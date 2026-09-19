「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の開会式が、9月19日(土)に行われる。
本記事では、アジア大会2026開会式の日程やテレビ放送・ネット配信局を紹介する。
アジア大会2026開会式はどこで見られる？地上波TBS中継はなし
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の開会式は、2026年9月19日(土)18:00に開始予定。会場は名古屋市瑞穂公園陸上競技場となっている。
その模様は、ネット『U-NEXT (31日間無料トライアルあり)』が19:00からライブ配信を予定。終了後は見逃し配信も予定されている。一方、『TBS系列』など地上波テレビでの生中継や『TVer』での同時配信は予定されていない。
その他、『ABEMA』や『DAZN』などの配信プラットフォームによる中継も伝えられていない。
チャンネル
形態
中継有無
U-NEXT
ネット
〇
TBS系列
地上波テレビ
×
衛星放送各局
衛星テレビ
×
TVer
ネット
×
ABEMA
ネット
×
DAZN
ネット
×
※開会式の式典は18:00、U-NEXTでの開会式ライブ配信は19:00開始予定。
※中継有無やスケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
【31日間無料体験】アジア大会2026開会式はU-NEXTでライブ配信！1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.
前述の通り、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の開会式は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではアジア大会の20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象のライブ配信を視聴可能だ。
開会式は19:00からライブ配信予定。終了後は準備が整い次第、見逃し配信も行われる。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
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- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
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- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。