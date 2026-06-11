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worldcup(C)Getty Images
ワールドカップ開幕戦はDAZNライブ配信！お得な視聴割引は7/20まで
Tsutomu Maeda

北中米ワールドカップ(W杯)2026の開会式はどこで見られる？NHK・DAZNは？

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)の開会式はどこで見られる？地上波テレビNHKやDAZN(ダゾーン)ネット配信はある？生中継情報を紹介。

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月12日(金)に開幕を迎える。

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本記事では、開会式の中継局を紹介する。

ワールドカップ2026開会式の実施概要は？

ワールドカップ2026の開会式は、日本時間6月12日(金)と13日(土)に開催。アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国共催となっている関係で、史上初めて同一大会で3都市での開会式実施となる。

開始時刻は、各ホスト国の初戦がキックオフを迎える90分前。6月12日(金)にはメキシコvs南アフリカ(4:00キックオフ)が行われるメキシコシティスタジアムで2:30～、6月13日(土)にはカナダvsボスニア・ヘルツェゴビナ(4:00キックオフ)が行われるトロントスタジアムで2:30～、アメリカvsパラグアイ(10:00キックオフ)が行われるロサンゼルススタジアムで8:30～から実施予定となっている。

開会式の実施日程

  • メキシコ開催：6/12(金)2:30～
  • カナダ開催：6/13(土)2:30～
  • アメリカ開催；6/13(土)8:30～

※すべて日本時間。

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ワールドカップ2026開会式はどこで見られる？

ワールドカップ2026の開会式は、メキシコ開催の模様を地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』で生中継予定。大会全104試合を生中継する『DAZN』では開会式のライブ配信はアナウンスされていないが、試合中継とともに配信内容に含まれる可能性がある。

チャンネル形態メキシコ開催
6/12(金)2:30		カナダ開催
6/13(土)2:30		メキシコ開催
6/13(土)8:30
DAZNネット未発表
※試合中継とともに配信の可能性		未発表
※試合中継とともに配信の可能性		未発表
※試合中継とともに配信の可能性
NHK総合地上波××
NHK BSプレミアム4K衛星放送××
NHK BS衛星放送×××
NHK ONEネット未発表
※地上波同時配信の可能性		××
フジテレビ地上波×××
日本テレビ地上波×××
TVerネット×××

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ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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ワールドカップ2026｜最新情報

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