全豪オープンテニス2026が、1月12日(月・祝)～2月2日(月)に開催される。
本記事では、全豪オープンテニス2026に出場する日本人選手の試合予定、開始時間を紹介する。
全豪オープンテニス2026のテレビ放送・ネット配信予定
全豪オープンテニス2026は、衛星放送『WOWOW』が予選の初日から本戦最終日まで連日生中継を予定。また、すべての中継がネット『WOWOWオンデマンド』で同時ライブ配信される。その他のプラットフォームでの放送・配信は予定されていない。
|ラウンド
|開催期間
|放送・配信
|男女シングルス予選
|1/12(月・祝)～1/15(木)
|
WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|男子シングルス
|1/18(日)～2/1(日)
|
WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|女子シングルス
|1/18(日)～1/31(土)
|
WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|車いすテニス
|2/2(月)
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
※すべて日本時間。
※日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびWOWOW公式サイトでご確認ください。
全豪オープンテニス2026 日本人選手の試合日程・開始時間
全豪オープンテニス2026には、男子は錦織圭や西岡良仁ら、女子は大坂なおみや内島萌夏らがエントリーリストに名を連ねている。なお、大坂なおみと内島萌夏、望月慎太郎は本戦からの出場となる。
|ラウンド
|選手名
|開始日時
|対戦相手
|中継
|予選1回戦
|西岡良仁
|1/12(月・祝)8:00
|N.ファティッチ
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|予選1回戦
|柴原瑛菜
|1/12(月・祝)8:00
|J.リエラ
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|予選1回戦
|坂本怜
|1/12(月・祝)第3試合
|D.エバンズ
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|予選1回戦
|日比野菜緒
|1/12(月・祝)第4試合
|T.タウンゼント
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|予選1回戦
|錦織圭
|1/13(火)13:00前後
|キマー・コッペヤンス
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|予選1回戦
|島袋将
|1/13(火)13:00前後
|A.モルチャン
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|予選1回戦
|綿貫陽介
|1/13(火)8:00
|N.ブドコフ・ケア
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|予選1回戦
|本玉真唯
|1/13(火)13:00前後
|M.ティモフェーヴァ
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|予選1回戦
|坂詰姫野
|1/13(火)13:00前後
|M.マノン・レオナール
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|本戦1回戦
|大坂なおみ
|未定
|ドロー発表待ち
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|本戦1回戦
|望月慎太郎
|未定
|ドロー発表待ち
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|本戦1回戦
|内島萌夏
|未定
|ドロー発表待ち
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
※すべて日本時間。
※開始日時は変更となる場合があります。最新情報は大会およびWOWOW公式サイトでご確認ください。
全豪オープンテニス2026の視聴方法は？
全豪オープンテニス2026は、全日程が衛星放送『WOWOWライブ』で生中継、ネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信される。同時配信のため中継内容に差はないが、出先での視聴やアーカイブ視聴などができる『WOWOWオンデマンド』がおすすめだ。
『WOWOWオンデマンド』の月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
①WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！
■支払い方法
支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。