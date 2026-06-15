北中米ワールドカップ(W杯)2026では、日本代表が入っているグループFの第1節が終了した。

本記事では、日本が決勝トーナメントに進出するための条件を紹介する。

ワールドカップ2026 グループF順位表［第1節終了時点］

グループFでは、オランダ代表、日本代表、チュニジア代表、スウェーデン代表が同居。第1節ではオランダvs日本が2-2のドロー、スウェーデンvsチュニジアが5-1でスウェーデンの勝利に終わった。

この結果、第1節終了時点の順位はスウェーデンが首位、オランダと日本が勝ち点1で2位、チュニジアが4位となっている。

順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 スウェーデン 1 0 0 5 1 4 3 2 日本 0 1 0 2 2 0 1 2 オランダ 0 1 0 2 2 0 1 4 チュニジア 0 0 1 1 5 -4 0

日本代表のワールドカップ決勝トーナメント進出条件は？

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ワールドカップ2026のグループステージでは各組上位2チームに加え、各組3位のうち成績上位8チームが決勝トーナメント1回戦に進出することができる。グループは全部で12組あるため、3位となった場合でも三分の二のチームがグループ通過を果たすことが可能だ。

第1節を終え、日本は第2節チュニジア戦(6/21)、第3節スウェーデン戦(6/26)を残している。日本以外も同組のすべてのチームが2試合を残しているため、突破できる勝敗のパターンは多く存在。ここでは、日本が到達可能な勝ち点を今後2試合の勝敗のパターン別に整理する。なお、可能性のある順位は他カードの結果によって変動するため、日本戦のみで独立して決定することはない。

最終勝ち点 チュニジア戦 スウェーデン戦 可能性のある順位 7 〇 〇 1位 or 2位 5 〇 △ 1位～3位 △ 〇 1位 or 2位 4 〇 × 2位 or 3位 × 〇 1位～3位 3 △ △ 2位～4位 2 △ × 2位～4位 × △ 3位 or 4位 1 × × 3位 or 4位

〇＝勝利、△＝引き分け、×＝敗北

※可能性のある順位は他カードの結果や当該チーム間成績によって変動。

ワールドカップ グループ順位決定方式は？

ワールドカップ2026・グループステージの順位は、以下のような順番で決定する。

グループ内の成績比較

勝ち点 当該チーム間の対戦における勝ち点 当該チーム間の対戦における得失点差 当該チーム間の対戦における得点 上記適用後も同順位のチームがある場合、そのチーム同士で再度、当該チーム間成績を適用 グループ全試合での得失点差 グループ全試合での得点 フェアプレーポイント 最新のFIFAランキング 過去のFIFAランキング

各グループ3位同士の成績比較

勝ち点 得失点差 得点数 フェアプレーポイント 最新のFIFAランキング 過去のFIFAランキング

フェアプレーポイント

イエローカード：-1ポイント

イエローカード2枚によるレッドカード：-3ポイント

一発レッドカード：-4ポイント

イエローカードの後に一発レッドカード：-5ポイント

ワールドカップ2026 グループF第2節・第3節の試合日程

※すべて日本時間。

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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