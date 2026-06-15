北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第1節が、日本時間6月15日(月)に行われた。

本記事では、グループFの最新順位を紹介する。

ワールドカップ2026 グループFの日程・試合結果は？

ワールドカップ2026のグループFでは、オランダ、日本、チュニジア、スウェーデンが同居。日本時間の試合日は、第1節が6月15日(月)、第2節が6月21日(日)、第3節が6月26日(金)に行われる。

試合の開始時刻および対戦カード・結果、中継予定は以下の通り。

【第1節：6月15日(月)】

※すべて日本時間。

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

【第2節：6月21日(日)】

※すべて日本時間。

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

【第3節：6月26日(金)】

※すべて日本時間。

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

ワールドカップ2026・グループF 日本の最新順位は？ ※第1節終了時点

ワールドカップ2026のグループステージでは、2位以上が決勝トーナメントに進出。さらに、各組3位のうち成績上位8チームもグループ突破を果たすことができる。

グループF第1節終了時点での順位は以下の通り。

順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 スウェーデン 1 0 0 5 1 4 3 2 日本 0 1 0 2 2 0 1 2 オランダ 0 1 0 2 2 0 1 4 チュニジア 0 0 1 1 5 -4 0

※6月15日(月)13:00更新。

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