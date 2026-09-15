サッカー男子U-21日本代表は、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の初戦で香港代表と対戦する。

本記事では、香港戦の試合日程や放送予定を紹介する。

サッカー男子日本代表 アジア大会初戦はいつ？

U-21日本代表は、アジア大会の初戦で香港代表と対戦する。

試合は2026年9月16日(水)に愛知県の豊田スタジアムで開催。キックオフ時刻は19:30予定となっている。

項目 内容 日程 2026年9月16日(水) 対戦カード 日本 vs 香港 キックオフ 19:30 会場 豊田スタジアム(愛知県)

サッカー男子日本代表 アジア大会初戦の放送・配信予定は？

U-21日本代表のアジア大会初戦、香港戦は地上波『TBS系列』で生中継される。ネットでは『U-NEXT』と『TVer』でライブ配信される予定だ。

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チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇 TBS系列 地上波テレビ 〇 TVer ネット 〇

サッカー男子日本代表 アジア大会初戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、アジア大会のU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。