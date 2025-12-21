このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
nakatani inoue(C)Getty images
Tsutomu Maeda

井上尚弥と中谷潤人の次戦はいつ？試合はどこで見られる？視聴方法まとめ

井上尚弥と中谷潤人の次戦はいつ開催？試合の開催日程やテレビ放送・ネット配信局、視聴方法を紹介。

Leminoで独占配信

Lemino

【12月27日】井上尚弥vsアラン・ピカソはLemino独占配信

中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデス、寺地拳四朗vsウィリバリド・ガルシアなど豪華なカードが実現

PPVは事前購入がお得！

井上尚弥vsアラン・ピカソ

Leminoプレミアムは31日間無料トライアルあり

今すぐ視聴

「リヤド・シーズン」が主催するボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」に、井上尚弥と中谷潤人が出場する。

【12月27日】井上尚弥・中谷潤人・井上尚弥出場試合はLeminoでPPV独占配信PPVは事前チケットがお得！

本記事では、井上尚弥戦と中谷潤人戦の日程、テレビ放送・ネット配信局、視聴方法を紹介する。

井上尚弥と中谷潤人の次戦はいつ？

井上尚弥と中谷潤人が出場する「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」は、日本時間12月27日(土)にサウジアラビア・リヤドで開催される。当日は5試合が予定されており、中谷潤人は4試合目のWBA世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦でセバスチャン・エルナンデス、井上尚弥は5試合目の4団体世界スーパーバンタム級 タイトルマッチでアラン・ピカソとの対戦を予定。当日は18:00に第1試合から開始予定となっている。

試合順タイトル対戦カード
第5試合
メインイベント		4団体世界スーパーバンタム級
タイトルマッチ		井上尚弥(大橋) vs アラン・ピカソ(メキシコ)
第4試合WBA世界スーパーバンタム級
暫定王座決定戦		中谷潤人(M.T) vs セバスチャン・エルナンデス(メキシコ)
第3試合IBF世界スーパーフライ級
タイトルマッチ		寺地拳四朗(B.M.B) vs ウィリバリド・ガルシア(メキシコ)
第2試合スーパーライト級
8回戦		今永虎雅(大橋) vs アルマンド・マルティネス(キューバ)
第1試合WBA世界スーパーフェザー級
暫定王座決定戦		堤麗斗(志成) vs レオバルド・クインタナ(メキシコ)

※対戦カード・試合順は変更となる場合があります。

【12月27日】井上尚弥・中谷潤人出場試合はLeminoでPPV独占配信PPVは事前チケットがお得！

リヤド・シーズン「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」視聴方法

「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」は、サウジアラビア・リヤドのモハメド・アブド・アリーナで開催。日本国内では『Lemino』が独占配信する。

地上波やBS、民放各局に加えて、Amazon、WOWOW、DAZN、U-NEXTといった他の配信サービスでも中継の予定はなく、日本でリアルタイム観戦する手段はLeminoのペイ・パー・ビュー(PPV)に限られる。料金は事前購入で4,950円(税込)、試合当日は5,500円(税込)。生配信に加えて、2026年1月3日(土)23:59まで視聴できる見逃し配信もセットになっている。

PPVはLeminoプレミアムへ加入していなくても購入可能だが、プレミアム会員なら井上のこれまでの世界戦や特集コンテンツが見放題となり、試合前後のチェックに最適だ。初回31日間は無料で利用できるため、試合前の短期利用にも向いている。一方、NTTドコモの一部料金プラン（ドコモMAX/ドコモポイ活MAXなど）に加入している利用者は、Lemino内で対象PPVが自動的に「購入済」と表示され、追加料金なしで視聴できる仕組みになっている。

【12月27日】井上尚弥・中谷潤人出場試合はLeminoでPPV独占配信PPV購入はこちら！

チケット種類料金(税込)購入期限備考
事前チケット4,950円12/26(金)23:59まで生配信＋見逃し配信付き
当日チケット5,500円12/27(土)イベント開始まで生配信＋見逃し配信付き
見逃し配信PPV購入者は無料～2026/1/3(土)23:59視聴期限内は何度でも再生可能
対象ドコモユーザー0円自動的に「購入済」表示ドコモMAX/ポイ活MAXなど

※開始時間・内容は変更となる可能性あり
※利用のインターネット回線や端末、サービスの混雑状況によっては高画質とならない場合あり

【12月27日】井上尚弥・中谷潤人出場試合はLeminoでPPV独占配信PPVは事前チケットがお得！

【dポイントプレゼントキャンペーン】Leminoプレミアム加入で参加可能！

lemino_premium_join_2025

Leminoプレミアム会員を対象に、dポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも2025年11月14日(金)17:00～2026年1月2日(金)23:59に実施中。期間中に「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVを購入し、Leminoプレミアム会員(2026年2月3日0:00までに解約した方は対象外)だった場合、1,000円分のdポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。

Leminoプレミアムには31日間無料トライアル期間が設けられており、2カ月目以降は通常月額990円(税込)が発生するものの、よりお得にキャンペーンに参加しつつ多彩な見放題作品を楽しむことができる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

【12月27日】井上尚弥・中谷潤人出場試合はLeminoでPPV独占配信PPVは事前チケットがお得！

※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0