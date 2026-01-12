全豪オープンテニス2026が、1月12日(月・祝)～2月2日(月)に開催される。

本記事では、全豪オープンテニス2026に出場する日本人選手の試合予定、開始時間を紹介する。

全豪オープンテニス2026のテレビ放送・ネット配信予定

全豪オープンテニス2026は、衛星放送『WOWOW』が予選の初日から本戦最終日まで連日生中継を予定。また、すべての中継がネット『WOWOWオンデマンド』で同時ライブ配信される。その他のプラットフォームでの放送・配信は予定されていない。

※すべて日本時間。

※日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびWOWOW公式サイトでご確認ください。

全豪オープンテニス2026 日本人選手の試合日程・開始時間

全豪オープンテニス2026には、男子は錦織圭や西岡良仁ら、女子は大坂なおみや内島萌夏らがエントリーリストに名を連ねている。なお、大坂なおみと内島萌夏、望月慎太郎は本戦からの出場となる。

全豪オープンテニス2026の視聴方法は？

全豪オープンテニス2026は、全日程が衛星放送『WOWOWライブ』で生中継、ネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信される。同時配信のため中継内容に差はないが、出先での視聴やアーカイブ視聴などができる『WOWOWオンデマンド』がおすすめだ。

『WOWOWオンデマンド』の月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。