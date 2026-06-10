2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、まもなく開幕を迎える。

本記事では、ワールドカップ開幕戦の対戦カードや開催日時を紹介する。

ワールドカップ開幕戦はいつ？対戦カード・開催日程

北中米ワールドカップの開幕戦は、日本時間2026年6月12日(金)午前4:00にキックオフを予定。対戦カードは、グループA第1節のメキシコ代表vs南アフリカ代表となっている。

メキシコは、アメリカ・カナダとともに北中米ワールドカップを共催するホスト国の一つ。ナイジェリア代表などを抑えてアフリカ予選グループCを首位通過した南アフリカを、メキシコシティスタジアム(メキシコ)に迎える。

開幕戦の試合中継は、地上波『NHK』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『DAZN』が行う。

大会：2026年北中米ワールドカップ(W杯) 開幕戦(グループA 第1節)

キックオフ日時：2026年6月12日(金)午前4:00 (日本時間)

対戦カード：メキシコ代表 vs 南アフリカ代表

会場：メキシコシティスタジアム(メキシコシティ／メキシコ)

テレビ放送：NHK(地上波)、NHK BSプレミアム4K(衛星放送)

ネット配信：DAZN

ワールドカップ開幕日の注目試合は他にある？

開幕日の日本時間6月12日(金)には、メキシコvs南アフリカを含めて2試合のみの開催を予定。同じグループAの第1節で、午前11:00から韓国代表とチェコ代表が対戦する。

韓国vsチェコはグアダラハラスタジアム(メキシコ)で実施。試合は『DAZN』のみがライブ配信を行い、その他のプラットフォームでの生中継は行われない。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送予定となっている。

大会：2026年北中米ワールドカップ(W杯) グループA 第1節

キックオフ日時：2026年6月12日(金)午前11:00 (日本時間)

対戦カード：韓国代表 vs チェコ代表

会場：グアダラハラスタジアム(グアダラハラ／メキシコ)

テレビ放送：NHK BSプレミアム4K(衛星放送 ※録画のみ)

ネット配信：DAZN

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