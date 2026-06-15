北中米ワールドカップ(W杯)2026では、日本代表が入っているグループFの第1節が終了した。
本記事では、日本が決勝トーナメントに進出するための条件を紹介する。
ワールドカップ2026 グループF順位表［第1節終了時点］
グループFでは、オランダ代表、日本代表、チュニジア代表、スウェーデン代表が同居。第1節ではオランダvs日本が2-2のドロー、スウェーデンvsチュニジアが5-1でスウェーデンの勝利に終わった。
この結果、第1節終了時点の順位はスウェーデンが首位、オランダと日本が勝ち点1で2位、チュニジアが4位となっている。
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|スウェーデン
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|日本
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|オランダ
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|チュニジア
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
日本代表のワールドカップ決勝トーナメント進出条件は？
Getty Images
ワールドカップ2026のグループステージでは各組上位2チームに加え、各組3位のうち成績上位8チームが決勝トーナメント1回戦に進出することができる。グループは全部で12組あるため、3位となった場合でも三分の二のチームがグループ通過を果たすことが可能だ。
第1節を終え、日本は第2節チュニジア戦(6/21)、第3節スウェーデン戦(6/26)を残している。日本以外も同組のすべてのチームが2試合を残しているため、突破できる勝敗のパターンは多く存在。ここでは、日本が到達可能な勝ち点を今後2試合の勝敗のパターン別に整理する。なお、可能性のある順位は他カードの結果によって変動するため、日本戦のみで独立して決定することはない。
|最終勝ち点
|チュニジア戦
|スウェーデン戦
|可能性のある順位
|7
|〇
|〇
|1位 or 2位
|5
|〇
|△
|1位～3位
|△
|〇
|1位 or 2位
|4
|〇
|×
|2位 or 3位
|×
|〇
|1位～3位
|3
|△
|△
|2位～4位
|2
|△
|×
|2位～4位
|×
|△
|3位 or 4位
|1
|×
|×
|3位 or 4位
〇＝勝利、△＝引き分け、×＝敗北
※可能性のある順位は他カードの結果や当該チーム間成績によって変動。
ワールドカップ グループ順位決定方式は？
ワールドカップ2026・グループステージの順位は、以下のような順番で決定する。
グループ内の成績比較
- 勝ち点
- 当該チーム間の対戦における勝ち点
- 当該チーム間の対戦における得失点差
- 当該チーム間の対戦における得点
- 上記適用後も同順位のチームがある場合、そのチーム同士で再度、当該チーム間成績を適用
- グループ全試合での得失点差
- グループ全試合での得点
- フェアプレーポイント
- 最新のFIFAランキング
- 過去のFIFAランキング
各グループ3位同士の成績比較
- 勝ち点
- 得失点差
- 得点数
- フェアプレーポイント
- 最新のFIFAランキング
- 過去のFIFAランキング
フェアプレーポイント
- イエローカード：-1ポイント
- イエローカード2枚によるレッドカード：-3ポイント
- 一発レッドカード：-4ポイント
- イエローカードの後に一発レッドカード：-5ポイント
ワールドカップ2026 グループF第2節・第3節の試合日程
|時間
|節
|カード
|放送予定
|6月21日(日)
2:00
|第2節
|オランダ vs スウェーデン
|TV：NHK、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
|6月21日(日)
13:00
|第2節
|チュニジア vs 日本
|TV：NHK BS(生)、日本テレビ、NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN
|6月26日(金)
8:00
|第3節
|日本 vs スウェーデン
|TV：NHK、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
|6月26日(金)
8:00
|第3節
|チュニジア vs オランダ
|TV：NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN
※すべて日本時間。
※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
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