日本対スウェーデンの見逃し配信はどこで見れる？視聴方法まとめ｜FIFAワールドカップ・グループF第3節(最終戦)

FIFAワールドカップ2026・グループF第3節の日本代表対スウェーデン代表は、日本時間6月26日(金)に開催される。決勝トーナメント進出と最終順位を左右する重要な一戦だけに、試合をリアルタイムで視聴できない場合は見逃し配信の有無も確認しておきたい。

本記事では、日本対スウェーデンの見逃し配信について紹介する。

日本vsスウェーデンの見逃し配信はどこで見られる？

FIFAワールドカップ2026・グループF第3節の日本代表対スウェーデン代表は、『NHK ONE(旧NHKプラス)』と『DAZN』で見逃し配信を視聴できる。

NHK ONEでは、NHK総合の放送をインターネットで同時配信するほか、放送終了後から見逃し配信を実施する。視聴にはNHKの受信契約情報を用いたアカウント連携が必要となるため、事前に利用登録を済ませておきたい。

DAZNでは、日本代表戦を無料配信の対象としており、ライブ中継終了後にフルマッチの見逃し配信が提供される。有料プランへの加入は必要ないが、無料アカウントの作成やログインを求められる場合がある。

また、NHK総合では6月26日(金)23:45から録画放送が予定されている。朝の生中継を視聴できない場合でも、同日夜にテレビで試合を楽しむことが可能だ。

サービス 視聴方法 配信・放送内容 利用条件 DAZN ネット配信 ライブ配信・フルマッチ見逃し配信 無料アカウントの作成・ログイン NHK ONE ネット配信 同時配信・見逃し配信 受信契約情報とのアカウント連携 NHK総合 テレビ録画放送 6月26日(金)23:45～翌1:45 地上波を視聴できる環境

日本対スウェーデン戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループF第3節の日本代表対スウェーデン代表は、日本時間2026年6月26日(金)午前8:00にキックオフする。

テレビでは、NHK総合が午前7:30から全国生中継を実施。NHK BSプレミアム4Kでも4K画質による生中継が予定されており、地上波またはBS放送を視聴できる環境であれば試合を楽しめる。

インターネットでは、DAZNが日本代表戦を無料ライブ配信する。有料プランへの加入は不要で、無料アカウントを作成すればスマートフォン、パソコン、タブレット、対応テレビなどから視聴可能だ。

NHK ONEでもNHK総合の放送を同時配信するほか、試合終了後には見逃し配信を実施する。すべての機能を利用するには、NHKの受信契約情報を登録したアカウントとの連携が必要となる。

実況・解説は放送サービスによって異なる。NHKでは本田圭佑氏、柿谷曜一朗氏、林陵平氏が現地解説を担当し、曽根優アナウンサーが実況を務める。DAZNでは内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏が解説、野村明弘氏が実況を担当する。

放送・配信サービス 放送・配信開始 視聴方法 実況・解説 DAZN 6月26日(金)7:00 無料ライブ配信・見逃し配信 解説：内田篤人、安田理大、久保裕也

実況：野村明弘 NHK総合 6月26日(金)7:30 地上波生中継 解説：本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平

実況：曽根優 NHK BSプレミアム4K 6月26日(金)7:30 4K生中継 NHK総合と同内容 NHK ONE 6月26日(金)7:30 同時配信・見逃し配信 NHK総合と同内容

日本対スウェーデンの日程は？キックオフ時間・開催スタジアム

FIFAワールドカップ2026のグループF第3節では、日本代表とスウェーデン代表が激突する。試合は日本時間2026年6月26日(金)午前8:00にキックオフを迎える。

開催会場は、アメリカ・ダラスのダラス・スタジアム(AT&Tスタジアム)。グループステージ最後の一戦となり、日本にとっては決勝トーナメント進出の可否やグループ内の順位を左右する重要なゲームとなる。

項目 内容 大会名 FIFAワールドカップ2026 グループF第3節 対戦カード 日本代表 vs スウェーデン代表 試合開始 2026年6月26日(金)午前8:00(日本時間) 開催都市 アメリカ・ダラス スタジアム ダラス・スタジアム(AT&Tスタジアム)

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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