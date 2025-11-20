年に最後のビッグセール「Amazonブラックフライデー」が2025年も開催される。
本記事では、「Amazonブラックフライデー2025」の開催日程や準備しておくべきことを整理する。
Amazonブラックフライデー2025開催直前！サプライズプレセールが開催中
Amazonブラックフライデー2025の開幕に先立ち、11月20日(木)23時59分までサプライズプレセールが開催されている。
サプライズプレセールは、ブラックフライデーセール期間中（先行セールを含む)にセール価格が維持されるものと、さらに減額されるものが含まれる。ただし、サプライズプレセールからすでに人気商品が軒並み割引対象となっているので、早めにチェックしておくことをおすすめしたい。
なお、2025年のAmazonブラックフライデーは11月24日(月・振替)0時00分から12月1日(月)23時59分までの8日間にわたって開催。先行セールは11月21日(金)0時00分から11月23日(日)23時59分の3日間にかけて行われる。
