日本代表は2026年北中米ワールドカップ(W杯)初戦、グループF第1節でオランダ代表と対戦する。
本記事では、オランダvs日本のテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。
サッカー日本代表のワールドカップ初戦はいつ？
ワールドカップ・グループF第1節のオランダvs日本は、日本時間2026年6月15日(月)午前5:00にキックオフを予定している。
グループFにおいて、日本はポット2、オランダはポット1。どちらもグループステージ突破を有力視されるチームであり、直接的なライバルと目されている。日本にとっては、初戦にして最注目の試合の一つだ。
|大会・ラウンド
|開始日時
|対戦カード
|会場
|北中米ワールドカップ2026
グループF 第1節
|2026/6/15(月)
5:00
|オランダ代表 vs 日本代表
|ダラススタジアム
(ダラス／アメリカ)
※すべて日本時間。
サッカー日本代表 ワールドカップ初戦の放送予定は？
オランダvs日本は、ネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信を実施。地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』で同時生中継される。
なお、『DAZN』の中継も無料ライブ配信予定となっている。
グループF・第1節 オランダvs日本の中継予定
|チャンネル
|形態
|放送予定
|DAZN
|ネット
|ライブ＆見逃し配信
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|生中継
|NHK総合
|地上波
|生中継
|NHK ONE
|ネット
|地上波同時・見逃し配信
|フジテレビ
|地上波
|×
|日本テレビ
|地上波
|×
|TVer
|ネット
|×
ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
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