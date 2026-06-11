2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月12日(金)に開幕を迎える。
本記事では、開会式の中継局を紹介する。
ワールドカップ2026開会式の実施概要は？
ワールドカップ2026の開会式は、日本時間6月12日(金)と13日(土)に開催。アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国共催となっている関係で、史上初めて同一大会で3都市での開会式実施となる。
開始時刻は、各ホスト国の初戦がキックオフを迎える90分前。6月12日(金)にはメキシコvs南アフリカ(4:00キックオフ)が行われるメキシコシティスタジアムで2:30～、6月13日(土)にはカナダvsボスニア・ヘルツェゴビナ(4:00キックオフ)が行われるトロントスタジアムで2:30～、アメリカvsパラグアイ(10:00キックオフ)が行われるロサンゼルススタジアムで8:30～から実施予定となっている。
開会式の実施日程
- メキシコ開催：6/12(金)2:30～
- カナダ開催：6/13(土)2:30～
- アメリカ開催；6/13(土)8:30～
※すべて日本時間。
ワールドカップ2026開会式はどこで見られる？
ワールドカップ2026の開会式は、メキシコ開催の模様を地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』で生中継予定。大会全104試合を生中継する『DAZN』では開会式のライブ配信はアナウンスされていないが、試合中継とともに配信内容に含まれる可能性がある。
|チャンネル
|形態
|メキシコ開催
6/12(金)2:30
|カナダ開催
6/13(土)2:30
|メキシコ開催
6/13(土)8:30
|DAZN
|ネット
|未発表
※試合中継とともに配信の可能性
|未発表
※試合中継とともに配信の可能性
|未発表
※試合中継とともに配信の可能性
|NHK総合
|地上波
|〇
|×
|×
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|〇
|×
|×
|NHK BS
|衛星放送
|×
|×
|×
|NHK ONE
|ネット
|未発表
※地上波同時配信の可能性
|×
|×
|フジテレビ
|地上波
|×
|×
|×
|日本テレビ
|地上波
|×
|×
|×
|TVer
|ネット
|×
|×
|×
ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
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