wolf aaronnjnbg
【7日間無料体験】ウルフ・アロンの初防衛戦は新日本プロレスワールド for Prime Videoで視聴
Tsutomu Maeda

ウルフ・アロン2月プロレス初防衛戦はいつ開催？試合日程・対戦相手・中継予定

【新日本プロレス】2月に行われる「ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA」のNEVER無差別級選手権試合、王者ウルフ・アロンの初防衛戦はいつ？試合日時や対戦相手情報、中継予定を紹介。

王者ウルフ・アロンと挑戦者・成田蓮が激突！大会は2/11(水・祝)15:00～
Amazon Prime Videoチャンネル「新日本プロレスワールド for Prime Video」でライブ配信！

ウルフ・アロンが、「ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA」のNEVER無差別級選手権試合で初防衛戦に臨む。

本記事では、ウルフ・アロン初防衛戦の試合日程や対戦相手情報、中継予定を紹介する。

ウルフ・アロン初防衛戦はいつ？試合日程

第50代チャンピオン、ウルフ・アロンの初防衛戦となるNEVER無差別級選手権試合は、2026年2月11日(水・祝)の「ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA」内で第6試合として実施。当日は第0試合～第8試合の計9試合が予定されており、その他にもIWGPヘビー級選手権試合の辻陽太(第87代チャンピオン)vsジェイク・リー(チャレンジャー)、IWGPタッグ選手権試合のOSKAR／Yuto-Ice(第111代チャンピオンチーム)vs上村優也／海野翔太(チャレンジャーチーム)などが行われる。

大会の開始時刻は、2026年2月11日(水・祝)15:00に予定されている。

大会ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA
開催日時2026/2/11(水・祝)
13:30開場｜15:00開始
会場大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪)

ウルフ・アロン初防衛戦の対戦相手情報

ウルフ・アロンは、2月11日(水・祝)のNEVER無差別級選手権試合にて、成田蓮をチャレンジャーに迎える。

野球、剣道、レスリングの経験がある成田連は、2016年4月に新日本プロレスへ入門。2019年には第12回ヤングライオン杯に参戦して5勝2敗で準優勝した。得意技はダブルクロス、フロントスープレックスホールド、断頭。182cm・100kgの恵まれた体格から、強烈な一撃を繰り出す。

比較成田蓮ウルフ・アロン
所属ユニットHOUSE OF TORTURE本隊
身長182cm182cm
体重100kg110kg
生年月日1997年11月29日1996年2月25日
出身地青森県青森市東京都葛飾区
デビュー2017年7月4日2026年1月4日
得意技ダブルクロス、フロントスープレックスホールド、断頭台大内刈り、内股(柔道)
入場テーマSOULED OUT-
主なタイトルNJPW WORLD認定TV王座NEVER無差別級王座

ウルフ・アロン初防衛戦の中継予定

ウルフ・アロン初防衛戦は、衛星放送『テレ朝チャンネル2』で生中継、ネット『新日本プロレスワールド(Amazon7日間無料体験あり)』でライブ・見逃し配信される。『テレ朝チャンネル2』では2月11日(水・祝)15:00～18:30(※延長の場合あり)、『新日本プロレスワールド』では2月11日(水・祝)15:00～終了まで生中継予定だ。

その他のプラットフォームによる放送・配信は予定されていない。

チャンネル形態月額(税込)中継日時
NJPW WORLD for Prime Videoネット888円
(7日間無料体験あり)		2/11(水・祝)15:00-
テレ朝チャンネル2CS衛星放送1,529円
(スカパー！基本料含む)		2/11(水・祝)15:00-8:30
(※延長の場合あり)
新日本プロレスワールドネット1,500円
(Webブラウザから購入なら1,298円)		2/11(水・祝)15:00-

ウルフ・アロン初防衛戦のおすすめ視聴方法

njpw amazon ssAmazon

ネット『新日本プロレスワールド』の中継は、Amazonプライムビデオチャンネル『NJPW WORLD for Prime Video』でも視聴可能。『NJPW WORLD for Prime Video』には7日間の無料体験期間が設けられており、期間中も「ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA」を楽しむことができる。

  1. AmazonのNJPW WORLD for Prime Videoページで「詳細を見る」を選択
  2. 「今すぐ7日分無料体験」をタップして登録
  3. 登録完了後、すぐに視聴開始

なお、無料体験終了後は月額888円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

