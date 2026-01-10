全豪オープンテニス2026が、オーストラリア・メルボルンで開催される。

本記事では、全豪オープンテニス2026の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、日本人出場選手一覧を紹介する。

全豪オープンテニス2026はいつ開催?

2026年の全豪オープンテニスは、予選ラウンドが1月12日(月・祝)～15日(木)、本戦が1月18日(日)～2月2日(月)に開催される。

女子シングルス決勝は1月31日(土)、男子シングルス決勝は2月1日(日)、そして最終日の2月2日(月)に車いすテニス男女シングルス決勝が行われる。会場はオーストラリア・メルボルンのメルボルンパークだ。

全豪オープンテニス2026のテレビ放送/ネット配信予定

全豪オープンテニス2026は、衛星放送『WOWOW』が予選の初日から本戦最終日まで連日生中継を予定。また、すべての中継がネット『WOWOWオンデマンド』で同時ライブ配信される。その他のプラットフォームでの放送・配信は予定されていない。

『WOWOW』の放送・配信スケジュールおよび試合日程や以下の通り。

※日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびWOWOW公式サイトでご確認ください。

全豪オープンテニス2026の視聴方法は？

全豪オープンテニス2026は、全日程が衛星放送『WOWOWライブ』で生中継、ネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信される。同時配信のため中継内容に差はないが、出先での視聴やアーカイブ視聴などができる『WOWOWオンデマンド』がおすすめだ。

『WOWOWオンデマンド』の月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

全豪オープンテニス2026の日本人出場選手は？

全豪オープンテニス2026には、男子は錦織圭や西岡良仁ら、女子は大坂なおみや内島萌夏らがエントリーリストに名を連ねている。

【男子】

選手名 エントリー 世界ランキング 望月慎太郎 本戦ストレートイン 110位 錦織圭 予選エントリー 238位 西岡良仁 予選エントリー 116位 島袋将 予選エントリー 147位 綿貫陽介 予選エントリー 161位 坂本怜 予選エントリー 200位

【女子】

選手名 エントリー 世界ランキング 大坂なおみ 本戦ストレートイン 16位 内島萌夏 本戦ストレートイン 89位 坂詰姫野 予選エントリー 151位 日比野菜緒 予選エントリー 200位 柴原瑛菜 予選エントリー 190位

※世界ランキングは2026年1月5日時点。