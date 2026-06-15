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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Tsutomu Maeda

サッカー日本代表 北中米ワールドカップ(W杯)2026決勝トーナメントの進出条件は？

ワールドカップ
日本
チュニジア
チュニジア 対 日本
オランダ
オランダ 対 日本

サッカー日本代表が北中米ワールドカップ(W杯)2026で決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)に進出するための条件を紹介。

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北中米ワールドカップ(W杯)2026では、日本代表が入っているグループFの第1節が終了した。

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本記事では、日本が決勝トーナメントに進出するための条件を紹介する。

ワールドカップ2026 グループF順位表［第1節終了時点］

グループFでは、オランダ代表、日本代表、チュニジア代表、スウェーデン代表が同居。第1節ではオランダvs日本が2-2のドロー、スウェーデンvsチュニジアが5-1でスウェーデンの勝利に終わった。

この結果、第1節終了時点の順位はスウェーデンが首位、オランダと日本が勝ち点1で2位、チュニジアが4位となっている。

順位チーム得点失点勝ち点
1スウェーデン1005143
2日本0102201
2オランダ0102201
4チュニジア00115-40

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日本代表のワールドカップ決勝トーナメント進出条件は？

nakamura-keitoGetty Images

ワールドカップ2026のグループステージでは各組上位2チームに加え、各組3位のうち成績上位8チームが決勝トーナメント1回戦に進出することができる。グループは全部で12組あるため、3位となった場合でも三分の二のチームがグループ通過を果たすことが可能だ。

第1節を終え、日本は第2節チュニジア戦(6/21)、第3節スウェーデン戦(6/26)を残している。日本以外も同組のすべてのチームが2試合を残しているため、突破できる勝敗のパターンは多く存在。ここでは、日本が到達可能な勝ち点を今後2試合の勝敗のパターン別に整理する。なお、可能性のある順位は他カードの結果によって変動するため、日本戦のみで独立して決定することはない。

最終勝ち点チュニジア戦スウェーデン戦可能性のある順位
71位 or 2位
51位～3位
1位 or 2位
4×2位 or 3位
×1位～3位
32位～4位
2×2位～4位
×3位 or 4位
1××3位 or 4位

〇＝勝利、△＝引き分け、×＝敗北

※可能性のある順位は他カードの結果や当該チーム間成績によって変動。

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ワールドカップ グループ順位決定方式は？

ワールドカップ2026・グループステージの順位は、以下のような順番で決定する。

グループ内の成績比較

  1. 勝ち点
  2. 当該チーム間の対戦における勝ち点
  3. 当該チーム間の対戦における得失点差
  4. 当該チーム間の対戦における得点
  5. 上記適用後も同順位のチームがある場合、そのチーム同士で再度、当該チーム間成績を適用
  6. グループ全試合での得失点差
  7. グループ全試合での得点
  8. フェアプレーポイント
  9. 最新のFIFAランキング
  10. 過去のFIFAランキング

各グループ3位同士の成績比較

  1. 勝ち点
  2. 得失点差
  3. 得点数
  4. フェアプレーポイント
  5. 最新のFIFAランキング
  6. 過去のFIFAランキング

フェアプレーポイント

  • イエローカード：-1ポイント
  • イエローカード2枚によるレッドカード：-3ポイント
  • 一発レッドカード：-4ポイント
  • イエローカードの後に一発レッドカード：-5ポイント

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ワールドカップ2026 グループF第2節・第3節の試合日程

時間カード放送予定
6月21日(日)
2:00		第2節オランダ vs スウェーデンTV：NHK、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
6月21日(日)
13:00		第2節チュニジア vs 日本TV：NHK BS(生)、日本テレビ、NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN
6月26日(金)
8:00		第3節日本 vs スウェーデンTV：NHK、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
6月26日(金)
8:00		第3節チュニジア vs オランダTV：NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN

※すべて日本時間。
※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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