北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第1節が、日本時間6月15日(月)に行われた。
本記事では、グループFの最新順位を紹介する。
ワールドカップ2026 グループFの日程・試合結果は？
ワールドカップ2026のグループFでは、オランダ、日本、チュニジア、スウェーデンが同居。日本時間の試合日は、第1節が6月15日(月)、第2節が6月21日(日)、第3節が6月26日(金)に行われる。
試合の開始時刻および対戦カード・結果、中継予定は以下の通り。
【第1節：6月15日(月)】
|キックオフ
|カード
|放送予定
|5:00
|オランダ 2-2 日本
|TV：NHK総合、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
|11:00
|スウェーデン 5-1 チュニジア
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN
※すべて日本時間。
※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
【第2節：6月21日(日)】
|キックオフ
|カード
|放送予定
|2:00
|オランダ vs スウェーデン
|TV：NHK、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
|13:00
|チュニジア vs 日本
|TV：NHK BS(生)、日本テレビ、NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN
※すべて日本時間。
※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
【第3節：6月26日(金)】
|キックオフ
|カード
|放送予定
|8:00
|日本 vs スウェーデン
|TV：NHK、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
|8:00
|チュニジア vs オランダ
|TV：NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN
※すべて日本時間。
※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
ワールドカップ2026・グループF 日本の最新順位は？ ※第1節終了時点
ワールドカップ2026のグループステージでは、2位以上が決勝トーナメントに進出。さらに、各組3位のうち成績上位8チームもグループ突破を果たすことができる。
グループF第1節終了時点での順位は以下の通り。
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|スウェーデン
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|日本
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|オランダ
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|チュニジア
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
※6月15日(月)13:00更新。
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