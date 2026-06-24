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Relebohile Mofokeng Kang-in Lee.(C)Getty Images
【6月25日10時キックオフ】南アフリカvs韓国はDAZNで独占ライブ配信！7/20までお得な割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

【W杯2026】南アフリカvs韓国はどこで見られる？地上波中継はある？テレビ放送/ネット配信予定

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南アフリカ 対 大韓民国

FIFAワールドカップ グループA第3節 南アフリカvs韓国はどこで見られる？地上波テレビ中継はある？BSテレビ放送・DAZNネット配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・グループA第3節で、南アフリカ代表と韓国代表が対戦する。決勝トーナメント進出を懸けたグループステージ最終戦として、両国にとって負けられない重要な一戦だ。

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本記事では、南アフリカvs韓国の視聴方法・地上波中継の有無を紹介する。

南アフリカvs韓国はどこで見られる？地上波中継の有無と視聴方法

FIFAワールドカップ2026・グループA最終節の南アフリカ代表vs韓国代表は、DAZN』で生中継される。キックオフは日本時間2026年6月25日(木)午前10時を予定しており、試合をリアルタイムで楽しめるのはネット配信のみだ。

DAZNの中継では、髙萩洋次郎氏が解説、山田泰三氏が実況を担当する。ライブ配信に加えて試合後の見逃し視聴にも対応するため、開催時間に間に合わない場合でもフルマッチを後から確認できる。

なお、地上波中継は予定されておらず、試合をライブで視聴できるのはDAZNでの配信に限られる

テレビでは『NHK BSプレミアム4K』が同日23時から録画放送を行う。解説は井原正巳氏、実況は下境秀幸アナウンサーが担当する予定だ。

視聴方法中継形態放送・配信時間出演者
DAZNライブ配信・見逃し配信6月25日(木)10:00解説：髙萩洋次郎
実況：山田泰三
NHK BSプレミアム4K録画放送6月25日(木)23:00解説：井原正巳
実況：下境秀幸
地上波テレビ中継なし

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南アフリカvs韓国の試合日程は？日本時間のキックオフ・会場を紹介

FIFAワールドカップ2026・グループA第3節の南アフリカ代表vs韓国代表は、日本時間2026年6月25日(木)午前10時にキックオフを迎える。

試合会場は、メキシコ北東部の都市モンテレイにあるエスタディオ・モンテレイ。グループAの最終節として行われ、メキシコシティで開催されるチェコ代表vsメキシコ代表と同時刻に開始される予定だ。

決勝トーナメント進出チームが決まる可能性のある最終戦だけに、南アフリカと韓国の直接対決だけでなく、同時開催されるもう一試合の結果にも注目が集まる。

項目内容
大会FIFAワールドカップ2026
グループA第3節
対戦カード南アフリカ代表vs韓国代表
開催日2026年6月25日(木)
キックオフ(日本時間) 10:00
会場エスタディオ・モンテレイ
開催地メキシコ・モンテレイ
同時開催チェコ代表vsメキシコ代表

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FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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