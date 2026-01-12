このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Naomi osaka 20250826(C)Getty images
全豪オープンテニスはWOWOWオンデマンドで連日ライブ配信！今すぐ視聴
Tsutomu Maeda

全豪オープンテニス2026｜大坂なおみ・錦織圭ら日本人選手の試合予定・開始時間は？

【大坂なおみ＆錦織圭出場予定】全豪オープンテニス2026に出場する日本人選手の試合日程、開始時間は？開催スケジュールを紹介。

全豪オープンテニス2026を中継/配信！

WOWOWオンデマンド

【大坂なおみ・錦織圭ら出場予定！】WOWOWで全豪オープンを中継/ライブ配信

今すぐWOWOW公式サイトでチェック

WOWOWオンデマンドなら全日ライブ配信

月額2,530円(税込)

WOWOWオンデマンドで全日ライブ配信！

今すぐ視聴開始

全豪オープンテニス2026が、1月12日(月・祝)～2月2日(月)に開催される。

【大坂なおみ＆錦織圭出場予定】全豪オープンテニスはWOWOWオンデマンドでライブ配信！加入はこちらから

本記事では、全豪オープンテニス2026に出場する日本人選手の試合予定、開始時間を紹介する。

全豪オープンテニス2026のテレビ放送・ネット配信予定

全豪オープンテニス2026は、衛星放送『WOWOW』が予選の初日から本戦最終日まで連日生中継を予定。また、すべての中継がネット『WOWOWオンデマンド』で同時ライブ配信される。その他のプラットフォームでの放送・配信は予定されていない。

ラウンド開催期間放送・配信
男女シングルス予選1/12(月・祝)～1/15(木) WOWOW
(オンデマンド同時配信)
男子シングルス1/18(日)～2/1(日) WOWOW
(オンデマンド同時配信)
女子シングルス1/18(日)～1/31(土) WOWOW
(オンデマンド同時配信)
車いすテニス2/2(月)WOWOW
(オンデマンド同時配信)

※すべて日本時間。
※日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびWOWOW公式サイトでご確認ください。

【大坂なおみ＆錦織圭出場予定】全豪オープンテニスはWOWOWオンデマンドでライブ配信！加入はこちらから

全豪オープンテニス2026 日本人選手の試合日程・開始時間

全豪オープンテニス2026には、男子は錦織圭や西岡良仁ら、女子は大坂なおみや内島萌夏らがエントリーリストに名を連ねている。なお、大坂なおみと内島萌夏、望月慎太郎は本戦からの出場となる。

ラウンド選手名開始日時対戦相手中継
予選1回戦西岡良仁1/12(月・祝)8:00N.ファティッチWOWOW
(オンデマンド同時配信)
予選1回戦柴原瑛菜1/12(月・祝)8:00J.リエラWOWOW
(オンデマンド同時配信)
予選1回戦坂本怜1/12(月・祝)第3試合D.エバンズWOWOW
(オンデマンド同時配信)
予選1回戦日比野菜緒1/12(月・祝)第4試合T.タウンゼントWOWOW
(オンデマンド同時配信)
予選1回戦錦織圭1/13(火)13:00前後キマー・コッペヤンスWOWOW
(オンデマンド同時配信)
予選1回戦島袋将1/13(火)13:00前後A.モルチャンWOWOW
(オンデマンド同時配信)
予選1回戦綿貫陽介1/13(火)8:00N.ブドコフ・ケアWOWOW
(オンデマンド同時配信)
予選1回戦本玉真唯1/13(火)13:00前後M.ティモフェーヴァWOWOW
(オンデマンド同時配信)
予選1回戦坂詰姫野1/13(火)13:00前後M.マノン・レオナールWOWOW
(オンデマンド同時配信)
本戦1回戦大坂なおみ未定ドロー発表待ちWOWOW
(オンデマンド同時配信)
本戦1回戦望月慎太郎未定ドロー発表待ちWOWOW
(オンデマンド同時配信)
本戦1回戦内島萌夏未定ドロー発表待ちWOWOW
(オンデマンド同時配信)

※すべて日本時間。
※開始日時は変更となる場合があります。最新情報は大会およびWOWOW公式サイトでご確認ください。

【大坂なおみ＆錦織圭出場予定】全豪オープンテニスはWOWOWオンデマンドでライブ配信！加入はこちらから

全豪オープンテニス2026の視聴方法は？

全豪オープンテニス2026は、全日程が衛星放送『WOWOWライブ』で生中継、ネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信される。同時配信のため中継内容に差はないが、出先での視聴やアーカイブ視聴などができる『WOWOWオンデマンド』がおすすめだ。

『WOWOWオンデマンド』の月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

【大坂なおみ＆錦織圭出場予定】全豪オープンテニスはWOWOWオンデマンドでライブ配信！加入はこちらから

0