2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。

本記事では、開会式の実施スケジュールや開催地、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ワールドカップ2026開会式はいつ？何時から？

アメリカ・メキシコ・カナダ3カ国共催の北中米ワールドカップ2026は、日本時間6月12日(金)午前4:00キックオフ予定のグループA第1節メキシコ代表vs南アフリカ代表(メキシコシティスタジアム／メキシコ)から開幕。開会式は、その試合を含め、開催国3カ国の初戦のキックオフ時刻90分前から開始予定となっている。

開幕戦と開会式の開始時刻はそれぞれ以下の通り。

開催日 開幕式開始予定 対戦カード 2026年6月12日(金) 2:30 4:00～ メキシコ vs 南アフリカ 2026年6月13日(土) 2:30 4:00～ カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ 2026年6月13日(土) 8:30 10:00～ アメリカ vs パラグアイ

※すべて日本時間。

ワールドカップ2026開会式の開催地・会場・放送予定

開幕式は、3日程ともにホスト国で開催。会場は、メキシコがメキシコシティスタジアム(メキシコシティ／メキシコ)、カナダがトロントスタジアム(トロント／カナダ)、アメリカがロサンゼルススタジアム(ロサンゼルス／アメリカ)となる。

そして、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』にてメキシコ会場の開会式の模様を生中継。ネット『DAZN』では正式に中継有無が伝えられていないが、大会全試合をライブ配信＆見逃し予定のため視聴可能となる可能性もある。ただし、予定として発表されているわけではないため、最新情報は『DAZN』公式サイトの番組表をチェックしてほしい。

■開会式の実施情報

開催日時(予定) 開催地 会場 放送予定 2026年6月12日(金)

2:30 メキシコ・メキシコシティ メキシコシティスタジアム ・NHK総合

・NHK BSプレミアム4K 2026年6月13日(土)

2:30 カナダ・トロント トロントスタジアム - 2026年6月13日(土)

8:30 アメリカ・ロサンゼルス ロサンゼルススタジアム -

※放送予定は変更・追加となる可能性があります。最新情報は大会および各種中継局よりご確認ください。

※すべて日本時間。

ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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