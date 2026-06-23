W杯2026南アフリカvs韓国はいつ？日本時間のキックオフ・テレビ放送・ネット配信予定

FIFAワールドカップ2026・グループA第3節で、南アフリカ代表と韓国代表が対戦する。
本記事では、南アフリカvs韓国の試合日程・テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。
南アフリカvs韓国はいつ？試合日程・キックオフ時間を紹介
FIFAワールドカップ2026・グループA第3節の南アフリカ代表vs韓国代表は、日本時間2026年6月25日(木)午前10時にキックオフを迎える。
試合会場は、メキシコ北東部の都市モンテレイにあるエスタディオ・モンテレイ。グループステージ最終節として行われるため、決勝トーナメント進出を懸けた重要な一戦となる。
|項目
|内容
|対戦カード
|南アフリカ代表vs韓国代表
|開催日
|2026年6月25日(木)
|キックオフ(日本時間)
|10:00
|会場
|エスタディオ・モンテレイ
|開催地
|メキシコ・モンテレイ
南アフリカvs韓国のテレビ放送・ネット配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・グループA第3節の南アフリカ代表vs韓国代表は、『DAZN』でライブ配信される。試合は日本時間2026年6月25日(木)午前10時にキックオフ予定で、リアルタイムで観戦できるのはネット配信のみとなる。
DAZNでは髙萩洋次郎氏が解説、山田泰三氏が実況を担当。試合終了後には見逃し配信も予定されているため、平日の午前中にライブ視聴できない場合でも、後からフルマッチを楽しめる。
テレビでは、『NHK BSプレミアム4K』が同日23時から録画放送を実施する。解説は井原正巳氏、実況は下境秀幸アナウンサーが務める。一方、地上波での生中継は予定されていない。
両国がシニアの国際大会で対戦するのは今回が初めて。南アフリカは主力MFテンバ・ズワネを出場停止で欠くなか、グループステージ突破を懸けて韓国との最終節に臨む。
|放送・配信サービス
|放送・配信内容
|開始時間
|実況・解説
|DAZN
|独占ライブ配信・見逃し配信
|6月25日(木)10:00
|解説：髙萩洋次郎
実況：山田泰三
|NHK BSプレミアム4K
|録画放送
|6月25日(木)23:00
|解説：井原正巳
実況：下境秀幸
|地上波
|放送予定なし
|－
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