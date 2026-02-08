2025-26シーズンのプレミアリーグ第25節で、リヴァプールとマンチェスター・シティが対戦する。

本記事では、リヴァプールvsマンチェスター・Cの日程や中継予定を紹介する。

リヴァプールvsマンチェスター・Cはいつ？試合日程・キックオフ時刻

リヴァプールvsマンチェスター・Cは、日本時間2026年2月8日(日)25:30にマリヴァプールの本拠地アンフィールドでキックオフを予定。リヴァプールは勝ち点39の6位、マンチェスター・Cは勝ち点47の2位という状況でこの一戦を迎える。

※試合日時は変更となる場合があります。最新情報は大会・クラブおよびU-NEXT公式サイトでご確認ください。

リヴァプールvsマンチェスター・Cの中継予定

プレミアリーグは、ネット『U-NEXT』が2025-26シーズンも独占ライブ配信。もちろんリヴァプールvsマンチェスター・Cも『U-NEXT』で配信予定だ。そのため、地上波やBS/CSでのテレビ放送、他媒体でのネット配信も予定されていない。

プレミアリーグはU-NEXTが全試合独占ライブ配信！

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（税込2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円(税込)で楽しめるのでおすすめだ。

