ウルフ・アロンが、「ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA」のNEVER無差別級選手権試合で初防衛戦に臨む。
本記事では、ウルフ・アロン初防衛戦のテレビ放送・ネット配信局、視聴方法を紹介する。
ウルフ・アロン初防衛戦はどこで見られる？
ウルフ・アロンの初防衛戦となるNEVER無差別級選手権試合、成田蓮戦は2026年2月11日(水・祝)15:00開始予定の「ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA」で実施。大会では第0試合～第8試合の計9試合が予定されており、ウルフ・アロン(第50代チャンピオン)vs成田蓮(チャレンジャー)は第6試合として実施される。
大会の模様は、衛星放送『テレ朝チャンネル2』で生中継、ネット『新日本プロレスワールド(Amazon7日間無料体験あり)』でライブ・見逃し配信される。『テレ朝チャンネル2』では2月11日(水・祝)15:00～18:30(※延長の場合あり)、『新日本プロレスワールド』では2月11日(水・祝)15:00～終了まで生中継予定だ。
その他のプラットフォームによる放送・配信は予定されていない。
|チャンネル
|形態
|月額(税込)
|中継日時
|NJPW WORLD for Prime Video
|ネット
|888円
(7日間無料体験あり)
|2/11(水・祝)15:00-
|テレ朝チャンネル2
|CS衛星放送
|1,529円
(スカパー！基本料含む)
|2/11(水・祝)15:00-8:30
(※延長の場合あり)
|新日本プロレスワールド
|ネット
|1,500円
(Webブラウザから購入なら1,298円)
|2/11(水・祝)15:00-
|ABEMA
|ネット
|-
|×
|DAZN
|ネット
|-
|×
|U-NEXT
|ネット
|-
|×
|地上波各局
|テレビ
|-
|×
※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報は各放送・配信局公式サイトでご確認ください。
ウルフ・アロン初防衛戦の無料配信はある？
Amazon
ネット『新日本プロレスワールド』の中継は、Amazonプライムビデオチャンネル『NJPW WORLD for Prime Video』でも視聴可能。『NJPW WORLD for Prime Video』には7日間の無料体験期間が設けられており、期間中も「ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA」を楽しむことができる。
- AmazonのNJPW WORLD for Prime Videoページで「詳細を見る」を選択
- 「今すぐ7日分無料体験」をタップして登録
- 登録完了後、すぐに視聴開始
なお、無料体験終了後は月額888円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。
