Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Ekitike haaland(C)Getty images
リヴァプールvsマン・CはU-NEXTでライブ配信！無料体験特典でお得に視聴
Tsutomu Maeda

リヴァプール対マンチェスター・シティはいつ？何時から？日程・キックオフ時刻・中継予定

【遠藤航所属】リヴァプールとマンチェスター・シティが激突するプレミアリーグ第25節はいつ開催？試合の開催日程やキックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

【2/8(日)25時30分～】U-NEXT独占ライブ

U-NEXT

リヴァプールvsマンチェスター・シティはU-NEXTで独占ライブ配信！

日本時間の2月8日(日)25:30キックオフ

まずは31日間無料トライアルに登録

U-NEXTサッカーパック

U-NEXT無料トライアル登録でお得に

今すぐ視聴

2025-26シーズンのプレミアリーグ第25節で、リヴァプールとマンチェスター・シティが対戦する。

リヴァプール対マン・CはU-NEXTでライブ配信！無料体験特典でお得まずは31日間無料トライアル

本記事では、リヴァプールvsマンチェスター・Cの日程や中継予定を紹介する。

リヴァプールvsマンチェスター・Cはいつ？試合日程・キックオフ時刻

リヴァプールvsマンチェスター・Cは、日本時間2026年2月8日(日)25:30にマリヴァプールの本拠地アンフィールドでキックオフを予定。リヴァプールは勝ち点39の6位、マンチェスター・Cは勝ち点47の2位という状況でこの一戦を迎える。

  • 節：プレミアリーグ第25節
  • キックオフ日時：2026年2月8日(日)25:30 (日本時間)
  • 対戦カード：リヴァプール vs マンチェスター・シティ
  • 会場：アンフィールド
  • 放送・配信：U-NEXTサッカーパック

※試合日時は変更となる場合があります。最新情報は大会・クラブおよびU-NEXT公式サイトでご確認ください。

リヴァプール対マン・CはU-NEXTでライブ配信！無料体験特典でお得まずは31日間無料トライアル

リヴァプールvsマンチェスター・Cの中継予定

プレミアリーグは、ネット『U-NEXT』が2025-26シーズンも独占ライブ配信。もちろんリヴァプールvsマンチェスター・Cも『U-NEXT』で配信予定だ。そのため、地上波やBS/CSでのテレビ放送、他媒体でのネット配信も予定されていない。

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

リヴァプール対マン・CはU-NEXTでライブ配信！無料体験特典でお得まずは31日間無料トライアル

プレミアリーグはU-NEXTが全試合独占ライブ配信！

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（税込2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円(税込)で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円(税込)。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、サッカーパックの月額料金は税込3,000円となります。

リヴァプール対マン・CはU-NEXTでライブ配信！無料体験特典でお得まずは31日間無料トライアル

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT MOBILE set priceU-NEXT

U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

【動画視聴に最適】U-NEXTモバイルは20GB・音声通話付きで実質300円/月！公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの加入方法

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
    今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
  2. U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルならスマホ代が20GB音声通話付きで実質300円/月！ギガは永久繰り越しOK公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0