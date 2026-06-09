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サッカーW杯はDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中
Tsutomu Maeda

地上波テレビ放送で見られる2026年北中米ワールドカップ(W杯)の試合は？

ワールドカップ
日本
アルジェリア
アルゼンチン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ブラジル
カナダ
カーボベルデ
コロンビア
クロアチア
キュラソー島
チェコ
コンゴ民主共和国
エクアドル
エジプト
イングランド
フランス
ドイツ
ガーナ
ハイチ
イラン
イラク
コートジボワール
ヨルダン
メキシコ
モロッコ
オランダ
ニュージーランド
ノルウェー
パナマ
パラグアイ
ポルトガル
カタール
サウジアラビア
スコットランド
セネガル
韓国
南アフリカ
スペイン
スウェーデン
スイス
チュニジア
トルコ
ウルグアイ
アメリカ合衆国
ウズベキスタン

2026年北中米ワールドカップ(W杯)で地上波テレビ中継される試合は？生放送で見られる対戦カードや開催日時を紹介。

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、日本時間6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。

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本記事では、地上波テレビで視聴できる試合を紹介する。

FIFAワールドカップのテレビ中継・ネット配信予定は？

W杯2026は、ネット『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信。日本代表の試合については、全試合無料配信となる。

地上波『NHK』で計34試合(グループステージ19試合、決勝トーナメント15試合)を生中継、ネット『NHK ONE』で同時・見逃し配信する。さらに、『NHK BS』でも一部の試合を生中継、『NHK BSプレミアム4K』では全104試合を生中継と録画で放送(地上波放送の34試合はBSP4Kでも同時生中継)する予定だ。

また、民放では『日本テレビ系』と『フジテレビ系列』も一部の試合を生中継。『日本テレビ系』では計15試合(グループステージ9試合、決勝トーナメント6試合)、『フジテレビ系列』では計10試合(グループステージ5試合、決勝トーナメント5試合)を放送予定だ。

放送・配信局形態対象試合
DAZNネット・全104試合をライブ・見逃し配信
※日本戦は全試合無料配信
NHK 総合
[NHK ONEネット同時配信]		テレビ・計34試合を生中継
・グループステージ19試合
・決勝トーナメント15試合
NHK BSテレビ(衛星放送)・一部試合を生中継
NHK BSプレミアム4Kテレビ(衛星放送)・全104試合を生中継・録画放送
※地上波放送の34試合は同時生中継
日本テレビ系テレビ・計15試合を生中継
・グループステージ9試合
・決勝トーナメント6試合
フジテレビ系列テレビ・計10試合を生中継
・グループステージ5試合
・決勝トーナメント5試合

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地上波のFIFAワールドカップ放送予定一覧

現時点で発表されている地上波テレビ中継の対象試合および放送局は以下の通り。

キックオフラウンド・節カード地上波中継局
6/12(金)4:00A組第1節メキシコ vs 南アフリカNHK
6/13(土)4:00B組第1節カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナNHK
6/14(日)10:00C組第1節ハイチ vs スコットランドNHK
6/14(日)13:00D組第1節オーストラリア vs トルコ日本テレビ
6/15(月)5:00F組第1節オランダ vs 日本NHK
6/15(月)11:00F組第1節スウェーデン vs チュニジア日本テレビ
6/16(火)1:00H組第1節スペイン vs カーボベルデNHK
6/16(火)4:00G組第1節ベルギー vs エジプトNHK
6/17(水)4:00I組第1節フランス vs セネガルフジテレビ
6/17(水)10:00J組第1節アルゼンチン vs アルジェリアNHK
6/18(木)2:00K組第1節ポルトガル vs DRコンゴフジテレビ
6/19(金)1:00A組第2節チェコ vs 南アフリカ日本テレビ
6/19(金)10:00A組第2節メキシコ vs 韓国NHK
6/20(土)4:00D組第2節アメリカ vs オーストラリアNHK
6/20(土)7:00C組第2節スコットランド vs モロッコフジテレビ
6/20(土)9:30C組第2節ブラジル vs ハイチNHK
6/21(日)2:00F組第2節オランダ vs スウェーデンNHK
6/21(日)5:00E組第2節ドイツ vs コートジボワール日本テレビ
6/21(日)13:00F組第2節チュニジア vs 日本日本テレビ
6/22(月)1:00H組第2節スペイン vs サウジアラビアNHK
6/23(火)9:00I組第2節ノルウェー vs セネガルNHK
6/24(水)2:00K組第2節ポルトガル vs ウズベキスタンNHK
6/24(水)8:00L組第2節パナマ vs クロアチアフジテレビ
6/24(水)11:00K組第2節コロンビア vs DRコンゴ日本テレビ
6/25(木)4:00B組第3節スイス vs カナダNHK
6/25(木)10:00A組第3節チェコ vs メキシコNHK
6/26(金)8:00F組第3節日本 vs スウェーデンNHK
6/26(金)11:00D組第3節トルコ vs アメリカ日本テレビ
6/27(土)4:00I組第3節ノルウェー vs フランスNHK
6/27(土)9:00H組第3節ウルグアイ vs スペイン日本テレビ
6/27(土)12:00G組第3節ニュージーランド vs ベルギーフジテレビ
6/28(日)8:30K組第3節コロンビア vs ポルトガルフジテレビ
6/28(日)11:00J組第3節ヨルダン vs アルゼンチンNHK
7/1(水)2:00ラウンド32E組2位 vs I組2位日本テレビ
7/3(金)8:00ラウンド32K組2位 vs L組2位日本テレビ
7/4(土)7:00ラウンド32J組1位 vs H組2位日本テレビ
7/5(日)6:00ラウンド16未定日本テレビ
7/7(火)4:00ラウンド16未定日本テレビ
7/19(日)6:003位決定戦未定NHK
7/20(月)4:00決勝未定NHK

※すべて日本時間。
※一部中継試合は対戦カード決定後に追加予定。

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