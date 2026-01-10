全豪オープン予選から出場する日本人出場選手は？｜2026年テニスグランドスラム

全豪オープンテニス2026の予選が、2026年1月12日(月・祝)にスタートする。

本記事では、全豪オープンテニス2026の予選から出場する日本人出場選手を紹介する。

全豪オープンテニス2026の予選はいつからいつまで？

2026年の全豪オープンテニスは、予選ラウンドが1月12日(月・祝)～15日(木)に開催。男女ともに最終日の15日(木)に決勝が開催予定だ。

その後、1月18日(日)から本戦がスタート。2月1日(日)の最終日まで各セッションが行われ、翌2日(月)には車いすテニスの決勝が予定されている。

大会スケジュール

予選：2026年1月12日(月・祝)～15日(木)

本戦：2026年1月18日(日)～2月1日(日)

車いすテニス決勝：2026年2月2日(月)

全豪オープンテニス2026予選に出場する日本人選手は？

全豪オープンテニス2026では、錦織圭らが予選からエントリー。一方、男子は望月慎太郎、女子は大坂なおみと内島萌夏が本戦にストレートインしている。

予選から全豪オープンにエントリーしている日本人選手は以下の通り。

【男子】

選手名 世界ランキング 錦織圭 238位 西岡良仁 116位 島袋将 147位 綿貫陽介 161位 坂本怜 200位

【女子】

選手名 世界ランキング 坂詰姫野 151位 日比野菜緒 200位 柴原瑛菜 190位

※世界ランキングは2026年1月5日時点。

※望月慎太郎、大坂なおみ、内島萌夏は本戦ストレートイン。

全豪オープンテニス2026の中継局・視聴方法

全豪オープンテニス2026は、全日程が衛星放送『WOWOWライブ』で生中継、ネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信される。同時配信のため中継内容に差はないが、出先での視聴やアーカイブ視聴などができる『WOWOWオンデマンド』がおすすめだ。

『WOWOWオンデマンド』の月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

