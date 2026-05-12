世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」の『全米プロゴルフ選手権』が、2026年度も開催される。

本記事では、全米プロゴルフ選手権2026の大会日程やテレビ放送・ネット配信予定、日本人出場選手を紹介する。

全米プロゴルフ選手権2026はいつ？大会日程

全米プロゴルフ選手権2026は、2026年5月14日(木)～17日(日)にアロニミンクGC(アメリカ・ペンシルベニア州)で開催。14日(木)・15日(金)に予選ラウンド、16日(土)・17日(日)に決勝ラウンドが開催予定だ。

開催日 ラウンド 5/14(木) 1日目/予選ラウンド 5/15(金) 2日目/予選ラウンド 5/16(土) 3日目/決勝ラウンド 5/17(日) 最終日/決勝ラウンド

全米プロゴルフ選手権ゴルフ2026の中継予定は？

全米プロゴルフ選手権2026は、ネット配信は『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。テレビ放送は衛星放送『ゴルフネットワーク』での生中継が予定されている。

なお、『U-NEXT』では5CHのマルチチャンネル配信を実施。チャンネルの内容はCh1が「日本語実況・解説付きメイン中継」、Ch2～5は特定グループを追う配信となる。

チャンネル 形態 放送・配信時間 U-NEXT

(31日間無料体験) ネット 全ラウンドライブ配信 ゴルフネットワーク 衛星放送 【1日目：5/15(金)】1:30～8:00

【2日目：5/16(土)】1:30～8:00

【3日目：5/17(日)】1:00～8:00

【最終日：5/18(月)】1:00～8:00

※すべて日本時間。

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

全米プロゴルフ選手権2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

前述の通り、全米プロゴルフ選手権2026は『U-NEXT』が全ラウンドライブ配信。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米プロゴルフ選手権2026を含む見放題作品を視聴することができる。

また、「ワールドゴルフパック」に加入した場合は、通常ライブ配信だけでなく「日本勢徹底マークCH」も視聴可能に。「日本勢徹底マークCH」は、番組名の通り日本人選手に密着した配信となる見込みだ。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

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全米プロゴルフ選手権2026の日本人出場選手一覧

全米プロゴルフ選手権2026へは、日本から松山英樹、久常涼、比嘉一貴、金子駆大が出場する。松山が前回大会で予選落ちを喫した一方、久恒は2大会連続で決勝ラウンドに進出中。また、金子にとってはメジャー大会初出場となる。

出場予定の日本人選手

松山英樹(16位)

久常涼(58位)

比嘉一貴(146位)

金子駆大(183位)

※カッコ内は世界ランキング。

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※本ページに記載の情報は、2026年5月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。