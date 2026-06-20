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Tsutomu Maeda

チュニジア戦の地上波テレビ放送はある？日本W杯第2戦のBS中継・無料配信予定｜FIFAワールドカップ

ワールドカップ
日本
チュニジア
チュニジア 対 日本

FIFAワールドカップ・グループF第2節のチュニジア代表対日本代表は地上波テレビ放送・BS・CS中継・同時配信の有無について紹介。

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北中米ワールドカップ(W杯)2026グループF第2節で、日本代表がチュニジア代表と対戦する。

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本記事では、チュニジア対日本の地上波テレビ中継、TVer配信の有無を紹介する。

チュニジア戦の地上波中継・BS・CS放送・TVer配信はある？

日本時間6月21日(日)13:00キックオフ予定のチュニジア対日本は、地上波『日本テレビ』と衛星放送『NHK BS』、ネット『DAZN』が生中継。『DAZN』は日本戦全試合を無料ライブ配信予定であり、チュニジア対日本も無料対象となる。

一方、地上波『NHK総合』やネット『TVer』ではチュニジア対日本の生中継を予定していない。

チュニジア対日本の中継局一覧

チャンネル形態中継有無
DAZNネット
NHK BS衛星放送
日本テレビ地上波
NHK総合地上波×
NHK BSプレミアム4K衛星放送×
NHK ONEネット×
フジテレビ地上波×
TVerネット×

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日本代表vsチュニジア代表｜試合の見どころは？

グループFの第1節では、日本はオランダと2-2でドロー。優勝候補の一角とも評される強豪を相手に2度追いつく展開から勝ち点1をもぎ取った。一方のチュニジアは、初戦でスウェーデンに5-1の大敗。相手の強烈な攻撃陣にネットを揺らされ、臨んだ結果を手にすることはできなかった。

また、チュニジアは16日、異例の監督交代を発表。サブリ・ラムシ監督を解任し、エルヴェ・ルナール新監督を招へいすることが決まった。数々のクラブや代表チームを率いた経験を持つルナール監督は2019年から2022年までサウジアラビア代表を指揮しており、対アジアの戦いにも親しんでいる。

立て直しが急務なチュニジアを、確実に勝ち点3がほしい日本がどうこじ開けるかに注目だ。

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チュニジア代表・日本代表のメンバー・背番号

【チュニジア代表 メンバー】

tunisia Getty Images

背番号ポジション選手名所属クラブ
22GKサブリ・ベン・ヘッセンエトワール・サヘル
1GKアブデルモヒブ・シャマフクラブ・アフリカン
16GKアイメン・ダハメンCSスファクシアン
2DFアリ・アブディニース
5DFアデム・アルースカスムパシャ
21DFモハメド・アミン・ベン・ハミダエスペランス
6DFディラン・ブロンセルヴェット
24DFラエド・シカウイUSモナスティール
23DFモウタズ・ネファティノルシェーピング
4DFオマル・レキクNKマリボル
3DFモンタサル・タルビロリアン
20DFヤン・ヴァレリーヤング・ボーイズ 
12MFモルタダ・ベン・ワネスカスムパシャ
25MFアニス・ベン・スリマネノリッジ・シティ
11MFイスマエル・ガルビアウクスブルク
13MFラニ・ケディラウニオン・ベルリン
15MFモハメド・ハジ・マフムードルガーノ
10MFハンニバル・メイブリバーンリー
17MFエリース・スキリフランクフルト
7FWエリアス・アシュリコペンハーゲン
14FWハリル・アヤリパリ・サンジェルマン
19FWフィラス・シャウアトクラブ・アフリカン
18FWラヤン・エルルミバンクーバー・ホワイトキャップス
9FWハゼム・マストゥーリディナモ・マハチカラ
7FWエリアス・サードハノーファー
26FWセバスティアン・トゥネクティセルティック

※所属クラブは2026年5月16日時点。

【日本代表 メンバー】

japan national teamGetty images

背番号ポジション選手名所属クラブ
23GK早川友基鹿島アントラーズ
12GK大迫敬介サンフレッチェ広島
1GK鈴木彩艶パルマ・カルチョ
5DF長友佑都FC東京
3DF谷口彰悟シント＝トロイデンVV
4DF板倉滉アヤックス
16DF渡辺剛フェイエノールト
22DF冨安健洋アヤックス
21DF伊藤洋輝バイエルン・ミュンヘン
20DF瀬古歩夢ル・アーブル
2DF菅原由勢ヴェルダー・ブレーメン
25DF鈴木淳之介FCコペンハーゲン
6MF/FW町野修斗ボルシアMG
14MF/FW伊東純也ゲンク
15MF/FW鎌田大地クリスタル・パレス
19MF/FW小川航基NECナイメヘン
11MF/FW前田大然セルティック
10MF/FW堂安律フランクフルト
18MF/FW上田綺世フェイエノールト
7MF/FW田中碧リーズ・ユナイテッド
13MF/FW中村敬斗スタッド・ランス
24MF/FW佐野海舟マインツ
8MF/FW久保建英レアル・ソシエダ
17MF/FW鈴木唯人フライブルク
26MF/FW塩貝健人ヴォルフスブルク
9MF/FW後藤啓介フライブルク

※所属クラブは2026年6月12日時点。

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