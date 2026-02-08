2025-26シーズンのプレミアリーグ第25節で、リヴァプールとマンチェスター・シティが対戦する。
本記事では、リヴァプールvsマンチェスター・Cの日程や中継予定を紹介する。
リヴァプールvsマンチェスター・Cはいつ？試合日程・キックオフ時刻
リヴァプールvsマンチェスター・Cは、日本時間2026年2月8日(日)25:30にマリヴァプールの本拠地アンフィールドでキックオフを予定。リヴァプールは勝ち点39の6位、マンチェスター・Cは勝ち点47の2位という状況でこの一戦を迎える。
- 節：プレミアリーグ第25節
- キックオフ日時：2026年2月8日(日)25:30 (日本時間)
- 対戦カード：リヴァプール vs マンチェスター・シティ
- 会場：アンフィールド
- 放送・配信：U-NEXTサッカーパック
※試合日時は変更となる場合があります。最新情報は大会・クラブおよびU-NEXT公式サイトでご確認ください。
リヴァプールvsマンチェスター・Cの中継予定
プレミアリーグは、ネット『U-NEXT』が2025-26シーズンも独占ライブ配信。もちろんリヴァプールvsマンチェスター・Cも『U-NEXT』で配信予定だ。そのため、地上波やBS/CSでのテレビ放送、他媒体でのネット配信も予定されていない。
プレミアリーグはU-NEXTが全試合独占ライブ配信！
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（税込2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円(税込)で楽しめるのでおすすめだ。
U-NEXTサッカーパックの登録手順
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円(税込)。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、サッカーパックの月額料金は税込3,000円となります。
【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適
U-NEXT
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。
ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。
U-NEXTモバイルの加入方法
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
- 「U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
- まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
- 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
U-NEXTモバイルの関連情報
※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。