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Khuliso Mudau Heung-Min Son(C)Getty Images
【6月25日10時キックオフ】南アフリカvs韓国はDAZNで独占ライブ配信！7/20までお得な割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

W杯2026南アフリカvs韓国はいつ？日本時間のキックオフ・テレビ放送・ネット配信予定

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南アフリカ 対 大韓民国

南アフリカvs韓国はいつ？ワールドカップ2026グループA・第3節の試合日程・テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・グループA第3節で、南アフリカ代表と韓国代表が対戦する。

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本記事では、南アフリカvs韓国の試合日程・テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

南アフリカvs韓国はいつ？試合日程・キックオフ時間を紹介

FIFAワールドカップ2026・グループA第3節の南アフリカ代表vs韓国代表は、日本時間2026年6月25日(木)午前10時にキックオフを迎える。

試合会場は、メキシコ北東部の都市モンテレイにあるエスタディオ・モンテレイ。グループステージ最終節として行われるため、決勝トーナメント進出を懸けた重要な一戦となる。

項目内容
対戦カード南アフリカ代表vs韓国代表
開催日2026年6月25日(木)
キックオフ(日本時間)10:00
会場エスタディオ・モンテレイ
開催地メキシコ・モンテレイ

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南アフリカvs韓国のテレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループA第3節の南アフリカ代表vs韓国代表は、『DAZN』でライブ配信される。試合は日本時間2026年6月25日(木)午前10時にキックオフ予定で、リアルタイムで観戦できるのはネット配信のみとなる。

DAZNでは髙萩洋次郎氏が解説、山田泰三氏が実況を担当。試合終了後には見逃し配信も予定されているため、平日の午前中にライブ視聴できない場合でも、後からフルマッチを楽しめる。

テレビでは、『NHK BSプレミアム4K』が同日23時から録画放送を実施する。解説は井原正巳氏、実況は下境秀幸アナウンサーが務める。一方、地上波での生中継は予定されていない。

両国がシニアの国際大会で対戦するのは今回が初めて。南アフリカは主力MFテンバ・ズワネを出場停止で欠くなか、グループステージ突破を懸けて韓国との最終節に臨む。

放送・配信サービス放送・配信内容開始時間実況・解説
DAZN独占ライブ配信・見逃し配信6月25日(木)10:00解説：髙萩洋次郎
実況：山田泰三
NHK BSプレミアム4K録画放送6月25日(木)23:00解説：井原正巳
実況：下境秀幸
地上波放送予定なし

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