サッカーU-24南アフリカ代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程
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東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24南アフリカ代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。
目次
サッカーU-24南アフリカ代表｜東京五輪メンバー
GK
ロンウェン・ウィリアムズ（スーパースポート・ユナイテッド）※オーバーエイジ
モンディル・ムポト（ブロームフォンテイン・セルティック）
シフィソ・ムルングワナ（ゴールデン・アローズ）
DF
ジェームズ・モンヤン（オーランド・パイレーツFC）
カトレゴ・モハンム（プレトリア・ユニヴァーシティFC）
ルーク・フルール（スーパースポート・ユナイテッド）
テンド・ムクメラ（ケープ・タウン・スパーズ）
シブシソ・マビリソ（アマズルFC）
テルシウス・マレペ（FKミナイ／ウクライナ）
MF
テボホ・モコエナ（スーパースポート・ユナイテッド）
カモヘロ・マハラツィ（モロカ・スワローズ）
ヌコシンギフィル・ヌグコボ（カイザー・チーフス）
タボ・セレ（CDコヴァ・ダ・ピエダーデ／ポルトガル）
ファグリ・ラカイ（ケープ・タウン・スパーズ）
シポ・ムブレ（スーパースポート・ユナイテッド）
グッドマン・モセレ（オーランド・パイレーツFC）
FW
エヴィデンス・マクゴパ（バロカFC）
ルーサー・シン（SCブラガ／ポルトガル）
ライル・フォスター（ヴィトーリア・ギマランエスB／ポルトガル）
コバメロ・コディサング（SCブラガB／ポルトガル）
※所属クラブ・招集メンバーは2021年7月3日時点のもの
サッカーU-24南アフリカ代表｜グループリーグ試合日程
|試合日
|KO
|節
|カード
|会場
|7/22(木)
|20:00
|A組第1節
|日本 vs 南アフリカ
|東京スタジアム
|7/25(日)
|17:00
|A組第2節
|フランス vs 南アフリカ
|埼玉スタジアム2002
|7/28(水)
|20:30
|A組第3節
|南アフリカ vs メキシコ
|札幌ドーム
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