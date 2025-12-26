4団体世界スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vsアラン・ピカソが、12月27日(土)に行われる。
本記事では、井上尚弥vsピカソの中継情報やPPV視聴方法を紹介する。
井上尚弥vsピカソの無料で見られる？
日本時間12月27日(土)18:00から行われるボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のメインカードとして、5試合目に実施される井上尚弥vsピカソを、無料で視聴する方法は存在しない。同イベントは、ネット『Lemino』がPPV形式で独占ライブ配信する予定となっている。
- イベント：THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI
- 開始日時：2025年12月27日(土)18:00(日本時間)
- 対戦カード：井上尚弥vsピカソなど全5試合
- 配信：Lemino(PPV)独占配信
井上尚弥vsピカソのPPV料金は？
前述の通り、井上尚弥vsピカソを含む「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の全5試合は、ネット『Lemino』がPPV形式での独占ライブ配信予定。PPVのチケット価格は事前購入が4,950円(税込)、当日購入が5,500円(税込)となっている。事前価格での販売は2025年12月26日(金)20:59までで、チケットの販売期間は2025年11月14日(金)17:00から2026年1月2日(金)23:59まで。アーカイブ視聴は2026年1月3日(土)23:59まで可能だ。
また、DAZNの有料会員(docomoのdアカウント経由を除く)であれば、LeminoのPPVをDAZN上で購入し、DAZNの会員専用ページ・プレイヤーから視聴することもできる。対象はDAZN Standard、DAZN Global、DAZN Baseballの契約者となる。一方、DAZN Freemium(無料会員)やDAZN for docomoの利用者は、DAZN経由でPPVを購入・視聴することはできない。この場合は、Lemino、もしくはチケットぴあでPPVチケットを購入し、Lemino上で視聴する必要がある。
さらに、NTTドコモの一部対象料金プランを契約しているユーザーは、対象PPVが自動的に「購入済」と表示され、追加費用なしで視聴できるケースもある。該当するかどうかは、事前にLemino内で確認しておきたい。
|チケット種類
|料金(税込)
|購入期限
|備考
|事前チケット
|4,950円
|12/26(金)23:59まで
|生配信＋見逃し配信付き
|当日チケット
|5,500円
|12/27(土)イベント開始まで
|生配信＋見逃し配信付き
|見逃し配信
|PPV購入者は無料
|～2026/1/3(土)23:59
|視聴期限内は何度でも再生可能
|対象ドコモユーザー
|0円
|自動的に「購入済」表示
|ドコモMAX/ポイ活MAXなど
井上尚弥vsピカソのPPV視聴方法は？
井上尚弥vsピカソを『Lemino』のPPVで視聴する方法は以下の通り。
- 「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」特設ページへアクセス
- 購入方法を選択し、指定されたサービスのアカウントでログイン(Leminoはdアカウント)
- お支払い情報を入力し、購入完了！
【dポイントプレゼントキャンペーン】Leminoプレミアム加入で参加可能！
Docomo
Leminoプレミアム会員を対象に、dポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも2025年11月14日(金)17:00～2026年1月2日(金)23:59に実施中。期間中に「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVを購入し、Leminoプレミアム会員(2026年2月3日0:00までに解約した方は対象外)だった場合、1,000円分のdポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。
Leminoプレミアムには31日間の無料トライアル期間が設けられており、2カ月目以降は通常月額990円(税込)が発生するものの、よりお得にキャンペーンに参加しつつ多彩な見放題作品を楽しむことができる。
Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順
【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス
「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ
【手順(2)】dアカウントでログイン
Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。
【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力
無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！
