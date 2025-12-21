「リヤド・シーズン」が主催するボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」に、井上尚弥と中谷潤人が出場する。
本記事では、井上尚弥戦と中谷潤人戦の日程、テレビ放送・ネット配信局、視聴方法を紹介する。
井上尚弥と中谷潤人の次戦はいつ？
井上尚弥と中谷潤人が出場する「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」は、日本時間12月27日(土)にサウジアラビア・リヤドで開催される。当日は5試合が予定されており、中谷潤人は4試合目のWBA世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦でセバスチャン・エルナンデス、井上尚弥は5試合目の4団体世界スーパーバンタム級 タイトルマッチでアラン・ピカソとの対戦を予定。当日は18:00に第1試合から開始予定となっている。
|試合順
|タイトル
|対戦カード
|第5試合
メインイベント
|4団体世界スーパーバンタム級
タイトルマッチ
|井上尚弥(大橋) vs アラン・ピカソ(メキシコ)
|第4試合
|WBA世界スーパーバンタム級
暫定王座決定戦
|中谷潤人(M.T) vs セバスチャン・エルナンデス(メキシコ)
|第3試合
|IBF世界スーパーフライ級
タイトルマッチ
|寺地拳四朗(B.M.B) vs ウィリバリド・ガルシア(メキシコ)
|第2試合
|スーパーライト級
8回戦
|今永虎雅(大橋) vs アルマンド・マルティネス(キューバ)
|第1試合
|WBA世界スーパーフェザー級
暫定王座決定戦
|堤麗斗(志成) vs レオバルド・クインタナ(メキシコ)
※対戦カード・試合順は変更となる場合があります。
リヤド・シーズン「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」視聴方法
「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」は、サウジアラビア・リヤドのモハメド・アブド・アリーナで開催。日本国内では『Lemino』が独占配信する。
地上波やBS、民放各局に加えて、Amazon、WOWOW、DAZN、U-NEXTといった他の配信サービスでも中継の予定はなく、日本でリアルタイム観戦する手段はLeminoのペイ・パー・ビュー(PPV)に限られる。料金は事前購入で4,950円(税込)、試合当日は5,500円(税込)。生配信に加えて、2026年1月3日(土)23:59まで視聴できる見逃し配信もセットになっている。
PPVはLeminoプレミアムへ加入していなくても購入可能だが、プレミアム会員なら井上のこれまでの世界戦や特集コンテンツが見放題となり、試合前後のチェックに最適だ。初回31日間は無料で利用できるため、試合前の短期利用にも向いている。一方、NTTドコモの一部料金プラン（ドコモMAX/ドコモポイ活MAXなど）に加入している利用者は、Lemino内で対象PPVが自動的に「購入済」と表示され、追加料金なしで視聴できる仕組みになっている。
|チケット種類
|料金(税込)
|購入期限
|備考
|事前チケット
|4,950円
|12/26(金)23:59まで
|生配信＋見逃し配信付き
|当日チケット
|5,500円
|12/27(土)イベント開始まで
|生配信＋見逃し配信付き
|見逃し配信
|PPV購入者は無料
|～2026/1/3(土)23:59
|視聴期限内は何度でも再生可能
|対象ドコモユーザー
|0円
|自動的に「購入済」表示
|ドコモMAX/ポイ活MAXなど
※開始時間・内容は変更となる可能性あり
※利用のインターネット回線や端末、サービスの混雑状況によっては高画質とならない場合あり
【dポイントプレゼントキャンペーン】Leminoプレミアム加入で参加可能！
Leminoプレミアム会員を対象に、dポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも2025年11月14日(金)17:00～2026年1月2日(金)23:59に実施中。期間中に「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVを購入し、Leminoプレミアム会員(2026年2月3日0:00までに解約した方は対象外)だった場合、1,000円分のdポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。
Leminoプレミアムには31日間無料トライアル期間が設けられており、2カ月目以降は通常月額990円(税込)が発生するものの、よりお得にキャンペーンに参加しつつ多彩な見放題作品を楽しむことができる。
Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順
【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス
「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ
【手順(2)】dアカウントでログイン
Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。
【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力
無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！
※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。