2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月12日(金)に開幕を迎える。

本記事では、開会式の中継局を紹介する。

ワールドカップ2026開会式の実施概要は？

ワールドカップ2026の開会式は、日本時間6月12日(金)と13日(土)に開催。アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国共催となっている関係で、史上初めて同一大会で3都市での開会式実施となる。

開始時刻は、各ホスト国の初戦がキックオフを迎える90分前。6月12日(金)にはメキシコvs南アフリカ(4:00キックオフ)が行われるメキシコシティスタジアムで2:30～、6月13日(土)にはカナダvsボスニア・ヘルツェゴビナ(4:00キックオフ)が行われるトロントスタジアムで2:30～、アメリカvsパラグアイ(10:00キックオフ)が行われるロサンゼルススタジアムで8:30～から実施予定となっている。

開会式の実施日程

メキシコ開催：6/12(金)2:30～

カナダ開催：6/13(土)2:30～

アメリカ開催；6/13(土)8:30～

※すべて日本時間。

ワールドカップ2026開会式はどこで見られる？

ワールドカップ2026の開会式は、メキシコ開催の模様を地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』で生中継予定。大会全104試合を生中継する『DAZN』では開会式のライブ配信はアナウンスされていないが、試合中継とともに配信内容に含まれる可能性がある。

チャンネル 形態 メキシコ開催

6/12(金)2:30 カナダ開催

6/13(土)2:30 メキシコ開催

6/13(土)8:30 DAZN ネット 未発表

※試合中継とともに配信の可能性 未発表

※試合中継とともに配信の可能性 未発表

※試合中継とともに配信の可能性 NHK総合 地上波 〇 × × NHK BSプレミアム4K 衛星放送 〇 × × NHK BS 衛星放送 × × × NHK ONE ネット 未発表

※地上波同時配信の可能性 × × フジテレビ 地上波 × × × 日本テレビ 地上波 × × × TVer ネット × × ×

ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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