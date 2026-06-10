2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。
本記事では、開会式の実施スケジュールや開催地、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ワールドカップ2026開会式はいつ？何時から？
アメリカ・メキシコ・カナダ3カ国共催の北中米ワールドカップ2026は、日本時間6月12日(金)午前4:00キックオフ予定のグループA第1節メキシコ代表vs南アフリカ代表(メキシコシティスタジアム／メキシコ)から開幕。開会式は、その試合を含め、開催国3カ国の初戦のキックオフ時刻90分前から開始予定となっている。
開幕戦と開会式の開始時刻はそれぞれ以下の通り。
|開催日
|開幕式開始予定
|対戦カード
|2026年6月12日(金)
|2:30
|4:00～ メキシコ vs 南アフリカ
|2026年6月13日(土)
|2:30
|4:00～ カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|2026年6月13日(土)
|8:30
|10:00～ アメリカ vs パラグアイ
※すべて日本時間。
ワールドカップ2026開会式の開催地・会場・放送予定
開幕式は、3日程ともにホスト国で開催。会場は、メキシコがメキシコシティスタジアム(メキシコシティ／メキシコ)、カナダがトロントスタジアム(トロント／カナダ)、アメリカがロサンゼルススタジアム(ロサンゼルス／アメリカ)となる。
そして、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』にてメキシコ会場の開会式の模様を生中継。ネット『DAZN』では正式に中継有無が伝えられていないが、大会全試合をライブ配信＆見逃し予定のため視聴可能となる可能性もある。ただし、予定として発表されているわけではないため、最新情報は『DAZN』公式サイトの番組表をチェックしてほしい。
■開会式の実施情報
|開催日時(予定)
|開催地
|会場
|放送予定
|2026年6月12日(金)
2:30
|メキシコ・メキシコシティ
|メキシコシティスタジアム
|・NHK総合
・NHK BSプレミアム4K
|2026年6月13日(土)
2:30
|カナダ・トロント
|トロントスタジアム
|-
|2026年6月13日(土)
8:30
|アメリカ・ロサンゼルス
|ロサンゼルススタジアム
|-
※放送予定は変更・追加となる可能性があります。最新情報は大会および各種中継局よりご確認ください。
※すべて日本時間。
ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
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