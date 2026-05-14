2025-26シーズンのFAカップは、決勝戦を残すのみとなっている。

本記事では、FAカップ決勝の日程や対戦カード、放送予定を紹介する。

FAカップ決勝はいつ？試合日程・対戦カード

2025-26シーズンのFAカップでは、日本時間2026年5月16日(土)23:00から決勝戦が開催。対戦カードは、チェルシーvsマンチェスター・シティとなった。

準決勝でチェルシーは田中碧の所属するリーズ、マンチェスター・Cは松木玖生の所属するサウサンプトンを撃破。チェルシーは2017-18シーズン以来8年ぶり9度目、マンチェスター・Cは2022-23シーズン以来3年ぶり8度目の制覇が懸かる。なお、マンチェスター・Cはこれで4大会連続の決勝進出だ。

試合日程およびキックオフ時刻は以下の通り。

試合日 キックオフ時刻 対戦カード 2026年5月16日(土) 23:00 チェルシー vs マンチェスター・シティ

※すべて日本時間。

※試合日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会公式およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

FAカップのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT

2025-26シーズンのFAカップは、『U-NEXT』が独占配信を行う。FAカップの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、『U-NEXT』月額プランの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

▶U-NEXTサッカーパックに登録！月額プラン無料トライアル登録で初月からお得に視聴可能

FAカップ決勝中継で人気芸人コンビと同時視聴コラボ！

U-NEXT

『U-NEXT』は2025-26シーズンFAカップ決勝の独占中継に際し、YouTubeチャンネル「それいけ益々荘」とのコラボを発表。「それいけ益々荘」は、「M-1グランプリ2025」準優勝のドンデコルテ渡辺銀次さんと、「キングオブコント2023」準優勝のカゲヤマ益田康平さんによるチャンネルだ。

『U-NEXT』とのコラボでは、5月16日(土)23:00キックオフ予定のFAカップ決勝チェルシvsマンチェスター・シティを、YouTubeチャンネル「それいけ益々荘」でウォッチパーティー。ウォッチパーティーはキックオフ10分前の22:50からYouTube上で行われるため、追加料金は必要ないが、試合映像を視聴するためには『U-NEXTサッカーパック』に加入する必要がある。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。