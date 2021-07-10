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サッカーU-24南アフリカ代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程

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【U24南アフリカ代表 東京五輪メンバー】東京オリンピックに臨むU-24南アフリカ代表の招集選手、試合日程を紹介。

東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24南アフリカ代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。

目次

  1. サッカーU-24南アフリカ代表｜東京五輪メンバー
  2. サッカーU-24南アフリカ代表｜グループリーグ試合日程
  3. 東京五輪サッカー競技｜最新情報

サッカーU-24南アフリカ代表｜東京五輪メンバー

GK

ロンウェン・ウィリアムズ（スーパースポート・ユナイテッド）※オーバーエイジ
モンディル・ムポト（ブロームフォンテイン・セルティック）
シフィソ・ムルングワナ（ゴールデン・アローズ）

DF

ジェームズ・モンヤン（オーランド・パイレーツFC）
カトレゴ・モハンム（プレトリア・ユニヴァーシティFC）
ルーク・フルール（スーパースポート・ユナイテッド）
テンド・ムクメラ（ケープ・タウン・スパーズ）
シブシソ・マビリソ（アマズルFC）
テルシウス・マレペ（FKミナイ／ウクライナ）

MF

テボホ・モコエナ（スーパースポート・ユナイテッド）
カモヘロ・マハラツィ（モロカ・スワローズ）
ヌコシンギフィル・ヌグコボ（カイザー・チーフス）
タボ・セレ（CDコヴァ・ダ・ピエダーデ／ポルトガル）
ファグリ・ラカイ（ケープ・タウン・スパーズ）
シポ・ムブレ（スーパースポート・ユナイテッド）
グッドマン・モセレ（オーランド・パイレーツFC）

FW

エヴィデンス・マクゴパ（バロカFC）
ルーサー・シン（SCブラガ／ポルトガル）
ライル・フォスター（ヴィトーリア・ギマランエスB／ポルトガル）
コバメロ・コディサング（SCブラガB／ポルトガル）

※所属クラブ・招集メンバーは2021年7月3日時点のもの

サッカーU-24南アフリカ代表｜グループリーグ試合日程

試合日 KO カード 会場
7/22(木) 20:00 A組第1節 日本 vs 南アフリカ 東京スタジアム
7/25(日) 17:00 A組第2節 フランス vs 南アフリカ 埼玉スタジアム2002
7/28(水) 20:30 A組第3節 南アフリカ vs メキシコ 札幌ドーム

東京五輪サッカー競技｜最新情報

東京五輪に関する最新情報、全グループ試合日程は以下の記事でも紹介している。

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