|5T
|アクシャイ バティア
|-7
|68
|67
|-
|-
|135
|5T
|キム シウ
|-7
|73
|62
|-
|-
|135
|5T
|ジョン パリー
|-7
|69
|66
|-
|-
|135
|5T
|サヒス ティーガラ
|-7
|70
|65
|-
|-
|135
|5T
|マシュー フィッツパトリック
|-7
|65
|70
|-
|-
|135
|10T
|サム スティーブンズ
|-6
|66
|70
|-
|-
|136
|10T
|シュテファン イェーガー
|-6
|70
|66
|-
|-
|136
|10T
|ミン ウー リー
|-6
|71
|65
|-
|-
|136
|10T
|マーベリック マクネリ
|-6
|67
|69
|-
|-
|136
|10T
|ザカリー ボウチョウ
|-6
|68
|68
|-
|-
|136
|10T
|ケビン ロイ
|-6
|67
|69
|-
|-
|136
|10T
|ニコライ ホイガールト
|-6
|66
|70
|-
|-
|136
|10T
|マイケル キム
|-6
|71
|65
|-
|-
|136
|10T
|ジェイク ナップ
|-6
|67
|69
|-
|-
|136
|19T
|チャンドラー フィリップス
|-5
|69
|68
|-
|-
|137
|19T
|クリストファー ライタン
|-5
|70
|67
|-
|-
|137
|19T
|ラスムス ネールゴール ペーターセン
|-5
|67
|70
|-
|-
|137
|19T
|マックス ホーマ
|-5
|69
|68
|-
|-
|137
|19T
|ブライアン キャンベル
|-5
|68
|69
|-
|-
|137
|19T
|マッケンジー ヒューズ
|-5
|68
|69
|-
|-
|137
|19T
|マイケル トルブヨルンセン
|-5
|66
|71
|-
|-
|137
|19T
|デイビス トンプソン
|-5
|69
|68
|-
|-
|137
|19T
|A.J. エワート
|-5
|69
|68
|-
|-
|137
|28T
|チャド レイミー
|-4
|71
|67
|-
|-
|138
|28T
|サーミ ベリメキ
|-4
|70
|68
|-
|-
|138
|28T
|スダルシャン イェッラマラージュ
|-4
|74
|64
|-
|-
|138
|28T
|ラスムス ホイガールト
|-4
|68
|70
|-
|-
|138
|28T
|ダニエル バーガー
|-4
|67
|71
|-
|-
|138
|28T
|ベン グリフィン
|-4
|71
|67
|-
|-
|138
|28T
|ライアン フォックス
|-4
|69
|69
|-
|-
|138
|28T
|スコッティー シェフラー
|-4
|73
|65
|-
|-
|138
|28T
|竇 沢成
|-4
|72
|66
|-
|-
|138
|37T
|金谷 拓実
|-3
|71
|68
|-
|-
|139
|37T
|マック マイズナー
|-3
|71
|68
|-
|-
|139
|37T
|トム キム
|-3
|73
|66
|-
|-
|139
|37T
|キース ミッチェル
|-3
|68
|71
|-
|-
|139
|37T
|ビクトル ホブラン
|-3
|69
|70
|-
|-
|139
|37T
|キャメロン ヤング
|-3
|70
|69
|-
|-
|139
|37T
|リッキー ファウラー
|-3
|71
|68
|-
|-
|139
|37T
|ニール シプリー
|-3
|69
|70
|-
|-
|139
|37T
|アドリアン サディエ
|-3
|68
|71
|-
|-
|139
|37T
|マックス ムクグリービ
|-3
|67
|72
|-
|-
|139
|37T
|ニック テイラー
|-3
|71
|68
|-
|-
|139
|37T
|ハリス イングリッシュ
|-3
|70
|69
|-
|-
|139
|37T
|マイケル ブレナン
|-3
|70
|69
|-
|-
|139
|37T
|ジェーコブ ブリッジマン
|-3
|71
|68
|-
|-
|139
|37T
|中島 啓太
|-3
|72
|63
|-
|-
|135
|52T
|リコ ホイ
|-2
|71
|69
|-
|-
|140
|52T
|キャメロン デービス
|-2
|72
|68
|-
|-
|140
|52T
|ジョーダン スミス
|-2
|70
|70
|-
|-
|140
|52T
|クリスト ランプレチト
|-2
|67
|73
|-
|-
|140
|52T
|セップ ストレイカ
|-2
|71
|69
|-
|-
|140
|52T
|カート キタヤマ
|-2
|69
|71
|-
|-
|140
|52T
|ジョー ハイスミス
|-2
|70
|70
|-
|-
|140
|52T
|パトリック ロジャース
|-2
|72
|68
|-
|-
|140
|52T
|ゲーリー ウッドランド
|-2
|69
|71
|-
|-
|140
|52T
|ジョン バンダラーン
|-2
|68
|72
|-
|-
|140
|62T
|金 成玹
|-1
|70
|71
|-
|-
|141
|62T
|J.T. ポストン
|-1
|74
|67
|-
|-
|141
|62T
|コリン モリカワ
|-1
|72
|69
|-
|-
|141
|62T
|ザンダー シャウフェレ
|-1
|71
|70
|-
|-
|141
|62T
|ハンク レビオダ
|-1
|70
|71
|-
|-
|141
|62T
|ジョン キーファー
|-1
|69
|72
|-
|-
|141
|62T
|パットン キザー
|-1
|72
|69
|-
|-
|141
|62T
|バド コーリー
|-1
|70
|71
|-
|-
|141
|62T
|ウィンダム クラーク
|-1
|73
|68
|-
|-
|141
|62T
|アレックス スマレイ
|-1
|74
|67
|-
|-
|141
|73T
|エミリアノ グリジョ
|E
|70
|72
|-
|-
|142
|73T
|トービヨン オルセン
|E
|72
|70
|-
|-
|142
|73T
|ジョエル ダーメン
|E
|71
|71
|-
|-
|142
|73T
|アドリアン デュモン ド シャサール
|E
|70
|72
|-
|-
|142
|73T
|マックス グレイセマン
|E
|71
|71
|-
|-
|142
|73T
|李 承澤
|E
|71
|63
|-
|-
|134
|79T
|ラファエル カンポス
|+1
|70
|73
|-
|-
|143
|79T
|クリスティアン ベゾイデンハウト
|+1
|71
|72
|-
|-
|143
|79T
|マーク ハバード
|+1
|69
|74
|-
|-
|143
|79T
|ビンセント ワーリー
|+1
|72
|71
