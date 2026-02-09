Goal.com
THE NEW BEGINNING in OSAKA © New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. All right reserved.
【7日間無料体験】ウルフ・アロンの初防衛戦は新日本プロレスワールド for Prime Videoで視聴
Aoi Fujimiya

THE NEW BEGINNING in OSAKAの対戦カード・試合順は？ウルフ・アロン出場の注目試合

新日本プロレス THE NEW BEGINNING in OSAKAの対戦カードは？試合順・ウルフ・アロン参戦カードを紹介。

王者ウルフ・アロンと挑戦者・成田蓮が激突！大会は2/11(水・祝)15:00～
Amazon Prime Videoチャンネル「新日本プロレスワールド for Prime Video」でライブ配信！

新日本プロレスのビッグマッチ「THE NEW BEGINNING in OSAKA」が開催される。主要タイトル戦や因縁カードが並ぶなど、今後の戦線を占う重要な一夜となる。

本記事では、「THE NEW BEGINNING in OSAKA」の日程、対戦カード、試合順について紹介する。

THE NEW BEGINNING in OSAKAの日程は？

新日本プロレスのビッグマッチ「THE NEW BEGINNING in OSAKA」が、2026年2月11日(水・祝)に大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪)で開催される。シリーズの流れを大きく左右する大会として位置付けられており、タイトル戦線や主要ストーリーの行方を占う重要な興行となる。

当日は15:00開始予定で、13:30に開場。なお、第0試合は14:30から配信される見込みとなっており、本戦前から会場の熱気が高まることが予想される。

関西屈指の大会場を舞台に繰り広げられる注目カードの数々は見逃せない。大会全体の構図を把握するうえでも、開始時間や配信スケジュールは事前に確認しておきたい。

項目詳細
大会名THE NEW BEGINNING in OSAKA
日時2026年2月11日(水・祝)15:00開始
開場13:30
第0試合14:30配信予定
会場大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪)

THE NEW BEGINNING in OSAKAの対戦カード・試合順は？

2026年2月11日にエディオンアリーナ大阪で開催される「THE NEW BEGINNING in OSAKA」では、Unbound Co.とUNITED EMPIREによる全面対抗戦が大会の大きな軸となる。各ユニットの威信をかけた戦いに加え、複数のタイトルマッチがラインナップされるなど、年間の勢力図を左右する重要な大会となりそうだ。

プレショーでは村島克哉の壮行試合が組まれ、本戦でも高橋ヒロムのラストマッチやウルフアロンの初防衛戦など注目カードが続く。セミファイナルではIWGPタッグ王座戦、そしてメインイベントではIWGPヘビー級王座戦が行われ、大会はクライマックスを迎える。

試合順カード種別
第0試合真壁刀義＆矢野通 vs 村島克哉＆加藤正真タッグマッチ(プレショー/壮行試合)
第1試合高橋ヒロム＆石森太二 vs フランシスコ・アキラ＆ジェイコブ・オースティン・ヤングスペシャルタッグマッチ(高橋ヒロム壮行試合)
第2試合鷹木信悟＆ドリラ・モロニー vs グレート-O-カーン＆HENAREスペシャルタッグマッチ
第3試合後藤洋央紀＆YOSHI-HASHI＆ボルチン・オレッグ vs ザック・セイバーJr.＆大岩陵平＆ハートリー・ジャクソンNEVER無差別級6人タッグ選手権試合
第4試合ゲイブ・キッド vs アンドラデ・エル・イドロIWGP GLOBALヘビー級王座 次期挑戦者決定戦
第5試合デビッド・フィンレー vs カラム・ニューマンスペシャルシングルマッチ
第6試合ウルフアロン vs 成田蓮NEVER無差別級選手権試合
第7試合(セミファイナル)OSKAR＆Yuto-Ice vs 海野翔太＆上村優也IWGPタッグ選手権試合
第8試合(メインイベント)辻陽太 vs ジェイク・リーIWGPヘビー級選手権試合

THE NEW BEGINNING in OSAKAの放送・配信予定は？

2026年2月11日(水・祝)にエディオンアリーナ大阪で開催される「THE NEW BEGINNING in OSAKA」は、テレビ放送とインターネット配信の両方で視聴可能となる。注目カードが並ぶビッグマッチだけに、リアルタイムで観戦できる環境を事前に整えておきたい。

CS放送では「テレ朝チャンネル2」が15:00から生中継を予定している。解説はミラノコレクションA.T.が担当し、実況はテレビ朝日アナウンサー陣が務める。なお、試合展開によっては最大19:00まで延長される可能性がある。

インターネットでは「NJPW WORLD」がライブ配信を実施。第0試合は14:30から配信予定となっており、本戦前から大会を楽しめる。日本語・英語の実況に対応している点も特徴だ。

なかでも手軽に視聴したい場合は、Amazon Prime Videoチャンネル経由での登録が選択肢となる。月額888円(税込)で利用でき、7日間の無料体験が用意されているため、コストを抑えつつビッグマッチをチェックしたい場合に適している。普段からAmazonサービスを利用している場合でも管理しやすく、スムーズに視聴を開始できる。

チャンネル形態月額(税込)中継日時
NJPW WORLD for Prime Videoネット888円
(7日間無料体験あり)		2/11(水・祝)15:00-
テレ朝チャンネル2CS衛星放送1,529円
(スカパー！基本料含む)		2/11(水・祝)15:00-8:30
(※延長の場合あり)
新日本プロレスワールドネット1,500円
(Webブラウザから購入なら1,298円)		2/11(水・祝)15:00-

ウルフ・アロン初防衛戦のおすすめ視聴方法

njpw amazon ssAmazon

ネット『新日本プロレスワールド』の中継は、Amazonプライムビデオチャンネル『NJPW WORLD for Prime Video』でも視聴可能。『NJPW WORLD for Prime Video』には7日間の無料体験期間が設けられており、期間中も「ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA」を楽しむことができる。

  1. AmazonのNJPW WORLD for Prime Videoページで「詳細を見る」を選択
  2. 「今すぐ7日分無料体験」をタップして登録
  3. 登録完了後、すぐに視聴開始

なお、無料体験終了後は月額888円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

