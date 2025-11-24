イオンブラックフライデー2025のおすすめ目玉商品・セール対象品目一覧まとめ

イオンの「イオン ブラックフライデー」が、オンラインと店頭で約１か月間行われる。

本記事では、イオンブラックフライデー2025のおすすめ目玉商品・セール対象品目一覧について紹介する。

イオンブラックフライデー2025はいつからいつまで？

2025年のイオンブラックフライデーは、オンラインと店頭で時期を分けて展開される3段階構成。全国約600店舗と公式オンラインストアを巻き込み、1カ月にわたって実施される大規模キャンペーンとなる。今年で10周年を迎えることもあり、例年以上のスケールでの開催が予想される。

最初のフェーズとなる第1弾「予約販売会」は、2025年11月1日(土)〜11月10日(月)の10日間限定でスタート。純金、ブランド牛、海鮮ギフトといった高額商材や体験型商品が事前予約限定で並ぶ特別枠で、例年すぐに完売する商品も多い注目セールだ。

続く第2弾は、2025年11月11日(火)〜11月20日(木)8:59に実施される「オンライン先行セール」。イオンスタイルオンライン限定で開催され、恒例のほとんど全品20%OFFクーポンが配布される時期でもある。店頭に先駆けて各カテゴリの割引商品が登場し、オンラインユーザーから高い支持を集めるフェーズだ。

そして本番となる第3弾「店頭セール」は、2025年11月20日(木)から最大11日間にわたり展開。全国のイオン・イオンスタイルでブラックフライデー企画が実施され、イオンリテール直営店舗では11月30日(日)まで開催が続く。店頭限定の特価品や特設コーナーが登場し、1年で最も店内が賑わう期間となる。

この3段階を合計すると、2025年のイオンブラックフライデーは2025年11月1日(土)〜11月30日(日)までの約1カ月間のロング開催となり、オンライン・店頭ともに多彩な企画が用意された大型キャンペーンとなる。

イオンブラックフライデー2025の開催スケジュール

予約販売会: 2025年11月1日(土)〜11月10日(月)

オンライン先行セール: 2025年11月11日(火)〜11月20日(木)8:59

店頭セール 本番: 2025年11月20日(木)〜最大11日間

イオンリテール直営店舗の最終日: 2025年11月30日(日)

【一覧】イオンブラックフライデー2025のおすすめ目玉商品

イオンブラックフライデー2025では、予約販売会・オンライン先行セール・店頭本番セールの3段階を通じて、幅広いジャンルで特価アイテムが続々登場する。今年は10周年記念企画が多数組まれ、例年以上のラインナップが期待されているのが特徴だ。ここでは、特に注目度の高いカテゴリを中心に、狙うべき“目玉品目”を整理する。

