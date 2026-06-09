2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、日本時間6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。

本記事では、地上波テレビで視聴できる試合を紹介する。

FIFAワールドカップのテレビ中継・ネット配信予定は？

W杯2026は、ネット『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信。日本代表の試合については、全試合無料配信となる。

地上波『NHK』で計34試合(グループステージ19試合、決勝トーナメント15試合)を生中継、ネット『NHK ONE』で同時・見逃し配信する。さらに、『NHK BS』でも一部の試合を生中継、『NHK BSプレミアム4K』では全104試合を生中継と録画で放送(地上波放送の34試合はBSP4Kでも同時生中継)する予定だ。

また、民放では『日本テレビ系』と『フジテレビ系列』も一部の試合を生中継。『日本テレビ系』では計15試合(グループステージ9試合、決勝トーナメント6試合)、『フジテレビ系列』では計10試合(グループステージ5試合、決勝トーナメント5試合)を放送予定だ。

放送・配信局 形態 対象試合 DAZN ネット ・全104試合をライブ・見逃し配信

※日本戦は全試合無料配信 NHK 総合

[NHK ONEネット同時配信] テレビ ・計34試合を生中継

・グループステージ19試合

・決勝トーナメント15試合 NHK BS テレビ(衛星放送) ・一部試合を生中継

NHK BSプレミアム4K テレビ(衛星放送) ・全104試合を生中継・録画放送

※地上波放送の34試合は同時生中継 日本テレビ系 テレビ ・計15試合を生中継

・グループステージ9試合

・決勝トーナメント6試合 フジテレビ系列 テレビ ・計10試合を生中継

・グループステージ5試合

・決勝トーナメント5試合

地上波のFIFAワールドカップ放送予定一覧

現時点で発表されている地上波テレビ中継の対象試合および放送局は以下の通り。

キックオフ ラウンド・節 カード 地上波中継局 6/12(金)4:00 A組第1節 メキシコ vs 南アフリカ NHK 6/13(土)4:00 B組第1節 カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ NHK 6/14(日)10:00 C組第1節 ハイチ vs スコットランド NHK 6/14(日)13:00 D組第1節 オーストラリア vs トルコ 日本テレビ 6/15(月)5:00 F組第1節 オランダ vs 日本 NHK 6/15(月)11:00 F組第1節 スウェーデン vs チュニジア 日本テレビ 6/16(火)1:00 H組第1節 スペイン vs カーボベルデ NHK 6/16(火)4:00 G組第1節 ベルギー vs エジプト NHK 6/17(水)4:00 I組第1節 フランス vs セネガル フジテレビ 6/17(水)10:00 J組第1節 アルゼンチン vs アルジェリア NHK 6/18(木)2:00 K組第1節 ポルトガル vs DRコンゴ フジテレビ 6/19(金)1:00 A組第2節 チェコ vs 南アフリカ 日本テレビ 6/19(金)10:00 A組第2節 メキシコ vs 韓国 NHK 6/20(土)4:00 D組第2節 アメリカ vs オーストラリア NHK 6/20(土)7:00 C組第2節 スコットランド vs モロッコ フジテレビ 6/20(土)9:30 C組第2節 ブラジル vs ハイチ NHK 6/21(日)2:00 F組第2節 オランダ vs スウェーデン NHK 6/21(日)5:00 E組第2節 ドイツ vs コートジボワール 日本テレビ 6/21(日)13:00 F組第2節 チュニジア vs 日本 日本テレビ 6/22(月)1:00 H組第2節 スペイン vs サウジアラビア NHK 6/23(火)9:00 I組第2節 ノルウェー vs セネガル NHK 6/24(水)2:00 K組第2節 ポルトガル vs ウズベキスタン NHK 6/24(水)8:00 L組第2節 パナマ vs クロアチア フジテレビ 6/24(水)11:00 K組第2節 コロンビア vs DRコンゴ 日本テレビ 6/25(木)4:00 B組第3節 スイス vs カナダ NHK 6/25(木)10:00 A組第3節 チェコ vs メキシコ NHK 6/26(金)8:00 F組第3節 日本 vs スウェーデン NHK 6/26(金)11:00 D組第3節 トルコ vs アメリカ 日本テレビ 6/27(土)4:00 I組第3節 ノルウェー vs フランス NHK 6/27(土)9:00 H組第3節 ウルグアイ vs スペイン 日本テレビ 6/27(土)12:00 G組第3節 ニュージーランド vs ベルギー フジテレビ 6/28(日)8:30 K組第3節 コロンビア vs ポルトガル フジテレビ 6/28(日)11:00 J組第3節 ヨルダン vs アルゼンチン NHK 7/1(水)2:00 ラウンド32 E組2位 vs I組2位 日本テレビ 7/3(金)8:00 ラウンド32 K組2位 vs L組2位 日本テレビ 7/4(土)7:00 ラウンド32 J組1位 vs H組2位 日本テレビ 7/5(日)6:00 ラウンド16 未定 日本テレビ 7/7(火)4:00 ラウンド16 未定 日本テレビ 7/19(日)6:00 3位決定戦 未定 NHK 7/20(月)4:00 決勝 未定 NHK

※すべて日本時間。

※一部中継試合は対戦カード決定後に追加予定。

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ加入方法は？

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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