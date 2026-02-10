国際バスケットボールリーグ「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」は第6節を実施。2月11日(水)に宇都宮ブレックスと台北富邦ブレーブスが対戦する。
本記事では、「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」宇都宮ブレックスvs台北富邦ブレーブスの視聴方法を紹介する。
宇都宮ブレックスvs台北富邦ブレーブス｜試合日時
- 大会：東アジアスーパーリーグ・グループA
- 日時：2026年2月11日(水)19:10開始
- カード：宇都宮ブレックスvs台北富邦ブレーブス
- 試合会場：ブレックスアリーナ宇都宮（栃木県宇都宮市）
宇都宮ブレックスvs台北富邦ブレーブス｜テレビ放送・ネット配信予定
|試合日程
|対戦カード
|放送
|配信
|2/11(水)19:10
|宇都宮ブレックスvs台北富邦ブレーブス
|なし
|U-NEXT
東アジアスーパーリーグ(EASL)｜おすすめ視聴方法
U-NEXT
「東アジアスーパーリーグ」はネット『U-NEXT』が独占ライブ配信する。
見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- U-NEXT公式ページにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください
【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適
U-NEXT
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。
ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。
U-NEXTモバイルの加入方法
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
- 「U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
- まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
- 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。