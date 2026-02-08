ウルフ・アロンが、「ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA」のNEVER無差別級選手権試合で初防衛戦に臨む。
本記事では、ウルフ・アロン初防衛戦の試合日程や対戦相手情報、中継予定を紹介する。
ウルフ・アロン初防衛戦はいつ？試合日程
第50代チャンピオン、ウルフ・アロンの初防衛戦となるNEVER無差別級選手権試合は、2026年2月11日(水・祝)の「ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA」内で第6試合として実施。当日は第0試合～第8試合の計9試合が予定されており、その他にもIWGPヘビー級選手権試合の辻陽太(第87代チャンピオン)vsジェイク・リー(チャレンジャー)、IWGPタッグ選手権試合のOSKAR／Yuto-Ice(第111代チャンピオンチーム)vs上村優也／海野翔太(チャレンジャーチーム)などが行われる。
大会の開始時刻は、2026年2月11日(水・祝)15:00に予定されている。
|大会
|ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA
|開催日時
|2026/2/11(水・祝)
13:30開場｜15:00開始
|会場
|大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪)
ウルフ・アロン初防衛戦の対戦相手情報
ウルフ・アロンは、2月11日(水・祝)のNEVER無差別級選手権試合にて、成田蓮をチャレンジャーに迎える。
野球、剣道、レスリングの経験がある成田連は、2016年4月に新日本プロレスへ入門。2019年には第12回ヤングライオン杯に参戦して5勝2敗で準優勝した。得意技はダブルクロス、フロントスープレックスホールド、断頭。182cm・100kgの恵まれた体格から、強烈な一撃を繰り出す。
|比較
|成田蓮
|ウルフ・アロン
|所属ユニット
|HOUSE OF TORTURE
|本隊
|身長
|182cm
|182cm
|体重
|100kg
|110kg
|生年月日
|1997年11月29日
|1996年2月25日
|出身地
|青森県青森市
|東京都葛飾区
|デビュー
|2017年7月4日
|2026年1月4日
|得意技
|ダブルクロス、フロントスープレックスホールド、断頭台
|大内刈り、内股(柔道)
|入場テーマ
|SOULED OUT
|-
|主なタイトル
|NJPW WORLD認定TV王座
|NEVER無差別級王座
ウルフ・アロン初防衛戦の中継予定
ウルフ・アロン初防衛戦は、衛星放送『テレ朝チャンネル2』で生中継、ネット『新日本プロレスワールド(Amazon7日間無料体験あり)』でライブ・見逃し配信される。『テレ朝チャンネル2』では2月11日(水・祝)15:00～18:30(※延長の場合あり)、『新日本プロレスワールド』では2月11日(水・祝)15:00～終了まで生中継予定だ。
その他のプラットフォームによる放送・配信は予定されていない。
|チャンネル
|形態
|月額(税込)
|中継日時
|NJPW WORLD for Prime Video
|ネット
|888円
(7日間無料体験あり)
|2/11(水・祝)15:00-
|テレ朝チャンネル2
|CS衛星放送
|1,529円
(スカパー！基本料含む)
|2/11(水・祝)15:00-8:30
(※延長の場合あり)
|新日本プロレスワールド
|ネット
|1,500円
(Webブラウザから購入なら1,298円)
|2/11(水・祝)15:00-
ウルフ・アロン初防衛戦のおすすめ視聴方法
Amazon
ネット『新日本プロレスワールド』の中継は、Amazonプライムビデオチャンネル『NJPW WORLD for Prime Video』でも視聴可能。『NJPW WORLD for Prime Video』には7日間の無料体験期間が設けられており、期間中も「ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA」を楽しむことができる。
- AmazonのNJPW WORLD for Prime Videoページで「詳細を見る」を選択
- 「今すぐ7日分無料体験」をタップして登録
- 登録完了後、すぐに視聴開始
なお、無料体験終了後は月額888円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。
