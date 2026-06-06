2026年北中米ワールドカップ(W杯)を全試合ライブ・見逃し配信する『DAZN(ダゾーン)』は、様々なプランを提供している。

本記事では、『DAZN』年間プランの有無や月額料金、支払い方法、最新キャンペーン情報を紹介する。

DAZNに年間プランはある？

『DAZN』は複数の年間プランを提供している。

まず『DAZN』の全コンテンツが見られる「DAZN Standard」では「年間プラン(一括払い)」と「年間プラン(月々払い)」が存在。「年間プラン(一括払い)」は年間32,000円(税込)の月額換算で約2,667円、「年間プラン(月々払い)」が年間合計38,400円で月々3,200円(税込)となる。

また、『DAZN』の年間プランには特化型のものもある。サッカー関連コンテンツが視聴できる「DAZN SOCCER(※2026/8/30までの期間限定販売)」は「年間プラン(月々払い)」のみで月々2,600円(税込)の年間合計31,200円、プロ野球関連コンテンツが視聴できる「DAZN BASEBALL」は月々2,300円(税込)の年間合計27,600円となる。

各年間プランの料金や特徴は以下の通り。

※料金はすべて税込。

DAZNの月額プラン料金は？最新キャンペーン情報は？

『DAZN』に月額プランで加入する場合、「DAZN Standard」月額プランまたは「DMM×DAZNホーダイ」がある。

特に「DAZN Standard」月額プランは2026年7月20日(月・祝)までW杯応援キャンペーンとして値下げを実施。キャンペーン期限までに加入した場合、最初の3ヶ月間が月額1,980円(税込)となる。なお、4カ月目からは通常価格の月額4,200円(税込)で提供。一方の「DMM×DAZNホーダイ」は月額3,480円(税込)で提供され、「DAZN Standard」に加えて「DMMプレミアム」を視聴することができる。

月額加入する場合の『DAZN』のプランおよび料金、特徴は以下の通り。

プラン 月額(税込) コンテンツ DAZN Standard

月額プラン 4,200円 → 1,980円

[7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月が特別価格] ・DAZN Standard DMM×DAZNホーダイ 3,480円 ・DAZN Standard

・DMMプレミアム

DAZNの支払い方法は？

『DAZN』では、クレジットカード・デビットカード、オンライン決済、スマホ決済、アプリ内課金、プレイペイド・ギフトカードなどで支払うことができる。詳細はDAZN公式サイトより確認することができる。

国内発行のクレジットカード、デビットカード（Visa, MasterCard, American Express, JCB, Diners Club）

Paypal

Apple Pay

Google Pay

DAZNプリペイドカード

DAZN年間視聴パス

Apple ID（アプリ内課金）

Amazon（アプリ内課金）

Google Play（アプリ内課金）

モバイルキャリア決済（Softbank、Y!Mobile、au、UQ Mobile。docomoは「DAZN for docomo」加入者のみ利用可能）

スマホ決済

各種ギフトコード

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ加入方法は？

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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