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20260615 tekefusa kubo(C)Getty images
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Tsutomu Maeda

サッカー日本代表の最新順位は？北中米ワールドカップ2026・グループF【第1節終了時点】

ワールドカップ
日本
チュニジア
チュニジア 対 日本
オランダ
オランダ 対 日本

【6月15日更新｜最新順位】サッカー日本代表は北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第1節終了時点で何位？オランダ、チュニジア、スウェーデンは？

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北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第1節が、日本時間6月15日(月)に行われた。

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本記事では、グループFの最新順位を紹介する。

ワールドカップ2026 グループFの日程・試合結果は？

ワールドカップ2026のグループFでは、オランダ、日本、チュニジア、スウェーデンが同居。日本時間の試合日は、第1節が6月15日(月)、第2節が6月21日(日)、第3節が6月26日(金)に行われる。

試合の開始時刻および対戦カード・結果、中継予定は以下の通り。

【第1節：6月15日(月)】

キックオフカード放送予定
5:00オランダ 2-2 日本TV：NHK総合、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
11:00スウェーデン 5-1 チュニジアTV：日本テレビ、NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN

※すべて日本時間。
※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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【第2節：6月21日(日)】

キックオフカード放送予定
2:00オランダ vs スウェーデンTV：NHK、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
13:00チュニジア vs 日本TV：NHK BS(生)、日本テレビ、NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN

※すべて日本時間。
※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

【第3節：6月26日(金)】

キックオフカード放送予定
8:00日本 vs スウェーデンTV：NHK、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
8:00チュニジア vs オランダTV：NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN

※すべて日本時間。
※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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ワールドカップ2026・グループF 日本の最新順位は？ ※第1節終了時点

ワールドカップ2026のグループステージでは、2位以上が決勝トーナメントに進出。さらに、各組3位のうち成績上位8チームもグループ突破を果たすことができる。

グループF第1節終了時点での順位は以下の通り。

順位チーム得点失点勝ち点
1スウェーデン1005143
2日本0102201
2オランダ0102201
4チュニジア00115-40

※6月15日(月)13:00更新。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

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