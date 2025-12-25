このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
『U-NEXT』は、世界の主要なゴルフイベントのほぼすべてが視聴できる有料パック「ワールドゴルフパック」を提供している。

本記事では、「ワールドゴルフパック」の料金や配信コンテンツ、視聴方法を紹介する。

ワールドゴルフパックとは？配信大会は？

ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、マスターズ・トーナメントやJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会ワールドゴルフパック月額プラン
PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)×
LPGAツアー(米国女子)×
マスターズ・トーナメント×
全米プロゴルフ選手権
全米オープンゴルフ選手権
全英オープンゴルフ選手権
シェブロン選手権
全米女子プロゴルフ選手権
全米女子オープン
エビアン選手権
AIG全英女子オープン
DPワールドツアー(欧州男子)×
LET(欧州女子)×
アジアンツアー・インターナショナルシリーズ×
ニュージーランドオープン×
JLPGAツアー×
ステップ・アップ・ツアー×
TGL×
各海外ツアーの過去大会映像×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

ワールドゴルフパックの月額料金は？

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

■U-NEXT各プランの月額料金

ワールドゴルフパック月額プランワールドゴルフパック

月額プラン
2,600円2,189円
[31日間無料トライアルあり]		3,589円
[月額プラン特典1,200ptを充当した場合]
[月額プラン無料トライアル利用で初月のみ2,000円！]

※すべて税込価格。
※月額プラン特典のU-NEXTポイントは、月額プランの支払いには充当できません。

ワールドゴルフパック 月額プランセットの加入手順・視聴方法

U-NEXT world golf pointU-NEXT

前述の通り、「ワールドゴルフパック」と「月額プラン」のセットで申し込むことで『U-NEXT』の全ゴルフコンテンツが視聴できるうえ、月額プラン特典の1,200円分のポイントを支払いに充当することができるようになる。

また、「月額プラン」の31日間無料トライアル(無料トライアル特典として600円分のポイントを付与)を利用することで、加入初月の月額料金は実質2,000円(特典ポイントを支払いに充当した場合)となる。

両プランへは、特設ページから以下の手順で簡単に加入することができる。

  1. ワールドゴルフパック特設ページへアクセス
  2. 「ワールドゴルフパックを始める」を選択
  3. 「お得なセットで登録」を選択
  4. 個人情報やお支払い情報などを入力。登録が完了し、すぐに視聴可能！

※「月額プラン」「ワールドゴルフパック」の単体加入も可能。
※無料トライアル期間終了後、「月額プラン」は解約しない限り月額2,189円(税込)で自動更新。

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

