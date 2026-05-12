世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」の『全米プロゴルフ選手権』が、2026年度も開催される。
本記事では、全米プロゴルフ選手権2026の大会日程やテレビ放送・ネット配信予定、日本人出場選手を紹介する。
全米プロゴルフ選手権2026はいつ？大会日程
全米プロゴルフ選手権2026は、2026年5月14日(木)～17日(日)にアロニミンクGC(アメリカ・ペンシルベニア州)で開催。14日(木)・15日(金)に予選ラウンド、16日(土)・17日(日)に決勝ラウンドが開催予定だ。
|開催日
|ラウンド
|5/14(木)
|1日目/予選ラウンド
|5/15(金)
|2日目/予選ラウンド
|5/16(土)
|3日目/決勝ラウンド
|5/17(日)
|最終日/決勝ラウンド
全米プロゴルフ選手権ゴルフ2026の中継予定は？
全米プロゴルフ選手権2026は、ネット配信は『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。テレビ放送は衛星放送『ゴルフネットワーク』での生中継が予定されている。
なお、『U-NEXT』では5CHのマルチチャンネル配信を実施。チャンネルの内容はCh1が「日本語実況・解説付きメイン中継」、Ch2～5は特定グループを追う配信となる。
|チャンネル
|形態
|放送・配信時間
|U-NEXT
(31日間無料体験)
|ネット
|全ラウンドライブ配信
|ゴルフネットワーク
|衛星放送
|【1日目：5/15(金)】1:30～8:00
【2日目：5/16(土)】1:30～8:00
【3日目：5/17(日)】1:00～8:00
【最終日：5/18(月)】1:00～8:00
※すべて日本時間。
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
全米プロゴルフ選手権2026のおすすめ視聴方法は？
U-NEXT
前述の通り、全米プロゴルフ選手権2026は『U-NEXT』が全ラウンドライブ配信。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米プロゴルフ選手権2026を含む見放題作品を視聴することができる。
また、「ワールドゴルフパック」に加入した場合は、通常ライブ配信だけでなく「日本勢徹底マークCH」も視聴可能に。「日本勢徹底マークCH」は、番組名の通り日本人選手に密着した配信となる見込みだ。
「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。
U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法
- U-NEXT『ゴルフ特設ページ』へアクセス
- 「②JLPGA/海外メジャーを視聴」をタップ
- 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法
- U-NEXT『特設ページ』へアクセス
- 「①U-NEXTのゴルフを全部視聴」をタップ
- 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
全米プロゴルフ選手権2026の日本人出場選手一覧
全米プロゴルフ選手権2026へは、日本から松山英樹、久常涼、比嘉一貴、金子駆大が出場する。松山が前回大会で予選落ちを喫した一方、久恒は2大会連続で決勝ラウンドに進出中。また、金子にとってはメジャー大会初出場となる。
出場予定の日本人選手
- 松山英樹(16位)
- 久常涼(58位)
- 比嘉一貴(146位)
- 金子駆大(183位)
※カッコ内は世界ランキング。
U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。
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※本ページに記載の情報は、2026年5月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。