|-
|-
|143
|79T
|クリス カーク
|+1
|69
|74
|-
|-
|143
|79T
|カール ビリプス
|+1
|73
|70
|-
|-
|143
|79T
|ピーター マルナティ
|+1
|73
|70
|-
|-
|143
|86T
|コリー コナーズ
|+2
|72
|72
|-
|-
|144
|86T
|ブルックス ケプカ
|+2
|75
|69
|-
|-
|144
|86T
|ガリック ヒーゴ
|+2
|76
|68
|-
|-
|144
|86T
|マシュー マッカーティ
|+2
|74
|70
|-
|-
|144
|86T
|エリック ファンローエン
|+2
|71
|73
|-
|-
|144
|86T
|オースティン エックロート
|+2
|74
|70
|-
|-
|144
|86T
|ジェフリー カン
|+2
|71
|73
|-
|-
|144
|86T
|トム ホウグ
|+2
|71
|73
|-
|-
|144
|86T
|ダニエル ブラウン
|+2
|73
|71
|-
|-
|144
|95T
|マチュー パボン
|+3
|73
|72
|-
|-
|145
|95T
|ビリー ホーシェル
|+3
|75
|70
|-
|-
|145
|95T
|チャーリー ホフマン
|+3
|73
|72
|-
|-
|145
|95T
|チャンドラー ブランシェ
|+3
|74
|71
|-
|-
|145
|95T
|李 昊桐
|+3
|71
|74
|-
|-
|145
|95T
|マルセロ ロゾ
|+3
|73
|72
|-
|-
|145
|95T
|ジョーダン スピース
|+3
|70
|75
|-
|-
|145
|95T
|トニー フィナウ
|+3
|73
|72
|-
|-
|145
|103T
|ニコラス エチャバリア
|+4
|73
|73
|-
|-
|146
|103T
|マティアス シュミット
|+4
|77
|69
|-
|-
|146
|103T
|ポントゥス ナイホルム
|+4
|74
|72
|-
|-
|146
|103T
|オースティン スモザマン
|+4
|70
|76
|-
|-
|146
|103T
|ブライス ガーネット
|+4
|74
|72
|-
|-
|146
|103T
|マルコ ペンジ
|+4
|71
|75
|-
|-
|146
|103T
|デービス チャットフィールド
|+4
|74
|72
|-
|-
|146
|110T
|ハリー ホール
|+5
|72
|75
|-
|-
|147
|110T
|オルドリッチ ポトギーター
|+5
|73
|74
|-
|-
|147
|110T
|サム バーンズ
|+5
|72
|75
|-
|-
|147
|110T
|ブライアン ハーマン
|+5
|74
|73
|-
|-
|147
|114
|ウェブ シンプソン
|+6
|72
|76
|-
|-
|148
|115T
|デービス ライリー
|+7
|73
|76
|-
|-
|149
|115T
|アンドリュー ノバク
|+7
|76
|73
|-
|-
|149
|115T
|アダム シェンク
|+7
|73
|76
|-
|-
|149
|118T
|アレハンドロ トスティ
|+8
|75
|75
|-
|-
|150
|118T
|ダニー ウォーカー
|+8
|73
|77
|-
|-
|150
|120
|エリック コール
|+9
|72
|79
|-
|-
|151
|121
|ウィリアム モウ
|+11
|76
|77
|-
|-
|153
|122
|トーマス アバント
|+17
|82
|77
|-
|-
|159
WMフェニックスオープン2026の視聴方法
PGAツアーのWMフェニックスオープン2026は、『U-NEXT』で配信される。PGAは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。
また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。U-NEXT
- U-NEXT『特設ページ』へアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 「ワールドゴルフパック」に申し込む
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実
U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。
これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。
U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー
＜海外ツアー＞
●PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）
●LPGAツアー（米国女子）
●DPワールドツアー（欧州男子）
●LET（欧州女子）
●アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
＜海外男子メジャー大会＞
●全米プロゴルフ選手権
●全米オープンゴルフ選手権
●全英オープンゴルフ選手権
＜海外女子メジャー大会＞
●シェブロン選手権
●全米女子プロゴルフ選手権
●全米女子オープン
●エビアン選手権
●AIG全英女子オープン
＜その他＞
●TGL
●ニュージーランドオープン
●各海外ツアーの過去大会映像
【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適
U-NEXT
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。
ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。
U-NEXTモバイルの加入方法
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
- 「U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
- まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
- 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
U-NEXTモバイルの関連情報
- U-NEXTモバイルはeSIM対応？通信速度は速い？料金・開通手順・特典まとめ
- U-NEXTモバイルの評価・口コミまとめ｜サービスの特徴は？
- U-NEXTモバイルとは？料金・通話料・加入手順・ポイント特典まとめ
※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。