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サッカーU-24サウジアラビア代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程

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【U24サウジアラビア代表 東京五輪メンバー】東京オリンピックに臨むU-24サウジアラビア代表の招集選手、試合日程を紹介。

東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24サウジアラビア代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。

目次

  1. サッカーU-24サウジアラビア代表｜東京五輪メンバー
  2. サッカーU-24サウジアラビア代表｜グループリーグ試合日程
  3. 東京五輪サッカー競技｜最新情報

サッカーU-24サウジアラビア代表｜東京五輪メンバー

GK

ザーイド・アル＝バワルディ（アル・シャバブ）
モハメド・アル・ルバイエ（アル・アハリ・サウジ）
アミーン・アル＝バハーリー（アル・ナスル）

DF

サウド・アブドゥルハミド（アル・イテハド）
アブドゥルイラーハ・アル・アムリ（アル・ナスル）
ハリファ・アル・ドーサリー（アル・カーディシーヤ）
カリド・アル・デュバイシュ（アル・シャバブ）
ヤーセル・アッ＝シャハラーニー（アル・ヒラル）※オーバーエイジ
ハマド・アル・ヤミ（アル・ヒラル）
アブドゥラー・タルミン（アル・アハリ・ジッダ）
アブドゥルバシト・ヒンディ（アル・アハリ・ジッダ）

MF

トゥルキー・アル＝アンマール（アル・シャバブ）
サーレム・アッ＝ドーサリー（アル・ヒラル）※オーバーエイジ
サルマーン・アル＝ファラジュ（アル・ヒラル）※オーバーエイジ
ハーリド・アル＝ガンナーム（アル・ナスル）
アリ・アルハッサン（アル・ナスル）
アイマン・アル・フレイフ（アル・ワフダ・メッカ）
サーミー・アン＝ナジャイー（アル・ナスル）
ナーセル・アル＝オムラーン（アル・シャバブ）
ムフタール・アリ（アル・ナスル）
アブドッラフマーン・ガリーブ（アル・アハリ・ジッダ）
アイマン・ヤヒヤ（アル・ナスル）

FW

アブドッラー・アルハムダン（アル・ヒラル）
アブドゥッラフマーン・アル・ヤミ（アル・イテハド）

※予備メンバー
※所属クラブ・招集メンバーは2021年6月16日時点のもの

サッカーU-24サウジアラビア代表｜グループリーグ試合日程

試合日 KO カード 会場
7/22(木) 20:30 D組第1節 コートジボワール vs サウジアラビア 横浜国際総合競技場
7/25(日) 20:30 D組第2節 サウジアラビア vs ドイツ 横浜国際総合競技場
7/28(水) 17:00 D組第3節 サウジアラビア vs ブラジル 埼玉スタジアム2002

東京五輪サッカー競技｜最新情報

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