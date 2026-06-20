北中米ワールドカップ(W杯)2026グループF第2節で、日本代表がチュニジア代表と対戦する。
本記事では、チュニジア対日本の地上波テレビ中継、TVer配信の有無を紹介する。
チュニジア戦の地上波中継・BS・CS放送・TVer配信はある？
日本時間6月21日(日)13:00キックオフ予定のチュニジア対日本は、地上波『日本テレビ』と衛星放送『NHK BS』、ネット『DAZN』が生中継。『DAZN』は日本戦全試合を無料ライブ配信予定であり、チュニジア対日本も無料対象となる。
一方、地上波『NHK総合』やネット『TVer』ではチュニジア対日本の生中継を予定していない。
チュニジア対日本の中継局一覧
|チャンネル
|形態
|中継有無
|DAZN
|ネット
|〇
|NHK BS
|衛星放送
|〇
|日本テレビ
|地上波
|〇
|NHK総合
|地上波
|×
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|×
|NHK ONE
|ネット
|×
|フジテレビ
|地上波
|×
|TVer
|ネット
|×
日本代表vsチュニジア代表｜試合の見どころは？
グループFの第1節では、日本はオランダと2-2でドロー。優勝候補の一角とも評される強豪を相手に2度追いつく展開から勝ち点1をもぎ取った。一方のチュニジアは、初戦でスウェーデンに5-1の大敗。相手の強烈な攻撃陣にネットを揺らされ、臨んだ結果を手にすることはできなかった。
また、チュニジアは16日、異例の監督交代を発表。サブリ・ラムシ監督を解任し、エルヴェ・ルナール新監督を招へいすることが決まった。数々のクラブや代表チームを率いた経験を持つルナール監督は2019年から2022年までサウジアラビア代表を指揮しており、対アジアの戦いにも親しんでいる。
立て直しが急務なチュニジアを、確実に勝ち点3がほしい日本がどうこじ開けるかに注目だ。
チュニジア代表・日本代表のメンバー・背番号
【チュニジア代表 メンバー】
Getty Images
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|22
|GK
|サブリ・ベン・ヘッセン
|エトワール・サヘル
|1
|GK
|アブデルモヒブ・シャマフ
|クラブ・アフリカン
|16
|GK
|アイメン・ダハメン
|CSスファクシアン
|2
|DF
|アリ・アブディ
|ニース
|5
|DF
|アデム・アルース
|カスムパシャ
|21
|DF
|モハメド・アミン・ベン・ハミダ
|エスペランス
|6
|DF
|ディラン・ブロン
|セルヴェット
|24
|DF
|ラエド・シカウイ
|USモナスティール
|23
|DF
|モウタズ・ネファティ
|ノルシェーピング
|4
|DF
|オマル・レキク
|NKマリボル
|3
|DF
|モンタサル・タルビ
|ロリアン
|20
|DF
|ヤン・ヴァレリー
|ヤング・ボーイズ
|12
|MF
|モルタダ・ベン・ワネス
|カスムパシャ
|25
|MF
|アニス・ベン・スリマネ
|ノリッジ・シティ
|11
|MF
|イスマエル・ガルビ
|アウクスブルク
|13
|MF
|ラニ・ケディラ
|ウニオン・ベルリン
|15
|MF
|モハメド・ハジ・マフムード
|ルガーノ
|10
|MF
|ハンニバル・メイブリ
|バーンリー
|17
|MF
|エリース・スキリ
|フランクフルト
|7
|FW
|エリアス・アシュリ
|コペンハーゲン
|14
|FW
|ハリル・アヤリ
|パリ・サンジェルマン
|19
|FW
|フィラス・シャウアト
|クラブ・アフリカン
|18
|FW
|ラヤン・エルルミ
|バンクーバー・ホワイトキャップス
|9
|FW
|ハゼム・マストゥーリ
|ディナモ・マハチカラ
|7
|FW
|エリアス・サード
|ハノーファー
|26
|FW
|セバスティアン・トゥネクティ
|セルティック
※所属クラブは2026年5月16日時点。
【日本代表 メンバー】
Getty images
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|23
|GK
|早川友基
|鹿島アントラーズ
|12
|GK
|大迫敬介
|サンフレッチェ広島
|1
|GK
|鈴木彩艶
|パルマ・カルチョ
|5
|DF
|長友佑都
|FC東京
|3
|DF
|谷口彰悟
|シント＝トロイデンVV
|4
|DF
|板倉滉
|アヤックス
|16
|DF
|渡辺剛
|フェイエノールト
|22
|DF
|冨安健洋
|アヤックス
|21
|DF
|伊藤洋輝
|バイエルン・ミュンヘン
|20
|DF
|瀬古歩夢
|ル・アーブル
|2
|DF
|菅原由勢
|ヴェルダー・ブレーメン
|25
|DF
|鈴木淳之介
|FCコペンハーゲン
|6
|MF/FW
|町野修斗
|ボルシアMG
|14
|MF/FW
|伊東純也
|ゲンク
|15
|MF/FW
|鎌田大地
|クリスタル・パレス
|19
|MF/FW
|小川航基
|NECナイメヘン
|11
|MF/FW
|前田大然
|セルティック
|10
|MF/FW
|堂安律
|フランクフルト
|18
|MF/FW
|上田綺世
|フェイエノールト
|7
|MF/FW
|田中碧
|リーズ・ユナイテッド
|13
|MF/FW
|中村敬斗
|スタッド・ランス
|24
|MF/FW
|佐野海舟
|マインツ
|8
|MF/FW
|久保建英
|レアル・ソシエダ
|17
|MF/FW
|鈴木唯人
|フライブルク
|26
|MF/FW
|塩貝健人
|ヴォルフスブルク
|9
|MF/FW
|後藤啓介
|フライブルク
※所属クラブは2026年6月12日時点。
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ワールドカップ2026の最新情報
【日本代表】
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【大会情報・日程】
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