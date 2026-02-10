Goal.com
【7日間無料体験】ウルフ・アロンの初防衛戦は新日本プロレスワールド for Prime Videoで視聴
Tsutomu Maeda

【2月11日】ウルフ・アロンvs成田蓮のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

【新日本プロレス】「ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA」のNEVER無差別級選手権試合、王者ウルフ・アロン対成田蓮のテレビ放送・ネット配信予定は？中継スケジュールや視聴方法を紹介。

王者ウルフ・アロンと挑戦者・成田蓮が激突！大会は2/11(水・祝)15:00～
Amazon Prime Videoチャンネル「新日本プロレスワールド for Prime Video」でライブ配信！

ウルフ・アロンが、2026年2月11日(水)のNEVER無差別級選手権試合で成田蓮と対戦する。

本記事では、ウルフ・アロンvs成田蓮のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ウルフ・アロンvs成田蓮の試合情報

ウルフ・アロンvs成田蓮のNEVER無差別級選手権試合などが行われる「ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA」は、2026年2月11日(水・祝)に大阪府大阪市の大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪)で開催。当日は13:30開場、15:00開始予定となっている。

当日は第0試合～第8試合の計9試合が予定されており、ウルフ・アロンvs成田蓮は60分1本勝負にて第6試合で実施。チャレンジャーの成田蓮を迎える一戦は、第50代チャンピオンとしてウルフ・アロンの初防衛が懸かる。

大会では、その他にもIWGPヘビー級選手権試合の辻陽太(第87代チャンピオン)vsジェイク・リー(チャレンジャー)、IWGPタッグ選手権試合のOSKAR／Yuto-Ice(第111代チャンピオンチーム)vs上村優也／海野翔太(チャレンジャーチーム)などが行われる。

  • 大会：ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA
  • 開催日：2026年2月11日(水・祝)
  • 開始時刻：13:30開場 15:00開始
  • 会場：大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪)

ウルフ・アロンvs成田蓮のテレビ放送・ネット配信予定

ウルフ・アロンvs成田蓮は、衛星放送『テレ朝チャンネル2』で生中継、ネット『新日本プロレスワールド(Amazon7日間無料体験あり)』でライブ・見逃し配信される。『テレ朝チャンネル2』では2月11日(水・祝)15:00～18:30(※延長の場合あり)、『新日本プロレスワールド』では2月11日(水・祝)15:00～終了まで生中継予定だ。

その他のプラットフォームによる放送・配信は予定されていない。

チャンネル形態月額(税込)中継日時
NJPW WORLD for Prime ideoネット888円
(7日間無料体験あり)		2/11(水・祝)15:00-
テレ朝チャンネル2CS衛星放送1,529円
(スカパー！基本料含む)		2/11(水・祝)15:00-8:30
(※延長の場合あり)
新日本プロレスワールドネット1,500円
(Webブラウザから購入なら1,298円)		2/11(水・祝)15:00-

ウルフ・アロンvs成田蓮のおすすめ視聴方法

njpw amazon ssAmazon

ネット『新日本プロレスワールド』の中継は、Amazonプライムビデオチャンネル『NJPW WORLD for Prime Video』でも視聴可能。『NJPW WORLD for Prime Video』には7日間の無料体験期間が設けられており、期間中も「ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA」を楽しむことができる。

  1. AmazonのNJPW WORLD for Prime Videoページで「詳細を見る」を選択
  2. 「今すぐ7日分無料体験」をタップして登録
  3. 登録完了後、すぐに視聴開始

なお、無料体験終了後は月額888円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

