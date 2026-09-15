あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20250930 rion ichihara(C)Getty images
アジア競技大会・男子サッカーはU-NEXTが配信！31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

サッカー男子アジア競技大会2026 日本代表の初戦はいつ？香港代表戦の日程・放送予定

Asian Games
日本U23
香港 U23
日本U23 対 香港 U23

サッカーU-21日本代表のアジア競技大会2026グループステージ初戦、香港(ホンコン・チャイナ)代表戦はいつ開催？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

サッカー男子U-21日本代表は、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の初戦で香港代表と対戦する。

アジア大会サッカー日本代表戦はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、香港戦の試合日程や放送予定を紹介する。

サッカー男子日本代表 アジア大会初戦はいつ？

U-21日本代表は、アジア大会の初戦で香港代表と対戦する。

試合は2026年9月16日(水)に愛知県の豊田スタジアムで開催。キックオフ時刻は19:30予定となっている。

項目

内容

日程

2026年9月16日(水)

対戦カード

日本 vs 香港

キックオフ

19:30

会場

豊田スタジアム(愛知県)

アジア大会サッカー日本代表戦はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

サッカー男子日本代表 アジア大会初戦の放送・配信予定は？

U-21日本代表のアジア大会初戦、香港戦は地上波『TBS系列』で生中継される。ネットでは『U-NEXT』と『TVer』でライブ配信される予定だ。

『U-NEXT』の月額プランは31日間無料トライアルが用意されており、期間中でも対象の見放題ライブ配信を視聴可能だ。

チャンネル

形態

中継有無

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ネット

TBS系列

地上波テレビ

TVer

ネット

アジア大会サッカー日本代表戦はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

サッカー男子日本代表 アジア大会初戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

前述のとおり、アジア大会のU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会サッカー日本代表戦はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー