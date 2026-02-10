国際バスケットボールリーグ「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」は第6節を実施。2月11日(水)に宇都宮ブレックスと台北富邦ブレーブスが対戦する。

本記事では、「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」宇都宮ブレックスvs台北富邦ブレーブスの視聴方法を紹介する。

宇都宮ブレックスvs台北富邦ブレーブス｜試合日時

大会：東アジアスーパーリーグ・グループA

日時：2026年2月11日(水)19:10開始

カード：宇都宮ブレックスvs台北富邦ブレーブス

試合会場：ブレックスアリーナ宇都宮（栃木県宇都宮市）

宇都宮ブレックスvs台北富邦ブレーブス｜テレビ放送・ネット配信予定

試合日程 対戦カード 放送 配信 2/11(水)19:10 宇都宮ブレックスvs台北富邦ブレーブス なし U-NEXT

東アジアスーパーリーグ(EASL)｜おすすめ視聴方法

U-NEXT

「東アジアスーパーリーグ」はネット『U-NEXT』が独占ライブ配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください

