イオンブラックフライデー
イオンブラックフライデー開催！
GOAL

イオンブラックフライデー2025のおすすめ目玉商品・セール対象品目一覧まとめ

イオンブラックフライデー2025のおすすめ目玉商品・セール対象品目一覧│日用品・家電・ゲーム・おもちゃ

イオンの「イオン ブラックフライデー」が、オンラインと店頭で約１か月間行われる。

本記事では、イオンブラックフライデー2025のおすすめ目玉商品・セール対象品目一覧について紹介する。

イオンブラックフライデー2025はいつからいつまで？

2025年のイオンブラックフライデーは、オンラインと店頭で時期を分けて展開される3段階構成。全国約600店舗と公式オンラインストアを巻き込み、1カ月にわたって実施される大規模キャンペーンとなる。今年で10周年を迎えることもあり、例年以上のスケールでの開催が予想される。

最初のフェーズとなる第1弾「予約販売会」は、2025年11月1日(土)〜11月10日(月)の10日間限定でスタート。純金、ブランド牛、海鮮ギフトといった高額商材や体験型商品が事前予約限定で並ぶ特別枠で、例年すぐに完売する商品も多い注目セールだ。

続く第2弾は、2025年11月11日(火)〜11月20日(木)8:59に実施される「オンライン先行セール」。イオンスタイルオンライン限定で開催され、恒例のほとんど全品20%OFFクーポンが配布される時期でもある。店頭に先駆けて各カテゴリの割引商品が登場し、オンラインユーザーから高い支持を集めるフェーズだ。

そして本番となる第3弾「店頭セール」は、2025年11月20日(木)から最大11日間にわたり展開。全国のイオン・イオンスタイルでブラックフライデー企画が実施され、イオンリテール直営店舗では11月30日(日)まで開催が続く。店頭限定の特価品や特設コーナーが登場し、1年で最も店内が賑わう期間となる。

この3段階を合計すると、2025年のイオンブラックフライデーは2025年11月1日(土)〜11月30日(日)までの約1カ月間のロング開催となり、オンライン・店頭ともに多彩な企画が用意された大型キャンペーンとなる。

イオンブラックフライデー2025の開催スケジュール

  • 予約販売会: 2025年11月1日(土)〜11月10日(月)
  • オンライン先行セール: 2025年11月11日(火)〜11月20日(木)8:59
  • 店頭セール 本番: 2025年11月20日(木)〜最大11日間
  • イオンリテール直営店舗の最終日: 2025年11月30日(日)

【一覧】イオンブラックフライデー2025のおすすめ目玉商品

イオンブラックフライデー2025では、予約販売会・オンライン先行セール・店頭本番セールの3段階を通じて、幅広いジャンルで特価アイテムが続々登場する。今年は10周年記念企画が多数組まれ、例年以上のラインナップが期待されているのが特徴だ。ここでは、特に注目度の高いカテゴリを中心に、狙うべき“目玉品目”を整理する。

4 eaon blackfriday 2025 1118アラジン 超短焦点プロジェクター　Aladdin Marca 2 eaon blackfriday 2025 1118センサー付きフラットオーブンレンジ　DR-E857B　TWINBIRD 3 eaon blackfriday 2025 1118HITACHI　オーブンレンジ　MRO-F6B
1 eaon blackfriday 2025 1118ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 980g まとめて6個 5 eaon blackfriday 2025 1118アラジン 超短焦点プロジェクター　Aladdin Marca Max 6 eaon blackfriday 2025 1118XGIMI ホームプロジェクター　Halo＋
7 eaon blackfriday 2025 1118昭和西川　羽毛ふとんダックダウン90％ 8 eaon blackfriday 2025 1118昭和西川　吸湿発熱2枚合わせ毛布ロゼリア 9 eaon blackfriday 2025 1118トゥルースリーパー セブンスピローライト シングル
10 eaon blackfriday 2025 1113防振双眼鏡VCスマート 10×30WP 11 eaon blackfriday 2025 1118マルチリクライニングソファ 12 eaon blackfriday 2025 1118オーク無垢食卓4点セット
10 eaon blackfriday 2025 1118イタリアレザー　ソファ3人掛け　スツール付き 2 aeon style blackfriday 202511HP　13.3型ノートパソコンHP　EliteBook 635 Aero G11 3 aeon style blackfriday 202511SK-II フェイシャル トリートメント エッセンス 230mL まとめてセット / 化粧水 / sk2(エスケーツー)
1 eaon blackfriday 2025 1113アラジン　グラファイトトースター2枚焼　AET-GS13C 11 eaon blackfriday 2025 1113オーロラ　電動マイクロカットシュレッダー　AS1060MQ 12 eaon blackfriday 2025 1113天体望遠鏡（屈折式・経緯台）
1 aeon style blackfriday 202511【12/7以降のお届け予定】TCL　65v型4K miniLED＋量子ドット液晶テレビ　65C6KS【標準配送料2000円＋標準設置料6000円別途】 7 aeon style blackfriday 202511aprica アップリカ ラクーナ クッション AG グリーン 1ヶ月～ 両対面 ベビーカー 8 aeon style blackfriday 202511T-fal　インジニオ・ネオ　IHパレットハニーベージュセット８P
4 eaon blackfriday 2025 1113昭和西川　羽毛ふとんグースダウン93％ 2 eaon blackfriday 2025 1113象印　ホットプレート　EA-KJ30(BA) 3 eaon blackfriday 2025 1113センサー付きフラットオーブンレンジ　DR-E857B　TWINBIRD
6 aeon style blackfriday 202511ブラックフライデーEC先行セール ダッドウェイ おでかけ2点セット 4 aeon style blackfriday 202511純金 福来 「午」 55g(ブラックフライデー ネット限定先行セール企画) 5 aeon style blackfriday 202511CARTIER(カルティエ) V&A カルティエ展 限定トートバッグ パンテールバングル(ブラックフライデー ネット限定先行セール企画)
4 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch2 スーパー マリオパーティ ジャンボリー Nintendo Switch 2 Edition＋ジャンボリーTV お一人さま１点限り 4902370553352 5 eaon blackfriday 2025 1113マニフレックス　イタリアンフトンⅡ ＋フィットシーツ　セット 6 eaon blackfriday 2025 1113フランスベッド　シングルベッド＆マットレス（ZELT-V01）セット
3 aeon style blackfriday 202511INFINITY(インフィニティ) ザ リペア ローション W+エマルジョン W+セラム W セット【医薬部外品】 コーセー 8 eaon blackfriday 2025 1113グローバルジャパン　EMSホットネックウォーマー　リラクス 9 eaon blackfriday 2025 1113防災食　色々お試し４点セット
13 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 用カードケース カードポケット24 アクアブルー お一人さま１点限り 4969123261964 5 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch2 ドンキーコング バナンザ お一人さま１点限り 4902370553413 6 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition お一人さま１点限り
7 eaon blackfriday 2025 1113グローバル・ジャパン　振動マッサージガン　アームプラス　ホワイト 2 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch2 星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch2 Edition＋スターリーワールド お一人さま１点限り 4902370553383 3 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch2 Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition お一人さま3点限り
1 eaon blackfriday switch2 2025予約 2026年2月5日発売 Nintendo Switch２ ドラゴンクエストVII Reimagined お一人さま3点限り 4988601012089 14 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 用カードケース カードポケット24 ブラック お一人さま１点限り 4969123261957 15 eaon blackfriday switch2 2025【BEE-A-JRKCA】 Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 (R) ライトレッド お一人さま１点限り 4902370552720
7 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム　抗菌 お一人さま１点限り 4969123261827 8 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 専用スマートポーチPU　ブラック×グレー お一人さま１点限り 4969123261919 9 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 キャリングケース（画面保護シート付き） お一人さま１点限り 4902370552768
7 eaon blackfriday toy 2025イオン限定 ドライブタウン ドライブタウン イオンバス 4902923148141 車のおもちゃ 2 eaon blackfriday toy 2025おさるのジョージ ラーニングキューブ 0ヶ月～ おもちゃ 3 eaon blackfriday toy 2025レゴ(LEGO) デュプロ 10914 デュプロのコンテナ スーパーデラックス 5702016617757
1 eaon blackfriday toy 2025絵本のつみき 単品 ふとっちょあおむし はらぺこあおむし 1.5歳～ おもちゃ ベビー 8 eaon blackfriday toy 2025360°知育ベビードーム 4977489026400 知育玩具 6ヶ月から 9 eaon blackfriday toy 2025レゴ(LEGO) どうぶつの森 77046 ジュリー の バースデーパーティ 5702017590929 6歳から
4 eaon blackfriday toy 2025それいけ！アンパンマン タッチでPi！アンパンマン ミニレジスター 4979750800825 知育玩具 おもちゃ 3歳から 11 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム　9H×ブルーライトカット お一人さま１点限り 4969123261858 12 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 専用スマートポーチEVA　ブラック×グレー お一人さま１点限り 4969123261889
10 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム　防指紋 お一人さま１点限り 4969123261810 5 eaon blackfriday toy 2025トミカ No.32 堺市消防局 特別高度救助工作車 箱 お一人さま１点限り 4904810173311 おもちゃ 6 eaon blackfriday toy 2025それいけ！アンパンマン アンパンマン ばいきんまんとだだんだんドキドキアンパンチ！ 4971404315006 幼児玩具 知育玩具 3歳から

