【W杯2026】南アフリカvs韓国はどこで見られる？地上波中継はある？テレビ放送/ネット配信予定

FIFAワールドカップ2026・グループA第3節で、南アフリカ代表と韓国代表が対戦する。決勝トーナメント進出を懸けたグループステージ最終戦として、両国にとって負けられない重要な一戦だ。

本記事では、南アフリカvs韓国の視聴方法・地上波中継の有無を紹介する。

南アフリカvs韓国はどこで見られる？地上波中継の有無と視聴方法

FIFAワールドカップ2026・グループA最終節の南アフリカ代表vs韓国代表は、『DAZN』で生中継される。キックオフは日本時間2026年6月25日(木)午前10時を予定しており、試合をリアルタイムで楽しめるのはネット配信のみだ。

DAZNの中継では、髙萩洋次郎氏が解説、山田泰三氏が実況を担当する。ライブ配信に加えて試合後の見逃し視聴にも対応するため、開催時間に間に合わない場合でもフルマッチを後から確認できる。

なお、地上波中継は予定されておらず、試合をライブで視聴できるのはDAZNでの配信に限られる。

テレビでは『NHK BSプレミアム4K』が同日23時から録画放送を行う。解説は井原正巳氏、実況は下境秀幸アナウンサーが担当する予定だ。

視聴方法 中継形態 放送・配信時間 出演者 DAZN ライブ配信・見逃し配信 6月25日(木)10:00 解説：髙萩洋次郎

実況：山田泰三 NHK BSプレミアム4K 録画放送 6月25日(木)23:00 解説：井原正巳

実況：下境秀幸 地上波テレビ 中継なし － －

南アフリカvs韓国の試合日程は？日本時間のキックオフ・会場を紹介

FIFAワールドカップ2026・グループA第3節の南アフリカ代表vs韓国代表は、日本時間2026年6月25日(木)午前10時にキックオフを迎える。

試合会場は、メキシコ北東部の都市モンテレイにあるエスタディオ・モンテレイ。グループAの最終節として行われ、メキシコシティで開催されるチェコ代表vsメキシコ代表と同時刻に開始される予定だ。

決勝トーナメント進出チームが決まる可能性のある最終戦だけに、南アフリカと韓国の直接対決だけでなく、同時開催されるもう一試合の結果にも注目が集まる。

項目 内容 大会 FIFAワールドカップ2026

グループA第3節 対戦カード 南アフリカ代表vs韓国代表 開催日 2026年6月25日(木) キックオフ(日本時間) 10:00 会場 エスタディオ・モンテレイ 開催地 メキシコ・モンテレイ 同時開催 チェコ代表vsメキシコ代表

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