サッカーU-24サウジアラビア代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程
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東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24サウジアラビア代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。
目次
サッカーU-24サウジアラビア代表｜東京五輪メンバー
GK
ザーイド・アル＝バワルディ（アル・シャバブ）
モハメド・アル・ルバイエ（アル・アハリ・サウジ）
アミーン・アル＝バハーリー（アル・ナスル）
DF
サウド・アブドゥルハミド（アル・イテハド）
アブドゥルイラーハ・アル・アムリ（アル・ナスル）
ハリファ・アル・ドーサリー（アル・カーディシーヤ）
カリド・アル・デュバイシュ（アル・シャバブ）
ヤーセル・アッ＝シャハラーニー（アル・ヒラル）※オーバーエイジ
ハマド・アル・ヤミ（アル・ヒラル）
アブドゥラー・タルミン（アル・アハリ・ジッダ）
アブドゥルバシト・ヒンディ（アル・アハリ・ジッダ）
MF
トゥルキー・アル＝アンマール（アル・シャバブ）
サーレム・アッ＝ドーサリー（アル・ヒラル）※オーバーエイジ
サルマーン・アル＝ファラジュ（アル・ヒラル）※オーバーエイジ
ハーリド・アル＝ガンナーム（アル・ナスル）
アリ・アルハッサン（アル・ナスル）
アイマン・アル・フレイフ（アル・ワフダ・メッカ）
サーミー・アン＝ナジャイー（アル・ナスル）
ナーセル・アル＝オムラーン（アル・シャバブ）
ムフタール・アリ（アル・ナスル）
アブドッラフマーン・ガリーブ（アル・アハリ・ジッダ）
アイマン・ヤヒヤ（アル・ナスル）
FW
アブドッラー・アルハムダン（アル・ヒラル）
アブドゥッラフマーン・アル・ヤミ（アル・イテハド）
※予備メンバー
※所属クラブ・招集メンバーは2021年6月16日時点のもの
サッカーU-24サウジアラビア代表｜グループリーグ試合日程
|試合日
|KO
|節
|カード
|会場
|7/22(木)
|20:30
|D組第1節
|コートジボワール vs サウジアラビア
|横浜国際総合競技場
|7/25(日)
|20:30
|D組第2節
|サウジアラビア vs ドイツ
|横浜国際総合競技場
|7/28(水)
|17:00
|D組第3節
|サウジアラビア vs ブラジル
|埼玉スタジアム2002
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