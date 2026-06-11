日本代表は2026年北中米ワールドカップ(W杯)初戦、グループF第1節でオランダ代表と対戦する。

本記事では、オランダvs日本のテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

サッカー日本代表のワールドカップ初戦はいつ？

ワールドカップ・グループF第1節のオランダvs日本は、日本時間2026年6月15日(月)午前5:00にキックオフを予定している。

グループFにおいて、日本はポット2、オランダはポット1。どちらもグループステージ突破を有力視されるチームであり、直接的なライバルと目されている。日本にとっては、初戦にして最注目の試合の一つだ。

大会・ラウンド 開始日時 対戦カード 会場 北中米ワールドカップ2026

グループF 第1節 2026/6/15(月)

5:00 オランダ代表 vs 日本代表 ダラススタジアム

(ダラス／アメリカ)

※すべて日本時間。

サッカー日本代表 ワールドカップ初戦の放送予定は？

オランダvs日本は、ネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信を実施。地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』で同時生中継される。

なお、『DAZN』の中継も無料ライブ配信予定となっている。

グループF・第1節 オランダvs日本の中継予定

チャンネル 形態 放送予定 DAZN ネット ライブ＆見逃し配信 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 生中継 NHK総合 地上波 生中継 NHK ONE ネット 地上波同時・見逃し配信 フジテレビ 地上波 × 日本テレビ 地上波 × TVer ネット ×

ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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