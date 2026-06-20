北中米ワールドカップ(W杯)2026グループF第2節で、日本代表がチュニジア代表と対戦する。

本記事では、チュニジア対日本の地上波テレビ中継、TVer配信の有無を紹介する。

チュニジア戦の地上波中継・BS・CS放送・TVer配信はある？

日本時間6月21日(日)13:00キックオフ予定のチュニジア対日本は、地上波『日本テレビ』と衛星放送『NHK BS』、ネット『DAZN』が生中継。『DAZN』は日本戦全試合を無料ライブ配信予定であり、チュニジア対日本も無料対象となる。

一方、地上波『NHK総合』やネット『TVer』ではチュニジア対日本の生中継を予定していない。

チュニジア対日本の中継局一覧

チャンネル 形態 中継有無 DAZN ネット 〇 NHK BS 衛星放送 〇 日本テレビ 地上波 〇 NHK総合 地上波 × NHK BSプレミアム4K 衛星放送 × NHK ONE ネット × フジテレビ 地上波 × TVer ネット ×

日本代表vsチュニジア代表｜試合の見どころは？

グループFの第1節では、日本はオランダと2-2でドロー。優勝候補の一角とも評される強豪を相手に2度追いつく展開から勝ち点1をもぎ取った。一方のチュニジアは、初戦でスウェーデンに5-1の大敗。相手の強烈な攻撃陣にネットを揺らされ、臨んだ結果を手にすることはできなかった。

また、チュニジアは16日、異例の監督交代を発表。サブリ・ラムシ監督を解任し、エルヴェ・ルナール新監督を招へいすることが決まった。数々のクラブや代表チームを率いた経験を持つルナール監督は2019年から2022年までサウジアラビア代表を指揮しており、対アジアの戦いにも親しんでいる。

立て直しが急務なチュニジアを、確実に勝ち点3がほしい日本がどうこじ開けるかに注目だ。

チュニジア代表・日本代表のメンバー・背番号

【チュニジア代表 メンバー】

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背番号 ポジション 選手名 所属クラブ 22 GK サブリ・ベン・ヘッセン エトワール・サヘル 1 GK アブデルモヒブ・シャマフ クラブ・アフリカン 16 GK アイメン・ダハメン CSスファクシアン 2 DF アリ・アブディ ニース 5 DF アデム・アルース カスムパシャ 21 DF モハメド・アミン・ベン・ハミダ エスペランス 6 DF ディラン・ブロン セルヴェット 24 DF ラエド・シカウイ USモナスティール 23 DF モウタズ・ネファティ ノルシェーピング 4 DF オマル・レキク NKマリボル 3 DF モンタサル・タルビ ロリアン 20 DF ヤン・ヴァレリー ヤング・ボーイズ 12 MF モルタダ・ベン・ワネス カスムパシャ 25 MF アニス・ベン・スリマネ ノリッジ・シティ 11 MF イスマエル・ガルビ アウクスブルク 13 MF ラニ・ケディラ ウニオン・ベルリン 15 MF モハメド・ハジ・マフムード ルガーノ 10 MF ハンニバル・メイブリ バーンリー 17 MF エリース・スキリ フランクフルト 7 FW エリアス・アシュリ コペンハーゲン 14 FW ハリル・アヤリ パリ・サンジェルマン 19 FW フィラス・シャウアト クラブ・アフリカン 18 FW ラヤン・エルルミ バンクーバー・ホワイトキャップス 9 FW ハゼム・マストゥーリ ディナモ・マハチカラ 7 FW エリアス・サード ハノーファー 26 FW セバスティアン・トゥネクティ セルティック

※所属クラブは2026年5月16日時点。

【日本代表 メンバー】

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背番号 ポジション 選手名 所属クラブ 23 GK 早川友基 鹿島アントラーズ 12 GK 大迫敬介 サンフレッチェ広島 1 GK 鈴木彩艶 パルマ・カルチョ 5 DF 長友佑都 FC東京 3 DF 谷口彰悟 シント＝トロイデンVV 4 DF 板倉滉 アヤックス 16 DF 渡辺剛 フェイエノールト 22 DF 冨安健洋 アヤックス 21 DF 伊藤洋輝 バイエルン・ミュンヘン 20 DF 瀬古歩夢 ル・アーブル 2 DF 菅原由勢 ヴェルダー・ブレーメン 25 DF 鈴木淳之介 FCコペンハーゲン 6 MF/FW 町野修斗 ボルシアMG 14 MF/FW 伊東純也 ゲンク 15 MF/FW 鎌田大地 クリスタル・パレス 19 MF/FW 小川航基 NECナイメヘン 11 MF/FW 前田大然 セルティック 10 MF/FW 堂安律 フランクフルト 18 MF/FW 上田綺世 フェイエノールト 7 MF/FW 田中碧 リーズ・ユナイテッド 13 MF/FW 中村敬斗 スタッド・ランス 24 MF/FW 佐野海舟 マインツ 8 MF/FW 久保建英 レアル・ソシエダ 17 MF/FW 鈴木唯人 フライブルク 26 MF/FW 塩貝健人 ヴォルフスブルク 9 MF/FW 後藤啓介 フライブルク

※所属クラブは2026年6月12日時点。

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