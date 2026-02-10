ウルフ・アロンが、2026年2月11日(水)のNEVER無差別級選手権試合で成田蓮と対戦する。

本記事では、ウルフ・アロンvs成田蓮のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ウルフ・アロンvs成田蓮の試合情報

ウルフ・アロンvs成田蓮のNEVER無差別級選手権試合などが行われる「ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA」は、2026年2月11日(水・祝)に大阪府大阪市の大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪)で開催。当日は13:30開場、15:00開始予定となっている。

当日は第0試合～第8試合の計9試合が予定されており、ウルフ・アロンvs成田蓮は60分1本勝負にて第6試合で実施。チャレンジャーの成田蓮を迎える一戦は、第50代チャンピオンとしてウルフ・アロンの初防衛が懸かる。

大会では、その他にもIWGPヘビー級選手権試合の辻陽太(第87代チャンピオン)vsジェイク・リー(チャレンジャー)、IWGPタッグ選手権試合のOSKAR／Yuto-Ice(第111代チャンピオンチーム)vs上村優也／海野翔太(チャレンジャーチーム)などが行われる。

大会：ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA

開催日：2026年2月11日(水・祝)

開始時刻：13:30開場 15:00開始

会場：大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪)

ウルフ・アロンvs成田蓮のテレビ放送・ネット配信予定

ウルフ・アロンvs成田蓮は、衛星放送『テレ朝チャンネル2』で生中継、ネット『新日本プロレスワールド(Amazon7日間無料体験あり)』でライブ・見逃し配信される。『テレ朝チャンネル2』では2月11日(水・祝)15:00～18:30(※延長の場合あり)、『新日本プロレスワールド』では2月11日(水・祝)15:00～終了まで生中継予定だ。

その他のプラットフォームによる放送・配信は予定されていない。

チャンネル 形態 月額(税込) 中継日時 NJPW WORLD for Prime ideo ネット 888円

(7日間無料体験あり) 2/11(水・祝)15:00- テレ朝チャンネル2 CS衛星放送 1,529円

(スカパー！基本料含む) 2/11(水・祝)15:00-8:30

(※延長の場合あり) 新日本プロレスワールド ネット 1,500円

(Webブラウザから購入なら1,298円) 2/11(水・祝)15:00-

ウルフ・アロンvs成田蓮のおすすめ視聴方法

Amazon

ネット『新日本プロレスワールド』の中継は、Amazonプライムビデオチャンネル『NJPW WORLD for Prime Video』でも視聴可能。『NJPW WORLD for Prime Video』には7日間の無料体験期間が設けられており、期間中も「ミクチャpresents THE NEW BEGINNING in OSAKA」を楽しむことができる。

なお、無料体験終了後は月額888円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。