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W杯はDAZNで全試合配信！韓国初戦は独占…7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Tsutomu Maeda

北中米ワールドカップ(W杯)2026開幕戦の対戦カードは？試合はいつ？

ワールドカップ
メキシコ
南アフリカ
大韓民国
チェコ
メキシコ 対 南アフリカ
大韓民国 対 チェコ
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2026年北中米ワールドカップ(W杯)の開幕戦の対戦カードは？開催日、キックオフ時刻はいつ？開催スケジュールや開始時間、視聴方法を紹介。

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本記事では、ワールドカップ開幕戦の対戦カードや開催日時を紹介する。

ワールドカップ開幕戦はいつ？対戦カード・開催日程

北中米ワールドカップの開幕戦は、日本時間2026年6月12日(金)午前4:00にキックオフを予定。対戦カードは、グループA第1節のメキシコ代表vs南アフリカ代表となっている。

メキシコは、アメリカ・カナダとともに北中米ワールドカップを共催するホスト国の一つ。ナイジェリア代表などを抑えてアフリカ予選グループCを首位通過した南アフリカを、メキシコシティスタジアム(メキシコ)に迎える。

開幕戦の試合中継は、地上波『NHK』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『DAZN』が行う。

  • 大会：2026年北中米ワールドカップ(W杯) 開幕戦(グループA 第1節)
  • キックオフ日時：2026年6月12日(金)午前4:00 (日本時間)
  • 対戦カード：メキシコ代表 vs 南アフリカ代表
  • 会場：メキシコシティスタジアム(メキシコシティ／メキシコ)
  • テレビ放送：NHK(地上波)、NHK BSプレミアム4K(衛星放送)
  • ネット配信：DAZN

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ワールドカップ開幕日の注目試合は他にある？

開幕日の日本時間6月12日(金)には、メキシコvs南アフリカを含めて2試合のみの開催を予定。同じグループAの第1節で、午前11:00から韓国代表とチェコ代表が対戦する。

韓国vsチェコはグアダラハラスタジアム(メキシコ)で実施。試合は『DAZN』のみがライブ配信を行い、その他のプラットフォームでの生中継は行われない。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送予定となっている。

  • 大会：2026年北中米ワールドカップ(W杯) グループA 第1節
  • キックオフ日時：2026年6月12日(金)午前11:00 (日本時間)
  • 対戦カード：韓国代表 vs チェコ代表
  • 会場：グアダラハラスタジアム(グアダラハラ／メキシコ)
  • テレビ放送：NHK BSプレミアム4K(衛星放送 ※録画のみ)
  • ネット配信：DAZN

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ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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