Tsutomu Maeda

那須川天心vs井上拓真は何時から？試合開始予想時間まとめ

「Prime Video Boxing 14」のボクシング・WBC世界バンタム級王座決定戦、那須川天心vs井上拓真は何時から始まる？試合開始時間、放送予定、視聴方法を紹介。

那須川天心vs井上拓真は11/24(月・振替)開催！

Amazonプライムビデオで独占ライブ配信

世界王座戦・那須川天心vs井上拓真は11/24(月・振替)開催！

Amazonプライムビデオ

那須川天心vs井上拓真のWBC世界バンタム級王座決定戦は11月24日(月・振替)に開催される「Prime Video Boxing 14」で行われる。

本記事では、那須川天心vs井上拓真の開始時間や放送予定を紹介する。

那須川天心vs井上拓真は何時から？

11月24日(月・振替)にTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)で行われる「Prime Video Boxing 14」内でWBC世界バンタム級王座決定戦の那須川天心vs井上拓真が開催される。

「Prime Video Boxing 14」では4試合の配信が予定されており、那須川天心にとって初の世界タイトルマッチ、井上拓真戦は第4試合。イベントは17:00に開始され、ライブ配信も同時刻にスタート予定だ。

4試合目の那須川天心vs井上拓真の開始時刻は20:10～20:40頃と予想されるが、その他の試合の進行状況も影響するため、この一戦を見逃したくなければ早めに視聴を開始することをおすすめする

なお、Amazonプライムビデオの配信における第1試合は増田陸vsホセ・カルデロンであることが発表されているが、アンダーカードとして2試合が組まれているため、大会としては合計6試合が開催予定だ。

試合順・開始予想時間

試合順対戦カード開始予想時間タイトル
第4試合那須川天心（帝拳）vs 井上拓真（大橋）20:40～WBC世界バンタム級王座決定戦
第3試合中野幹士（帝拳）vs ライース・アリーム（アメリカ）19:30～IBF世界フェザー級挑戦者決定戦
第2試合坪井智也（帝拳）vs カルロス・クアドラス（メキシコ）18:30～スーパーフライ級10回戦
第1試合増田陸（帝拳）vs ホセ・カルデロン（メキシコ）17:30～バンタム級10回戦
アンダーカード ※佐藤竜冴（(横浜光） vs 梶原孝司（木更津グリーンベイ） バンタム級4回戦
アンダーカード ※澤田暇（極東ジム） vs 為我井計（DANGAN越谷） 50.5kg契約4回戦

※配信外。
※試合順および対戦カード、配信内容は変更となる場合があります。最新情報はAmazonプライムビデオまたは大会公式サイトをご確認ください。

那須川天心vs井上拓真のて放送・配信予定

那須川天心vs井上拓真などが行われる「Prime Video Boxing 14」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信。このため、その他のプラットフォームや地上波などでの放送はない。

「Prime Video Boxing 14」は、11月24日(月・振替)17:00に配信開始予定となっている。

那須川天心vs井上拓真戦の無料視聴方法

「Prime Video Boxing 14」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

  1. 【Amazon】「Prime Video Boxing 14」配信ページへアクセス
  2. 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をクリック
  3. お支払い方法を登録（Amazonポイント・ギフト、クレジットカード、あと払い、携帯決済など）
  4. 続行ボタンを押して会員登録完了！

【11/24】那須川天心vs井上拓真はAmazonプライムビデオ独占ライブ配信！無料体験で見られる30日間無料体験で視聴

Prime Video Boxing 14 最新情報まとめ

配信予定・視聴方法

開始時間・対戦カード

0