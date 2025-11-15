ブラックフライデーとは？主要ストアのセール開催日・特徴・スケジュールまとめ

年末商戦の幕開けを告げる一大イベント「ブラックフライデー」。アメリカ発祥のこのセール文化は、いまや日本でも定番行事となっている。

本記事では、ブラックフライデーの概要、2025年主要ストアのセールスケジュールについてまとめる。

ブラックフライデーの概要は？

ブラックフライデーとは、アメリカの感謝祭(11月の第4木曜日)の翌日、つまり11月の第4金曜日に開催されるセールイベントを指す。2025年のブラックフライデーは11月28日(金)にあたり、世界中の小売店やECサイトが一斉に値下げを行う。もともとはアメリカで年末商戦のスタートを告げる日として知られていたが、近年は日本でも急速に定着し、各ストアがこの時期に合わせて独自キャンペーンを展開する。

日本国内では、実際のブラックフライデー当日に限らず、11月中旬から12月初旬にかけて「先行セール」「延長セール」が実施されるケースが多く、実質的な商戦期間は約1週間から10日間に及ぶ。オンラインと店頭を連動させた大規模セールが主流となり、買い替えや冬支度の需要を取り込む時期としても注目されている。

ブラックという名称には、感謝祭後の金曜日に多くの買い物客が押し寄せ、店舗の売上が黒字になるという意味が込められている。また、セール名にちなみ「黒(クロ・96)」や「金」をテーマにした特別企画を打ち出す企業も多く、商品名やパッケージ、ディスカウント率にブラックを象徴する演出が施されるのも特徴だ。

日本で最初に本格的なブラックフライデーを導入したのは、2014年の日本トイザらス。2016年にイオングループが全国規模で展開したことをきっかけに一気に認知が広がった。現在では、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングをはじめ、家電量販店、ドラッグストア、アパレル、ライフスタイルブランドまで幅広い業種が参入。物価高の影響もあり、節約志向の高まりとともにまとめ買いのタイミングとして多くの消費者が注目する恒例イベントとなっている。

ブラックフライデー2025はどこでやる？2025年主要ストアの開催日程

この記事では、ブラックフライデー2025の開催時期や参加ストアを一挙に整理。家電やファッション、食品、生活雑貨、そしてオンライン限定のポイント還元キャンペーンまで、主要ブランドごとのスケジュールと注目ポイントを以下にまとめている。

この記事では、ブラックフライデー2025の開催時期や参加ストアを一挙に整理。家電やファッション、食品、生活雑貨、そしてオンライン限定のポイント還元キャンペーンまで、主要ブランドごとのスケジュールと注目ポイントを以下にまとめている。

主要ブランド・ストアのブラックフライデー2025一覧

※一部のブランド・ストアは予想開催日。

Amazon 開催期間:

【先行セール】2025年11月21日(金)0時00分～11月23日(日)23時59分

【本セール】2025年11月24日(月・振替)0時00分～12月1日(月)23時59分 実施場所: Amazon公式サイト(オンライン) 特徴: 先行セールと本番セールを組み合わせた約1週間の大規模キャンペーン。家電、日用品、ガジェット、ファッションなど多ジャンルが対象となり、プライム会員限定割引やタイムセール合戦が注目を集める。 プライム会員ならお得にAmazon特典を利用可能 まずは30日無料体験

楽天市場 開催期間: 2025年11月下旬(例年は11月第3〜4週) 実施場所: 楽天市場(オンライン) 特徴: 買いまわりでポイント倍率を引き上げ。限定クーポンの重ね招待で実質負担を圧縮。

Yahoo!ショッピング 開催期間: 2025年11月25日(火)〜11月30日(日) 実施場所: Yahoo!ショッピング(オンライン) 特徴: 倍!倍!ストアで還元率を上積み。LYPプレミアム優遇でポイント施策を最大化。 LYPプレミアム会員登録でセールがお得に！ 月額最大2カ月無料

イオン(AEON) 開催期間: 2025年11月20日(木)〜11月30日(日) 実施場所: 全国のイオン店舗/イオンスタイルオンライン 特徴: 10周年の拡大型企画。WAON POINTブーストや半額企画、アプリ連動の段階施策。 イオンスタイルオンラインのブラックフライデーがスタート！ 今すぐ公式サイトにアクセス

Netflix×セブン‐イレブン/イトーヨーカドー 開催期間: 2025年11月15日(土)〜 実施場所: 全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー 特徴: Netflix監修の限定パッケージを展開。食品/雑貨まで幅広く数量限定で投入。

コストコ 開催期間: 2025年11月1日(土)〜11月16日(日) 実施場所: コストコオンラインストア 特徴: 大型家電とガジェットに注力。冬物需要と買い替え需要を先行セールで取り込み。

ドン・キホーテ 開催期間: 第1弾 11月14日(金)〜/第2弾 11月21日(金)〜 実施場所: 全国の系列店(第1弾49店舗/第2弾195店舗) 特徴: 日替わりの驚安企画と均一施策を併用。食品から衣料/家電/フレグランスまで横断。

ウエルシア 開催期間: 2025年10月6日(月)〜11月30日(日) 実施場所: ウエルシア薬局、ハックドラッグ、コクミンなど 特徴: 対象商品3点以上かつ購入額条件クリアでポイント進呈。事前エントリー必須。

ダイソン 開催期間: 2025年10月31日(金)〜12月1日(月)10:00 実施場所: ダイソン公式オンラインストア 特徴: 掃除機/ヘアケア/空調など36機種を値引き。下取りと決済特典で実質値下げを拡大。

Yogibo(ヨギボー) 開催期間: 店舗 11月14日(金)〜11月30日(日)/オンライン 11月14日(金)〜12月1日(月)8:59 実施場所: 全国のYogibo Store/公式オンラインストア 特徴: 店舗はサイコロチャレンジで最大30%OFF。オンラインは割引クーポンと抽選施策を併用。

アカチャンホンポ(赤ちゃん本舗) 開催期間: 第1弾 10月31日(金)〜/第2弾 11月7日(金)〜/第3弾 11月14日(金)〜/第4弾 11月21日(金)〜 実施場所: 全国のアカチャンホンポ店舗 特徴: レッドフライデーとして週替わりで育児/出産アイテムを入替。限定セットや数量限定も展開。

サンワダイレクト 開催期間: 2025年11月14日(金)10:00〜11月29日(土)01:59 実施場所: サンワダイレクト公式オンラインストア 特徴: SALE/先着福袋/スクラッチ/ポイントUP/富士ホーロー連携まで多面的に実施。周辺機器の買い増しに最適。

じぶんまくら 開催期間: 2025年11月15日(土)〜12月2日(火) 実施場所: じぶんまくら公式オンラインショップ 特徴: 羽毛布団やマットレスなど睡眠の基礎アイテムを最大50%OFF。冬支度の寝具リプレースに好適。

ピザハット 開催期間: 2025年11月12日(水)〜11月30日(日) 実施場所: 全国のピザハット(一部除く) 特徴: 新規会員向けにマルゲリータMを590円(税込)で提供。既存会員向け施策も並行展開。



ブラックフライデーの攻略法は？準備事項を確認

年に一度の特大セール「ブラックフライデー」で、本当に“賢い買い物”をするためには、勢いではなく戦略が必要だ。お得情報にあふれるこの時期こそ、事前準備と冷静な判断が勝敗を分ける。ここでは、事前のチェックポイントと注意すべきリスクを整理した。

1. 事前準備と賢い買い物術(攻略法)

ブラックフライデーは、準備が9割。価格調査、会員登録、決済情報の整理を先に済ませておくことで、セール当日に迷う時間を減らせる。

(1) 価格調査と購入リストの作成 「安いから買う」ではなく「必要だから買う」という軸を持つのが鉄則。欲しい商品のリストを作り、通常価格をチェックしておくと、割引が本当にお得かどうかを見極められる。AmazonではKeepaなどの価格推移ツールの活用が効果的だ。衝動買いを防ぐため、一晩寝かせてから判断するルールも有効。日用品や食品のまとめ買いは、物価高を乗り切る現実的な選択肢になる。

(2) 会員制度とポイントアップ対策 多くのECサイトでは、事前エントリーや会員登録がポイント還元の前提となる。Amazonは特設ページからのエントリーが必須で、プライム会員になれば還元率が上乗せされる。楽天市場はSPU(スーパーポイントアッププログラム)を上げておくことで実質還元率が最大化。Yahoo!ショッピングは購入金額に応じてPayPayポイント還元が上昇するため、特設ページでの事前登録が鍵となる。イオンでもイオンカードやAEON Payでの支払いがWAON POINT増額の条件となるため、事前に決済手段を準備しておきたい。

(3) 決済・時間・情報収集の準備 決済情報や配送先は事前登録が基本。楽天市場のように争奪戦が起きるサイトでは、入力の速さが勝敗を分ける。クレジットカードを避けたい場合は、チャージ型のVisaプリペイドカード(バンドルカードなど)で予算管理を徹底するのも手。開始時間も要確認で、Amazonは深夜0時、楽天は20時開始などサイトごとに異なる。さらに、Amazonアプリの通知機能やX(旧Twitter)の在庫速報アカウントを活用して、人気商品の在庫情報をリアルタイムで追うことが重要だ。

2. 最大限の注意点とリスク対策

ブラックフライデーはお得な一方で、サイバー詐欺や衝動買いなどの落とし穴も多い。特にAI生成によるフィッシングメールや偽サイトの被害が年々増加しており、慎重な対応が求められる。

(1) 予算オーバーと衝動買いの防止 事前に予算の上限を決め、「使う」「貯める」「楽しむ」の3つに分けて管理するのが効果的。返品期間もチェックしておき、後悔した際にスムーズに返品できるように備える。

(2) サイバーセキュリティと詐欺対策 決済前にはURLがhttpsで始まるか、鍵マークがあるかを確認。メールやSNS経由のリンクは踏まず、検索から公式サイトへアクセスするのが安全だ。フィッシングメールや偽アプリ、ディープフェイク詐欺にも要注意。正規アプリはApp StoreやGoogle Playからのみダウンロードし、公共Wi-Fiでの決済は避ける。VPNの利用が推奨される。

(3) 混雑と配送遅延への備え 実店舗は初日と週末が混雑のピーク。トイザらスやコストコのように、アーリーオープンを利用するのも一つの戦略だ。大型商品では整理券配布が行われる場合があるため、スタッフに事前確認を。オンラインでは、お歳暮シーズンと重なることで配送遅延が発生しやすいため、早めの注文が望ましい。

ブラックフライデーを最大限楽しむためには、準備・冷静・安全の3つがキーワード。衝動ではなく戦略で動くことが、真のお得につながる。

