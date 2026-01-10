全豪オープンテニス2026が、オーストラリア・メルボルンで開催される。
本記事では、全豪オープンテニス2026の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、日本人出場選手一覧を紹介する。
全豪オープンテニス2026はいつ開催?
2026年の全豪オープンテニスは、予選ラウンドが1月12日(月・祝)～15日(木)、本戦が1月18日(日)～2月2日(月)に開催される。
女子シングルス決勝は1月31日(土)、男子シングルス決勝は2月1日(日)、そして最終日の2月2日(月)に車いすテニス男女シングルス決勝が行われる。会場はオーストラリア・メルボルンのメルボルンパークだ。
全豪オープンテニス2026のテレビ放送/ネット配信予定
全豪オープンテニス2026は、衛星放送『WOWOW』が予選の初日から本戦最終日まで連日生中継を予定。また、すべての中継がネット『WOWOWオンデマンド』で同時ライブ配信される。その他のプラットフォームでの放送・配信は予定されていない。
『WOWOW』の放送・配信スケジュールおよび試合日程や以下の通り。
|開催日
|ラウンド
|放送・配信
|第1日予選：1/12(月・祝)
|7:50- 男女シングルス予選1回戦
14:00- 男女シングルス予選1回戦
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|予選 第2日：1/13(火)
|7:55- 男女シングルス予選1回戦
14:00- 男女シングルス予選1回戦
※終了時間変更の場合あり
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|予選 第3日：1/14(水)
|7:55- 男女シングルス予選2回戦
14:00- 男女シングルス予選2回戦
※終了時間変更の場合あり
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|予選 最終日：1/15(木)
|8:50- 男女シングルス予選決勝
14:00- 男女シングルス予選決勝
※終了時間変更の場合あり
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|第1日：1/18(日)
|8:30- 男女シングルス1回戦
13:00- 男女シングルス1回戦
16:45- 男女シングルス1回戦
※終了時間変更の場合あり
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|第2日：1/19(月)
|8:50- 男女シングルス1回戦
16:45- 男女シングルス1回戦
※終了時間変更の場合あり
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|第3日：1/20(火)
|8:50- 男女シングルス1回戦
16:45- 男女シングルス1回戦
※終了時間変更の場合あり
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|第4日：1/21(水)
|8:50- 男女シングルス2回戦
16:45- 男女シングルス2回戦
※終了時間変更の場合あり
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|第5日：1/22(木)
|8:50- 男女シングルス2回戦
16:45- 男女シングルス2回戦
※終了時間変更の場合あり
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|第6日：1/23(金)
|8:50- 男女シングルス3回戦
16:45- 男女シングルス3回戦
※終了時間変更の場合あり
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|第7日：1/24(土)
|8:50- 男女シングルス3回戦
16:45- 男女シングルス3回戦
※終了時間変更の場合あり
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|第8日：1/25(日)
|9:20- 男女シングルス4回戦
16:45- 男女シングルス4回戦
※終了時間変更の場合あり
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|第9日：1/26(月)
|9:20- 男女シングルス4回戦
16:45- 男女シングルス4回戦
※終了時間変更の場合あり
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|第10日：1/27(火)
|9:20- 男女シングルス準々決勝
16:45- 男女シングルス準々決勝
※終了時間変更の場合あり
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|第11日：1/28(水)
|9:20- 男女シングルス準々決勝
16:45- 男女シングルス準々決勝
※終了時間変更の場合あり
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|第12日：1/29(木)
|17:15- 女子シングルス準決勝
※終了時間変更の場合あり
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|第13日：1/30(金)
|9:50- ミックスダブルス決勝
12:15- 男子シングルス準決勝
17:15- 男子シングルス準決勝
※終了時間変更の場合あり
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|第14日：1/31(土)
|9:50-
17:15- 女子シングルス決勝
※終了時間変更の場合あり
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|最終日：2/1(日)
|17:15- 男子シングルス決勝
※終了時間変更の場合あり
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
|2/2(月)
|15:00- 車いすテニス男女シングルス決勝
※終了時間変更の場合あり
|WOWOW
(オンデマンド同時配信)
※日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびWOWOW公式サイトでご確認ください。
全豪オープンテニス2026の視聴方法は？
全豪オープンテニス2026は、全日程が衛星放送『WOWOWライブ』で生中継、ネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信される。同時配信のため中継内容に差はないが、出先での視聴やアーカイブ視聴などができる『WOWOWオンデマンド』がおすすめだ。
『WOWOWオンデマンド』の月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
①WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！
■支払い方法
支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。
全豪オープンテニス2026の日本人出場選手は？
全豪オープンテニス2026には、男子は錦織圭や西岡良仁ら、女子は大坂なおみや内島萌夏らがエントリーリストに名を連ねている。
【男子】
|選手名
|エントリー
|世界ランキング
|望月慎太郎
|本戦ストレートイン
|110位
|錦織圭
|予選エントリー
|238位
|西岡良仁
|予選エントリー
|116位
|島袋将
|予選エントリー
|147位
|綿貫陽介
|予選エントリー
|161位
|坂本怜
|予選エントリー
|200位
【女子】
|選手名
|エントリー
|世界ランキング
|大坂なおみ
|本戦ストレートイン
|16位
|内島萌夏
|本戦ストレートイン
|89位
|坂詰姫野
|予選エントリー
|151位
|日比野菜緒
|予選エントリー
|200位
|柴原瑛菜
|予選エントリー
|190位
※世界ランキングは2026年1月5日時点。