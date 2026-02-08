冨安健洋出場の可能性は？アヤックスの次戦はいつ？試合日時・中継予定

冨安健洋が所属するアヤックスは2月8日(日)、エールディビジ第22節でAZアルクマールと対戦する。

本記事では、アヤックスの次戦で冨安が出場する可能性や試合の日時、中継予定を紹介する。

アヤックスの次戦はいつ？試合日時

アヤックスvsAZは、日本時間2026年2月8日(日)22:30にAZの本拠地AFASスタディオンでキックオフを予定。アヤックスには板倉滉と冨安健洋、AZには毎熊晟矢と市原吏音が所属しており、日本人対決としても注目を集める。

また、順位はアヤックスの4位に対してAZが6位。3位以上のUEFAチャンピオンズリーグ(UCL)出場圏浮上に向けて互いに負けられない一戦となる。

大会：エールディビジ第22節

対戦カード：AZアルクマール vs アヤックス

キックオフ日時：日本時間2026年2月8日(日)22:30 (日本時間)

会場：AFASスタディオン

放送・配信：U-NEXTサッカーパック

冨安健洋が出場する可能性は？

アーセナル時代の2024年10月5日を最後に負傷離脱が続いていた冨安は、2026年2月1日のエールディヴィジ第21節エクセルシオール戦で80分から途中出場。484日ぶりの公式戦復帰を果たした。

そして、次戦の第22節までは中6日。リハビリ生活が長期に及んだことから、復帰早々のタイミングでの起用は慎重になる可能性が考えられるが、クラブ公式サイトではAZ戦に向けたトレーニングで冨安が問題なく参加している様子の写真が掲載されている。先発出場は時期尚早と判断されるかもしれないが、2戦連続で出番が与えられる可能性もありそうだ。

ただし、冨安の出場は当日のコンディションや試合展開に大きく左右されることになるかもしれない。

アヤックス次戦の中継予定・視聴方法

U-NEXT

2025-26シーズンのオランダ・エールディヴィジは、『U-NEXT』が毎節3試合をライブ配信。そのうち1試合は日本語実況・解説付きで配信を行う。エールディヴィジの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

